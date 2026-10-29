Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10,5 км

Выброс пепла зафиксирован в 15:58 по камчатскому времени (3:58 мск) по сейсмическим данным. Визуальное наблюдение за вулканом было невозможно из-за облачности. Информации о направлении распространения пеплового облака нет. По данным оперативных служб Камчатского края, пеплопады в близлежащих населенных пунктах не зафиксированы.