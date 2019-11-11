«Фонтанка»: защита преподавателя СПбГУ Соколова попытается сократить ему срок

Адвокаты доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве аспирантки, планируют минимизировать возможное наказание для своего подзащитного, сообщила газета «Фонтанка». Защита хочет убедить следствие в том, что он убил девушку в результате сильного душевного волнения.

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете — молодой женщиной, изводившей его ревностью»,— сообщили изданию юристы, близкие к адвокатской коллегии, заключившей соглашение с подозреваемым. Адвокаты, по данным «Фонтанки» не будут добиваться признания Олега Соколова невменяемым, поскольку это поставит под сомнение его ученую квалификацию.

Собеседники издания отметили, что избрание меры пресечения назначено на 11 ноября. Доценту назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что известный историк и реконструктор был извлечен утром 9 ноября из реки Мойки. В его рюкзаке были найдены фрагменты женского тела и травматический пистолет. В квартире преподавателя найдены части тела жертвы, аспирантки Анастасии Ещенко, с которой доцент сожительствовал.

СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам Соколов, госпитализированный в Мариинскую больницу с переохлаждением, признался в содеянном. Он задержан.

Подробнее о деле преподавателя СПбГУ — в материале “Ъ”.