Главком НАТО: войны с Россией можно избежать

«Я не считаю конфликт неизбежным,— сказал господин Гринкевич.— Нам просто нужно убедиться, что мы к нему готовы». Он добавил, что военный потенциал НАТО следует укреплять по принципу «мира через силу», который предложил президент США Дональд Трамп. По словам главкома альянса, подготовка к войне поможет избежать реальных боевых действий.