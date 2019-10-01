Нацпроектное управление

В 2019 году власти Тамбовской области направляют 6,1 млрд руб. на реализацию национальных проектов. А до 2024 года объем вложений составит 29 млрд руб. Власти рассчитывают, что экономическая повестка нацпроектов — в том числе развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, развитие международной кооперации и экспорта — станет драйвером для развития региона и в конечном итоге приведет к росту качества жизни тамбовчан.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечает, что выполнение экономических параметров нацпроектов для региональных властей — не самоцель, а лишь «инструмент, который мы используем для улучшения качества жизни тамбовчан в социальной сфере». «Нацпроекты призваны развивать экономику региона в целом. В этом ключе они касаются каждой территории и каждой тамбовской семьи»,— сказал он. Схожий взгляд на исполнение нацпроектов господин Никитин прививает местным чиновникам: «Каждый ответственный сотрудник должен четко ориентироваться в парадигме тех программ, которые он курирует, жестко контролировать установленные сроки реализации мероприятий, обеспечивать их надлежащее качество»

В обладминистрации рассчитывают, что большая часть задач региона по реализации национальных проектов в этом году будут выполнена досрочно. Практически по всем выделенным региону федеральным средствам уже заключены контракты, что создает условия для досрочного достижения ряда запланированных в рамках национальных проектов показателей.

Главные векторы

В 2019 году, пожалуй, наиболее масштабно в Тамбовской области взялись за реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Местные власти разделили его на три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Эти инициативы должны привести к снижению более чем в два раза аварийно опасных участков на дорогах области. Также планируется, что в городских агломерациях Тамбовщины доля высококачественных автомобильных дорог, соответствующих «нормативным требованиям», увеличится до 85% (сейчас это лишь 62,4%, или 587,5 км).

В результате, как рассчитывают в обладминистрации, смертность в дорожно-транспортных происшествиях снизится в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, который стал критичным по этому показателю.

Программа благоустройства городских пространств в Тамбовской области выполняется с опережением плана

Всего в регионе запланирован ремонт автодорог общей протяженностью 221,9 км. На их строительство до 2024 года должно быть потрачено 3,79 млрд руб., в том числе 3,27 млрд руб. из федерального и более 500 млн руб. — из областного бюджета. Кроме того, реализация нацпроектов на территории Тамбовской области привела к усилению позиций строительной и сопутствующих ей отраслей. Проекты «Образование», «Демография», «Здравоохранение» со всеми их региональными составляющими дают возможность построить в регионе множество общественно полезных зданий и инфраструктурных объектов. На эти цели выделены многомиллиардные средства из федерального бюджета с привлечением в качестве софинансирования областных средств и других источников. Так, в этом году в регионе будет завершено строительство пяти детских садов, уже приступили к строительству семи новых. Введена в эксплуатацию крупнейшая школа в Рассказово объемом инвестиций около 970 млн. руб., планируется строительство еще пяти школ в разных территориях региона. Объем капитальных вложений национального проекта «Здравоохранение» на замену фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии, строительство регионального онкологического центра, реконструкцию структурных подразделений ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» и другие цели составит 4,6 млрд руб.

Особый акцент в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», являющегося частью национального проекта «Демография», будет сделан на развитии спортивной инфраструктуры. С учетом средств из всех источников всего за годы реализации национального проекта на спортивные объекты будет направлено 1,432 млрд руб., из них 1,087 млрд руб. из федерального бюджета (76,9%). На сегодняшний момент в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в области запланировано строительство 47 спортивных объектов на сумму 809,2 млн руб., из них 639 млн — это федеральные средства (79%).

3,8 млрд рублей будет потрачено на качественные дороги в Тамбовской области до 2024 года

Благоустройство городских пространств Тамбовской области в рамках нацпроектов получает высокую оценку федеральных чиновников. Замминистра строительства и ЖКХ России Михаил Егоров назвал Тамбовскую область в числе лучших по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, тамбовский регион отметили в числе шести областей, где региональная программа «соответствует правилам предоставления федеральной субсидии». Это позволяет рассчитывать на дополнительное финансирование.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Всего до конца 2019 года в Тамбовской области запланировано благоустройство 205 дворов и 119 общественных территорий. На это будет направлено 320,5 млн руб. Более 306 млн руб. из этой суммы — средства федерального бюджета

В проекте участвуют 92 муниципалитета. Во всех них уже определили подрядчиков и приступили к выполнению работ. На данный момент работы завершили на 230 объектах, а программа выполнена на 71%, сообщили в областной администрации.

Как отметил Александр Никитин в ходе Петербургского международного экономического форума, в приоритете для региона — проекты, связанные с повышением занятости населения и производительности труда. «У нас сейчас уже 11 очень важных для области промышленных, агроиндустриальных предприятий включены в программы повышения занятости населения, повышения квалификации и переобучения персонала. Мы рассчитываем, что к 2024 году это даст нам рост производительности труда на 5%. Хотя мы и сейчас в рейтинге регионов занимаем достаточно высокое место по уровню производительности труда. При этом уверены, что к 2024 году в этих программах будет участвовать уже не 11, а более 50 предприятий региона»,— отметил глава области.

В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» создана автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Тамбовской области». Структура будет работать с предприятиями для оптимизации производственных потоков, чтобы способствовать повышению производительности труда. Запланировано осуществить переподготовку более 3,5 тыс. сотрудников предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

В Тамбовской области реализуется семь региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение». Объем их финансирования с 2019 по 2024 год оценивается в 15,8 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 4,19 млрд руб. Эти средства должны быть направлены на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и переоснащение их медицинским оборудованием, ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также строительство регионального онкологического центра и реконструкцию Тамбовской областной детской клинической больницы.

Рост с полей

По словам губернатора, не меньшее значение для области имеет и проект, связанный с развитием предпринимательской инициативы, малых и средних предприятий. Поставлена задача увеличить долю вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт. Сегодня этот показатель составляет 27%, планируется поднять его к 2024 году до 33%. Количество предприятий этого сектора должно вырасти и, соответственно, увеличится количество занятого там населения. Показатель занятости в этом секторе должен увеличиться до 27% с сегодняшнего 21%. «Это важная составляющая для развития регионального производства и валового регионального продукта, не говоря уже об улучшении общей атмосферы в среде предпринимательства. Целый ряд мер поддержки направлений мы включили в проекты регионального уровня», — подчеркнул Александр Никитин.

Ресурсы на развитие социальной сферы область рассчитывает в будущем получать за счет развития формирующих бюджет отраслей экономики — сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности

Тамбовский аграрный сектор, имея хороший задел для развития экспорта местной продукции, активно включился и в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», планируя увеличить экспорт продукции АПК к 2024 году в 2,5 раза. Есть основания полагать, что задача выполнимая, если учесть тот факт, что сегодня регион осуществляет внешнеторговую деятельность с 80 странами. По данным управления сельского хозяйства, с 2017 года количество стран, куда экспортируется продукция тамбовских аграриев, увеличилось на 25%, то есть на 16 стран. Основные страны-партнеры: Латвия, Украина, Белоруссия, Китай, Германия, Казахстан, Франция, Узбекистан, Бельгия, Бразилия. При этом прирост по экспорту за 2018 год составил более 42% по сравнению с предыдущим годом. Внешнеторговый оборот составил почти $422,6 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 10,5%. Экспорт составил $239,5 млн.

Основные товарные группы — это продовольственные товары и сырье, что составляет более 70%, продукция химической промышленности (17,4%), машиностроительная продукция (около 5%), кожевенное сырье и другие товары.

Экспортный потенциал есть и у предприятий промышленности, считают в облправительстве. Это химическая продукция, ЦСП и деревянное домостроениe, средства индивидуальной защиты. Власти области рассчитывают, что к 2024 году экспорт продукции промышленных предприятий должен увеличиться в 1,5 раза.

Экономическим заделом для реализации нацпроектов в Тамбовской области служат традиционно развитые базовые отрасли региона, особенно сельское хозяйство и пищепром. В области в 2018 году было произведено сельхозпродукции на 129,8 млрд руб., индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 100,3%. Внедряются сверхсовременные комплексы, новые технологии в земледелии. В животноводстве область занимает передовые позиции в производстве свинины, мяса птицы.

В прошлом году область заняла четвертое место в ЦФО по объему производства зерна, второе по производству подсолнечника, третье — по производству сои, пятое — по производству сахарной свеклы. Эксперты отмечают позитивную динамику развития перерабатывающей отрасли.

Наращиваются мощности в отрасли молочного животноводства. Есть проекты строительства молочно-товарных ферм. В частности, ООО «Суворово» планирует построить новую ферму на 2880 голов коров производственной мощностью 22 тыс. т молока в год.

В рамках подписанного администрацией области инвестиционного соглашения с группой «Черкизово» в этом году начнется расширение производства, создание еще шести площадок, которые дадут прибавку в 20 тыс. т мяса индейки в год. Заявленный объем инвестиций — порядка 4 млрд руб. Планирует увеличение производства мяса на 65 тыс. т ООО «Тамбовский бекон».

Тема садоводства, производства плодов и овощей остается в области приоритетной. В течение последних трех лет регион входит в пятерку лидеров страны по наиболее высоким объемам закладки садов нового, интенсивного типа, что «тянет» за собой переработку, хранение плодов. И в этом направлении уже есть инвестиционные проекты.