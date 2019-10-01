«Ключевая задача — стать банком первого выбора»

Кредитный портфель ВТБ в Воронежской области вырос более чем на 20%. Рост отмечен как в корпоративном, так и в розничном направлениях. Об этих и других итогах работы за первые шесть месяцев года рассказал на пресс-конференции управляющий воронежским ВТБ, вице-президент Владимир Пенин.

— По итогам первого полугодия все направления бизнеса существенно улучшили свои финансовые показатели, — отметил Владимир Пенин.

Свыше 4,3 млрд руб. заемных средств получили в ВТБ жители региона в розничном сегменте с января по июнь

Кредитный портфель суммарно по физическим и юридическим лицам составил 109,4 млрд руб., что на 21% больше, чем в начале года. При этом корпоративный кредитный портфель вырос на 26%, превысив 72 млрд руб., а розничный — на 13% и достиг 37,2 млрд руб. Основными драйверами развития, по оценке аналитиков ПАО ВТБ, стали привлекательные ценовые параметры по продуктам, совершенствование клиентского обслуживания и развитие цифровых сервисов.

Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Драйвером роста осталась ипотека — этому способствовали действия ВТБ по совершенствованию обслуживания клиентов, развитию условий по продуктам. В первом полугодии банк снизил ипотечные ставки по ряду специальных программ.

В частности, в апреле ВТБ первым на рынке снизил ставку до 5% по ипотеке с господдержкой для семей с детьми

В июне банк запустил рефинансирование в рамках госпрограммы: все семьи, подходящие под ее условия, могут снизить ставку по своему кредиту до 5%. Важно, что под программу попадают и кредиты, полученные в других банках, если они соответствуют параметрам госсубсидирования. С 13 сентября ВТБ провел новый раунд снижения ставок по всем ипотечным программам в среднем на 0,3 п.п.

Более 4,5 тыс. кредитов наличными оформили в ВТБ жители области за первое полугодие

Сумма кредитов составила 2,3 млрд руб. Это на 3% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Стабильным у воронежцев был спрос и на автокредитование.

В направлении корпоративного финансирования примечательно, что две трети кредитного портфеля — 45млрд руб. — составили займы среднему и малому бизнесу (+35% с начала 2019 года). По мнению управляющего ВТБ в Воронежской области, значительную роль в такой положительной динамике сыграли программы господдержки.

В направлении корпоративного финансирования примечательно, что две трети кредитного портфеля — 45млрд руб. — составили займы среднему и малому бизнесу (+35% с начала 2019 года)

Региональный портфель банка в рамках льготного субсидирования за первое полугодие увеличился более чем на четверть и составил 19,4 млрд руб. «Это наиболее эффективные средства, с помощью которых наши предприятия получат больше прибыли и будут лучше развиваться», — подчеркнул он.

Госпрограммы изменили и отраслевую структуру корпоративного кредитного портфеля в сегменте СМБ. Если 2-3 года назад наибольшую долю занимали предприятия сферы торговли, то теперь — компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (44%), жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (20%).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дальнейшему развитию реального сектора экономики в сегменте среднего и малого бизнеса будет способствовать новый продукт ВТБ — кредитная программа на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия (ДДУ). Задействована та же схема с эскроу-счетами, как и у розничных клиентов, приобретающих жилье на стадии строительства. Продукт банка позволит застройщикам быстрее окупать проекты за счет продажи помещений на первых этажах строящихся жилых зданий, а предпринимателям — эффективнее развивать бизнес с минимальными рисками. Права и денежные средства покупателей защищены в соответствии с условиями федерального закона 214-ФЗ.

Среди ближайших целей — перевод всех финансовых продуктов банка в цифровой формат. Наша задача — не просто автоматизировать процессы, перевести их в онлайн, а обеспечить для клиента максимально удобные и доступные услуги

Интеграция корпоративной и розничной региональных сетей дает синергетический эффект. В современных условиях развития российской финансовой системы наиболее конкурентоспособен именно единый универсальный банк, который объединят все сегменты клиентов: крупный, средний, малый бизнес, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц. Изменения позволили использовать лучшие практики и объединить усилия региональных подразделений ВТБ для достижения значительного результата.

В своей работе БАНК ориентируется на потребности клиентов, и именно это позволяет ВТБ решать ключевую задачу — стать банком первого выбора

Отвечая на вопрос о перспективе использования в банковских процессах ВТБ искусственного интеллекта, Пенин подчеркнул:

— Альтернативы внедрению цифровых технологий нет. В массовом сегменте искусственный интеллект незаменим, но вместе с тем для многих россиян важны не только ценовые характеристики банковских услуг, но и личное общение с сотрудниками.