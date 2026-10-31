По всей Германии начались молодежные протесты с требованием отставки Мерца

По данным газеты, «Поколение Z решает» призвало выйти на митинг в 30 городах Германии. Демонстранты собираются на улицах в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Майнце, Мюнхене, Нюрнберге, Эрфурте, Магдебурге, Дрездене и Лейпциге. При этом число собравшихся в большинстве городов не превышает 2,7 тыс., пишет Die Welt со ссылкой на данные полиции. В Берлине на акцию вышли около 5 тыс. человек. Некоторые из собравшихся одеты в костюмы на Хэллоуин, в толпе видны флаги Восточной Германии и коммунистические флаги, а также плакаты с надписью «Мерц должен уйти».