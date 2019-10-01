На пути возрождения региона

Более года назад в АО «Корпорация развития Орловской области» сменилась управленческая команда по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Новые управленцы сразу же занялись реформами, которые прежде всего направлены на улучшение делового климата в регионе.

Внутренняя трансформация

За прошедший год в данном направлении были осуществлены значительные перемены — качественно изменен подход к формированию условий для привлечения инвестиций, проведена реструктуризация компании, введены принципы проектного менеджмента.

Были назначены руководители проектов как по отраслевому признаку, так и по работе с иностранными инвестициями. У каждого инвестора есть конкретный куратор. Такой подход позволяет значительно ускорять и упрощать процедуры ведения бизнеса для инвесторов, а также избегать дублирования задач.

Проведена комплексная работа по внедрению программных продуктов и решений на базе MS project и «Битрикс-24» в целях усовершенствования процессов оперативного управления Корпорацией и оказания помощи инвесторам в управлении проектами.

Новые продукты поддержки региона

Организация деятельности по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов на принципах проектного управления качественно меняет подход к реализации инвестиционной политики.

Большим достижением внедренного проектного управления является налаженное взаимодействие с органами государственной власти.

Так, правительство Орловской области при непосредственной поддержке АО «Корпорация развития Орловской области» проводит масштабную работу по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе. Первая очередь ОЭЗ планируется на территории индустриального парка «Зеленая роща», расположенной в Мценском районе Орловской области, управляющей компанией здесь станет Корпорация. Поданная правительством Орловской области при участии Корпорации заявка на создание ОЭЗ в регионе была согласована Министерством экономического развития РФ в феврале 2019 года и, по оценкам специалистов, признана одной из лучших заявок, выполненных и заявленных в кратчайшие сроки.

В августе 2019 года благодаря совместным усилиям правительства Орловской области, Корпорации и инвесторов проект особой экономической зоны производственного типа «Орел» одобрен Министерством финансов РФ и направлен в правительство РФ для подготовки постановления.

Создание особой зоны даст не только приход новых инвесткомпаний, но и развитие производственных цепочек поставок-закупок оборудования, материалов, готовой продукции, развитие логистической и транспортной инфраструктуры, сопутствующих отраслей, а свободная таможенная зона привлечет интересы иностранных инвесторов и экспортно ориентированных компаний. Все это в конечном счете приведет к созданию новых рабочих мест для жителей области и повышению качества жизни в регионе.

Правительство Орловской области за текущее время провело работу по созданию особого режима благоприятствования в моногороде Мценск Орловской области. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства Российской Федерации от 12.04.2019 №426 «О создании территории опережающего социально-экономического развития “Мценск”».

Благодаря этому будущие резиденты ТОСЭР получают широкий набор преференций. Среди них — частичное освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, пониженные тарифы по страховым взносам, освобождение от земельного налога и др.

В настоящее время подписаны соглашения с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов на территории ТОСЭР с общим объемом инвестиций более 3,5 млрд руб. и количеством рабочих мест более 250.

Работа ТОСЭР «Мценск» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предприятий ОАО «Мценский литейный завод», АО «Мценский завод “Коммаш”», повысить инвестиционную привлекательность города, создать около 1000 постоянных рабочих мест, привлечь порядка 5,0 млрд руб. инвестиций.

Все это создает новый стимул для инвесторов работать с Орловской областью. Живой интерес к возможностям региона проявляют в том числе и иностранные инвесторы.

Привлечь резидента

В настоящее время Корпорация оказывает комплексную поддержку в реализации более 20 инвестиционных проектов на территории региона.

В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи были подписаны соглашения между правительством Орловской области и инвесторами:

— ООО «Орел» — реализация инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и модернизации предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, участков и цехов по переработке и сушке молока и сыворотки с общим объемом инвестиций 1 540 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 54;

— ООО «БК групп» — реализация инвестиционного проекта по созданию производства полиэтиленовых пакетов с общим объемом инвестиций 200 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 54;

— ООО «РегионКорма» — реализация инвестиционного проекта по строительству производственно-складского комплекса по выпуску кормовых добавок с общим объемом инвестиций 120 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 20;

— ООО «Кликс» — реализация инвестиционного проекта по строительству завода по изготовлению фальцевой кровли с общим объемом инвестиций 125 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 46;

— ООО «ЭлектронНаучПрибор» — реализация инвестиционного проекта — линия по производству контрольно-измерительного оборудования с общим объемом инвестиций 120 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 100.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме подписаны соглашения между правительством Орловской области и ООО «Агрос» (реализация инвестиционного проекта по строительству механизированного склада хранения зерна с производством муки, мощностью 30 000 т; общий объем инвестиций — 250 млн руб., количество создаваемых рабочих мест — 44) и ООО «Керама Марацци» (реализация инвестиционного проекта — новое производство санфаянса и керамогранита в индустриальном парке «Орел»; общий объем инвестиций — 4 739 млн руб., количество создаваемых рабочих мест — 400).

Все инвестиционные проекты находятся в различной стадии готовности от проектных разработок до выхода на экспертизу проектной документации и получения разрешения на строительство. По словам генерального директора Корпорации Алексея Илясова, начало строительства первыми резидентами планируется с открытием строительного сезона 2020 года

Все инвестиционные проекты находятся в различной стадии готовности от проектных разработок до выхода на экспертизу проектной документации и получения разрешения на строительство. По словам генерального директора Корпорации Алексея Илясова, начало строительства первыми резидентами планируется с открытием строительного сезона 2020 года.

По итогам работы и в тесном взаимодействии с Корпорацией инвесторы определились с местом расположения новых производств: ООО «ЭлектронНаучПрибор», ООО «БК групп», ООО «Кликс», ООО «Регион Корма» планируют размещение на территории ТОСЭР «Мценск». Прочие инвесторы определяются с земельными участками на территории будущей ОЭЗ и иных свободных площадках региона.

Корпорация в 2019 году продолжила активную работу по привлечению инвестиций в регион и сопровождению инвестиционных проектов. Шведская компания Repower Energy OY официально обратилась в АО «Корпорация развития Орловской области» и проявила заинтересованность в реализации инвестиционного проекта по созданию на территории индустриального парка «Зеленая роща» полного цикла производства ячеек HPmc-Si на основе возобновляемых источников энергии. В настоящее время активно ведутся переговоры, подбираются земельные участки для реализации проекта.

Также на сопровождении Корпорации находятся крупномасштабный проект ООО «Грейника» (строительство завода по глубокой переработке зерна с получением белковых кормовых добавок и продуктов зеленой химии с общим объемом инвестиций 2 160 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 130) и проект ООО «Орловский кит» (строительство производства по разведению рыбы в УВЗ и цеха по рыбопереработке с общим объемом инвестиций не менее 120 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — не менее 30).

АО «Корпорация развития Орловской области» оказывает комплексную поддержку в реализации инвестиционных проектов не только на территориях ТОСЭР и будущей ОЭЗ, но и на иных свободных площадках региона. В 2019 году введена 1-я очередь ООО «Промпарк» — тепличный комплекс в Новосильском районе с общим объемом инвестиций 1 914 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 100. К реализации планируется проект ООО «Орелметахим» — строительство завода по производству карбамида в Должанском районе с общим объемом инвестиций 42 599 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 600.

В настоящее время компания ООО «Интер-финанспроект» получила разрешение на строительство МТФ на 1200 голов КРС на базе ООО АПК «Русь» в Знаменском районе с общим объемом инвестиций 970 млн руб. и количеством создаваемых рабочих мест — 75.

Цифровые технологии для инвесторов

Особую роль, отмечают эксперты, играет тот факт, что в рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата на Орловщине Корпорация в 2019 году создала новый информационный портал, на котором инвесторы смогут найти всю необходимую для них информацию. Сайт — это динамичный инструмент, на котором сведения, в том числе в части ТОСЭР и ОЭЗ, будут оперативно корректироваться и пополняться: «В ближайшее время портал позволит инвесторам и иным заинтересованным лицам в максимально короткие сроки не только рассматривать основные преимущества размещения производства в Орловской области, но и получать квалифицированную консультацию специалистов Корпорации по возникающим вопросам». В ближайшее время он будет синхронизирован со всеми региональными и федеральными программами и инструментами поддержки бизнеса. По замыслу управленцев, новый информационный ресурс станет виртуальным круглосуточным офисом и визитной карточкой Корпорации развития Орловской области.

В Корпорации убеждены, что реализация принципов проектного менеджмента в 2019 году уже позволяет выстраивать оптимальную и грамотную работу с инвесторами. Новая модель взаимодействия с инвесторами уже сейчас способствует росту лояльности бизнеса к региону — инвестор видит поддержку команды профессионалов, которая дает возможность реализовать его проект без задержек, с наименьшими издержками и в итоге создать благоприятный инвестиционный климат в регионе.

Социальные проекты — ключ к улучшению делового климата региона

Обеспечение благоприятных условий для инвестирования, создание новых рабочих мест, повышение наполняемости регионального бюджета за счет налоговых поступлений, создание условий для комфортной жизнедеятельности людей в Орловской области — важнейшие составляющие миссии Корпорации. «Привлекать в регион бизнес, искать инвесторов и финансирование, отстраивать цепочки проектного менеджмента, решать вопросы по сопровождению проектов от обращения инвестора до ввода объекта строительства в эксплуатацию — мы будем продолжать двигаться в данном направлении, ставить и решать новые задачи, выполнять работу своей проектной командой», — говорит генеральный директор Корпорации Алексей Илясов.

В Орловской области продолжается активная работа по развитию традиций, культурного наследия, архитектурного облика городов, спорта, туризма, досуга, фестивалей, событийности. Создается и аккумулируется синергетический эффект, разрабатываются и внедряются новые программы социальной поддержки бизнеса и предпринимательства, направленные на улучшение качества жизни и создание благоприятной среды обитания человека.

Так, под эгидой Корпорации проводятся социальные проекты — международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы», региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины», активно разрабатывается Маркетинговая стратегия Орловской области и локальные бренды региона, идет подготовка к Новому году-2020. Организованные праздники в конечном счете, являются результатом плодотворной работы Корпорации и тесного взаимодействия и координации с иными региональными институтами развития в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.