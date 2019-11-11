«МегаФон» подключил китайский канал

«МегаФон» первым из российских операторов связи начал продажи на входящем в AliExpress маркетплейсе Tmall. Компания станет там единственным официальным реселлером продукции Apple, спрос на которую на площадке высок. В будущем AliExpress может стать и платформой для продажи сим-карт, если это позволит регулирование.

«МегаФон» 11 ноября открывает магазин на площадке Tmall российского AliExpress, рассказали “Ъ” в операторе связи. Компания стала единственным официальным реселлером Apple на Tmall в России, уточнил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. Открытие магазина приурочено к ежегодной распродаже AliExpress 11 ноября. По результатам аналогичных распродаж в 2017–2018 годах два из пяти наиболее популярных товаров были товарами Apple, уточняет представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. «Обычно пользователи ищут что-то отвлеченное, например "смартфон" или "платье", но айфон — один из немногих товаров, которые пользователи нашего маркетплейса ищут по конкретному запросу»,— отмечает он.

Для «МегаФона» запуск магазина стал первым шагом в области социальной коммерции в рамках создаваемого AliExpress Russia — совместного предприятия (СП) китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций. О закрытии сделки по созданию СП было объявлено 9 октября. По словам одного из собеседников “Ъ”, знакомых с планами компаний, в перспективе «МегаФон» может начать продажи сим-карт через AliExpress в России.

«МегаФон» — первый оператор связи на AliExpress в России. При этом в области маркетинга с торговой площадкой также сотрудничает, например, Tele2, в салонах которого летом 2019 года появились витрины AliExpress, на которых клиенты могут протестировать ряд товаров и, отсканировав штрихкод на полке, заказать их онлайн.

Возможность заказа сим-карт через AliExpress стала бы логичным развитием продаж через площадку смартфонов в случае успешного разрешения регуляторных вопросов в части удаленной идентификации абонентов, считают в Tele2. В целом же «на фоне общей стагнации продаж сим-карт на рынке» у самого Tele2 динамика в этом направлении положительна, подчеркивают в компании.

«Вымпелком» также рассматривает возможность расширения интернет-продаж за счет партнерств с другими участниками рынка, рассказали в пресс-службе компании. Как сообщал “Ъ” 5 ноября, «Вымпелком» к концу третьего квартала 2019 года закрыл около 150 салонов сотовой связи в России (у оператора осталось чуть менее 3 тыс. монобрендовых салонов, а также около 1,7 тыс. салонов, работающих по франшизе) — в том числе в связи с тем, что спрос все больше переходит в онлайн.

В МТС отметили, что продают смартфоны в собственном интернет-магазине и в розничной сети, при этом не испытывая трудностей с реализацией сим-карт. Оператор продолжает повышать качество продаж в уже существующих каналах, а также развивать конвергентные сервисы, сообщили в пресс-службе МТС.

Продажи устройств — высококонкурентный рынок, поэтому имеет смысл использовать больше каналов продаж, рассуждает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. «Сегодня почти во всех сегментах розничного рынка продажи переходят в онлайн, поэтому почему бы не расширить продажи еще одним каналом продаж, например AliExpress. Тем более что особых затрат организация этого, наверное, не несет»,— поясняет он.

Традиционные продажи через офлайн-каналы влекут за собой большие издержки на инфраструктуру, аренду, зарплату сотрудникам и другие расходы, поэтому онлайн-продажи удобнее и выгоднее, отмечает аналитик AC&M Consulting Антон Погребинский. Но, по его словам, пока что каналы продаж через интернет у операторов связи вряд ли занимают больше 1% от общего объема. Размещение товаров на маркетплейсах, констатирует он, таким образом, становится для операторов одним из возможных способов укрепить онлайн-канал продаж.

Юлия Степанова