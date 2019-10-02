Экономика Черноземья.. 2019

Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
04 октября, пятница
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Черноземье
Воронеж
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье
Слушать радио
коммерческий проект
Единоголосные
В середине сентября в должность вступили избранные губернаторы Липецкой и Курской областей. Игорь Артамонов и Роман Старовойт в ближайшие пять лет будут определять в том числе экономическую и инвестиционную политику этих регионов. Оба губернатора шли на выборы без классической программы, но за почти год работы в статусе врио дали понять, чего от них стоит ожидать бизнесу.
Нацпроектное управление
В 2019 году власти Тамбовской области направляют 6,1 млрд руб. на реализацию национальных проектов. А до 2024 года объем вложений составит 29 млрд руб. Власти рассчитывают, что экономическая повестка нацпроектов — в том числе развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, развитие международной кооперации и экспорта — станет драйвером для развития региона и в конечном итоге приведет к росту качества жизни тамбовчан.
Регионы добыли производство
Росстат опубликовал подробные отчеты об итогах работы промышленников Черноземья в январе-августе 2019 года. На их основе можно спрогнозировать, какие из шести областей макрорегиона смогут показать наиболее заметный рост отрасли по итогам этого года: уже понятно, что динамика соседних регионов будет крайне неравномерной.
Гидрогаз — курс на повышение конкурентоспособности
На сегодняшний день воронежская компания АО «Гидрогаз» представляет собой мощный инновационно-технологический комплекс, который устойчиво занимает лидирующее положение в отрасли.
На пути возрождения региона
Более года назад в АО «Корпорация развития Орловской области» сменилась управленческая команда по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Новые управленцы сразу же занялись реформами, которые прежде всего направлены на улучшение делового климата в регионе.
«Грибная радуга» укрепляет лидерство
26 сентября ООО «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова в присутствии курского губернатора Романа Старовойта и финансового партнера, представителей Альфа-Банка, открыло третью очередь производства шампиньонов в Курском районе. Компания вложила в третью очередь 2,6 млрд рублей и планирует занять более 20% российского рынка грибов, а в перспективе рассчитывает дополнительно увеличить мощности и стать одним из лидеров европейского рынка.
Педагогика сотрудничества
В сентябре уже в седьмой раз на базе Воронежского института развития образования (ВИРО) прошла международная конференция «Деятельностная педагогика и педагогическое образование». В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2016-2020 годы в ней приняли участие более 200 учителей и научных сотрудников из России, Беларуси, Казахстана, Украины.
Здоровье в миллионах
В этом году в России началась реализация глобальных программ федерального масштаба, направленных на исполнение майского указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В их числе и нацпроект «Здравоохранение». Во многих регионах он стал продолжением уже реализуемых отраслевых программ. Однако ряд механизмов реализации нацпроектов вызывает вопросы: в частности, регионы опасаются “финансовых рисков, связанных со сложностью оценки ресурсов и возможностью возникновения дополнительных расходов” и проблем межведомственного взаимодействия. Впрочем, в областях Черноземья отмечают, что пока реализация нацпроекта идет в соответствии с планом.
Ученые построились по росту
Опубликованные летом и в начале осени международные и российские университетские рейтинги показали положительную тенденцию — в них стало больше представителей Черноземья. Однако экспертов настораживает возникающий риск разделения местных вузов на «касты» из нескольких «ведущих» и десятков остальных.
«Ключевая задача — стать банком первого выбора»
Кредитный портфель ВТБ в Воронежской области вырос более чем на 20%. Рост отмечен как в корпоративном, так и в розничном направлениях. Об этих и других итогах работы за первые шесть месяцев года рассказал на пресс-конференции управляющий воронежским ВТБ, вице-президент Владимир Пенин.
Атом работает на Черноземье
28 сентября — День работника атомной промышленности, профессиональный праздник сотрудников предприятий атомной отрасли и научно-исследовательских институтов. В этот день 1942 года вышло распоряжение Государственного комитета обороны СССР «Об организации работ по урану», которое дало старт развитию атомной отрасли. В постановлении среди прочих ставилась задача о применении урана в качестве топлива. Освоенная в первую очередь для создания ядерного щита страны, атомная энергия практически сразу стала использоваться в мирных целях — в качестве источника электроэнергии.
Приглашаем вас принять участие в онлайн-проектах ООО «Коммерсант-Черноземье»:
- позвоните в черноземную редакцию (Воронеж): (473) 239-09-76, (473) 239-09-69
- напишите нам по эл. почте
1401@voronezh.kommersant.ru
- приходите в офис: Воронеж, ул.Кольцовская, 35а, офис 601
обсуждение
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия