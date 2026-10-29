Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10,5 км
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км над уровнем моря, сообщили «Ъ» в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Выброс пепла зафиксирован в 15:58 по камчатскому времени (3:58 мск) по сейсмическим данным. Визуальное наблюдение за вулканом было невозможно из-за облачности. Информации о направлении распространения пеплового облака нет. По данным оперативных служб Камчатского края, пеплопады в близлежащих населенных пунктах не зафиксированы.
Вулкан Шивелуч (высота 3283 м над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он считается одним из самых активных вулканов полуострова и находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 50 км от подножия исполина.