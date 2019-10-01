Педагогика сотрудничества

В сентябре уже в седьмой раз на базе Воронежского института развития образования (ВИРО) прошла международная конференция «Деятельностная педагогика и педагогическое образование». В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2016-2020 годы в ней приняли участие более 200 учителей и научных сотрудников из России, Беларуси, Казахстана, Украины.

Благодаря конференции общим достоянием становятся лучшие практики и передовые методики организации образовательного процесса, формирующие в школьниках инициативную личность, способную генерировать идеи и эффективно работать в команде, решая поставленные задачи. Именно такая личность востребована обществом, поэтому в современном федеральном государственном образовательном стандарте системно-деятельностный подход в педагогике, ориентированный на раскрытие личностного потенциала ребенка, находится на ключевых позициях.

Системно-деятельностный подход в образовании базируется на разработках советских ученых, в частности, корифеев отечественной педагогики Льва Выготского и Василия Давыдова. Создаются учебные ситуации, которые делают ребенка сотрудником учителя в получении знаний и компетенций. Через организацию совместной деятельности каждый ребенок не просто механически запоминает некий объем информации, преподнесенный учителем, а учится применять теоретические знания на практике через моделирование жизненных ситуаций в игровом формате.

Поскольку целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, каждый учитель продолжает искать собственные варианты решений построения эффективного современного образовательного пространства. И конференция, инициированная 7 лет назад ВИРО, стала незаменимым помощником в этом поиске.

Как рассказала доцент, заведующая кафедрой педагогики и методики математического и естественно-научного образования ВИРО Людмила Бачурина, этот форум задумывался как площадка, где ученые и практики будут обсуждать проблемы и представлять свои наработки. Ее идейным вдохновителем стал выпускник Воронежского государственного университета Алексей Боровских, который уже много лет работает на факультете педагогического образования МГУ, защитил докторскую диссертацию.

В работе конференции ежегодно участвуют авторитетные в педагогических кругах специалисты. Среди них академики РАО Владимир Борисенков, Владимир Шадриков, ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ кандидат психологических наук, доцент Алексей Обухов и другие.

В разные годы на форуме устраивали «прямой мост» с Российской академией образования, что давало возможность усилить обратную связь «учитель — ученый». Те вопросы, которые педагоги задают ученым РАО, стимулируют задуматься над новыми векторами развития педагогической науки, а то, что предлагают ученые, интересно педагогам.

В этом году организаторами педагогического форума, помимо ВИРО, выступили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт стратегии развития образования РАО, Московский городской психолого-педагогический университет, Московский педагогический государственный университет, Московский городской педагогический университет, инновационная компания «Мыследеятельностная педагогика», журналы «Педагогика», «Вопросы философии», «Высшее образование в России».

Многие учителя, работая в парадигме деятельностной педагогики, приезжают на конференцию, чтобы «сверить часы», предложить на обсуждение свои идеи. «Интересных выступлений было много. К нашему большому удовлетворению, блеснули воронежские учителя. Очевиден профессиональный рост тех, кто, используя системно-деятельностный подход, из года в год оттачивает свое мастерство. Делясь своими наработками с трибуны конференции, они дают инструменты и форматы тем, кто только подступает к освоению этой технологии», — отмечает Людмила Бачурина.

За последние 2-3 года во многом благодаря семинарам, мастер-классам, курсам повышения квалификации, проведенным ВИРО, внедрены в практику образовательные технологии, которые раньше не применялись. На конференции говорили уже о результатах использования этих технологий, в частности образовательных квестов.

Так, Екатерина Авдеева, педагог из Воронежа, рассказала, как на уроках информатики проводит экономическую игру. Каждый ученик получает роль кого-то из жителей города: служащий в администрации, банкир, владельцы магазинов, парикмахерской и так далее. Соответственно он строит и свой финансовый баланс: уставный капитал, зарплата/доход, покупки, расходы, налоги, кредиты/наличие счета, коммунальные платежи… Все расчеты ведутся в электронных таблицах или программах, созданных учениками на языке программирования. Как итог — дети получают житейский опыт, пример применения школьных знаний в профессиональной сфере, в быту.

Учителя воронежской средней школы № 57 поделились опытом создания образовательного события «Сделаем это вместе!». У себя в школе они предложили детям интерактивную игру «Зеленый агент», в которой, используя математические знания, школьники разработали программу по подсчету мусора и создали интерактивный Flash-проект «Спасаем дельфинов вместе!».

А после проведения в ВИРО семинара по практике создания мультфильмов ею загорелись многие школы. Кто-то использует ее в отдельном классе, кто-то организует кружок, а в Кольцовской гимназии ежегодно устраивают фестиваль самодеятельной анимации, когда каждый класс делает свой мультфильм и начинается соревнование: у кого интереснее получилась работа. А всё началось с учителя, который побывал на конференции, загорелся идеей и осуществил ее, обретя на этом пути единомышленников.