Главком НАТО: войны с Россией можно избежать
Войну Европы с Россией возможно избежать, но Москва по-прежнему остается угрозой для НАТО. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью газете LSM.
«Я не считаю конфликт неизбежным,— сказал господин Гринкевич.— Нам просто нужно убедиться, что мы к нему готовы». Он добавил, что военный потенциал НАТО следует укреплять по принципу «мира через силу», который предложил президент США Дональд Трамп. По словам главкома альянса, подготовка к войне поможет избежать реальных боевых действий.
Российские власти неоднократно заявляли о воинственном настрое Европы и подчеркивали, что у России нет планов нападать на кого-либо в будущем. Комментируя подобные слухи, президент Владимир Путин назвал их «политической шизофренией».