Регионы добыли производство Кто в Черноземье опережает соседей в развитии промышленности в 2019 году

Росстат опубликовал подробные отчеты об итогах работы промышленников Черноземья в январе-августе 2019 года. На их основе можно спрогнозировать, какие из шести областей макрорегиона смогут показать наиболее заметный рост отрасли по итогам этого года: уже понятно, что динамика соседних регионов будет крайне неравномерной.

Индекс производства (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении) в среднем по России в январе-августе 2019 года составил 102,6% к аналогичному периоду 2018-го. Лишь половине регионов Черноземья удалось превысить этот показатель.

Эффект «высокой базы» помешал вновь выступить с рекордами промышленности Тамбовской области. Два года подряд, в 2017 и 2018 годах, она показывала наибольший рост промышленности — 110,1 и 114,4% соответственно. Но в январе-августе 2019-го показатель составил 99,8% к первым восьми месяцам прошлого года.

В зоне падения ИПП у слабо развитой в регионе добычи полезных ископаемых — 97,1% (из-за небольшого объема рынка на статистику влияет даже колебание показателей одной компании). У тамбовских предприятий, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха, индекс показал самое низкое значение — 87,9%.

Динамичный рост показали лишь тамбовские компании, работающие в сфере водоснабжения, вывоза и утилизации отходов, уборки, — 110,5%.

У наиболее крупного сегмента тамбовской промышленности — «классической» обрабатывающей индустрии — динамика показала рост на уровне статистической погрешности. ИПП за январь-август составил 100,4%.

Экономика по-крупному

Традиционно динамику тамбовской обрабатывающей продукции определяет пул крупных промпредприятий. Это заводы тамбовского оборонного кластера, входящие в Объединенную приборостроительную корпорацию «Ревтруд», «Тамбоваппарат» и «Октябрь». Они выпускают аппаратуру связи, командно-штабные машины, технику радиоэлектронной борьбы. Также в числе крупных региональных промышленников Тамбовский вагоноремонтный завод, производящий резинотехнические изделия «Полимермаш» и выпускающий теплообменное оборудование для нефтегазовой, химической и пищевой промышленности «Завком», Тамбовский пороховой завод, химзавод «Пигмент», Котовский завод нетканых материалов.

Наилучшую динамику в течение года власти отмечают в восьми обрабатывающих производствах, среди них лидируют ремонт и монтаж машин и оборудования (40,2%), далее идет металлургическое производство (22,5%), выпуск прочей неметаллической минеральной продукции (15,7%) и производство одежды (8,3%).

Для Воронежской области в 2019 году характерно стабильное развитие промышленности. Ее индекс в январе-августе года составил 104,4% к аналогичному показателю 2018-го. Судя по данным Воронежстата, драйвером роста продолжают быть энергетические компании (в их числе, например, Нововоронежская АЭС). ИПП в этом сегменте составил 116,3%. Стоит отметить, что по итогам 2018 года этот же показатель был в зоне падения, составив 97,4%. Дело в том, что два года отрасль росла за счет эффекта «низкой базы» после пуска на АЭС шестого энергоблока ориентировочной стоимостью 100 млрд руб. После снижения индекса в 2018 году действие этого эффекта прекратилось, и энергетики вновь определяют динамику воронежской промышленности, если оценивать ее с точки зрения макроэкономики.

Впервые за несколько лет промышленность Тамбовской области не показывает рекордного роста, а Орловской — привычного падения

Индекс в традиционно развитых в регионе обрабатывающих производствах составляет 102,2%. Гораздо выше интегрального (121,9%) индекс у воронежских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. Но в целом на динамику промышленности региона эта отрасль значительно не влияет из-за того, что она относительно невелика как по количеству, так и в денежном выражении. В водоснабжении, водоотведении, работе с ТБО и ликвидации загрязнений наиболее высокий ИПП по итогам восьми месяцев — 128%.

Коммунальщики убрались на рекорд

Индекс промышленного производства Белгородской области, по данным регионального органа Росстата, чуть меньше — 104,1%. Драйвером стали обрабатывающие производства с показателем чуть выше интегрального в 104,9%. Почти не изменилась ситуация в развитой в регионе (здесь расположены горно-обогатительные комбинаты «Металлоинвеста» и НЛМК) добыче полезных ископаемых — 100,7%. У белгородских энергокомпаний индекс в зоне падения — 94,8%. Рекордсменом стала отрасль, занимающаяся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации коммунальных отходов, ликвидацией загрязнений. Здесь ИПП составил 120,2%.

Белгородские чиновники в течение года отмечали, что положительная динамика фиксируется в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», химпроме, а также в «производстве компьютеров, электронных и оптических изделий», производстве кожи и изделий из нее, пищепроме, фармацевтике, металлургии, производстве одежды, бумажной промышленности, деревообработке, производстве мебели.

Индустриальная Липецкая область должна без проблем переломить отрицательную динамику производства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Курской области, по данным Курскстата, ИПП по итогам января-августа составил 103,2%. В обрабатывающих производствах индекс составил 100,5%. У курских добывающих производств (в регионе также добывается сырье для металлургии) он в зоне падения — 98,2%. ИПП энергокомпаний региона, в число которых входит Курская АЭС, крайне низок — 76,2%. У коммунальной отрасли индекс, напротив, самый высокий — 128,9%.

Также в зоне падения, хоть и незначительного, с точки зрения Росстата, промышленность Липецкой области. ИПП региона, по информации статистиков, в январе-августе составил 99,2%. Снижение есть и у обрабатывающих производств (индекс составляет 99,8%), и у добывающих — ИПП составляет 78%. У компаний, занимающихся водоснабжением и отходами, показатели, напротив, растут — 107,4%. Также рост зафиксирован и у энергетиков — 107,1%.

Борьба со статистикой

Отрицательную динамику промышленности, пожалуй, впервые за три года среди регионов Черноземья не показывает Орловская область. В январе-августе индекс составил 101,1%. Притом что по итогам 2018 года Орловщина была единственным регионом Черноземья, показавшим снижение в промышленности — 98,9% к уровню 2017-го, говорится в отчете Орелстата. Впрочем, в 2017 году снижение было еще сильнее (95,7%).

Это вписывается в планы местных властей завершить 2019 год с индексом промышленного производства в около 101%, хотя последние несколько лет он находился в зоне падения. Об этом ранее рассказал руководитель регионального департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.

«С начала 2019 года производство машин и оборудования вышло на показатели роста. Данная тенденция ожидается до конца года, — отмечал он. — Дополнительным позитивным фактором является запланированный рост производства продукции в ООО “Фригогласс Евразия”».

По итогам января-августа наиболее заметен рост в орловском водоснабжении, водоотведении, работе с ТБО и ликвидации загрязнений — ИПП составляет 108,2%. Также положительную динамику статистика фиксирует в обрабатывающих производствах — 101,7%.

Участники рынка доверяют статистике не на 100%

Снижение заметно в малозначимом для экономики региона сегменте добывающих производств — 98,9%. Также в зоне снижения показатели энергетической промышленности — ИПП составляет 94,3%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоит отметить, что сами участники рынка сомневаются в объективности официальной статистики. Так, глава производящей оборудование для горной отрасли воронежской группы «Рудгормаш» Анатолий Чекменев отмечал, что «все зависит от того, как подсчитать». «Например, у нас есть рост — и даже опережающий среднеобластной. Но рост промышленности региона — это рост на фоне больших сложностей. Из-за того, что отрасль находится далеко не в лучшем состоянии, срабатывает эффект “низкой базы” — и получается привлекательная цифра», — сказал он. Господин Чекменев добавил, что предпочитает в бизнесе ориентироваться на личные наблюдения за рынком, а не на госстатистику, которая может быть «скорректирована в политических целях».

Глава промышленной группы «Содействие» с активами в Воронежской и Тамбовской областях Олег Малышев также не склонен доверять статистике. «Если рост рынка превышает 5%, то его должны почувствовать все. Мы не чувствуем. Ни в Воронежской области, ни в Тамбовской, где власти очень хорошо умеют работать с цифрами. Реальная динамика на рынке, на мой взгляд, близка к нулю, — говорил бизнесмен. — Анализируя отрасль по официальной статистике, нужно не забывать, что она не дает объективной картины. В каких-то сегментах промышленности может быть рост, в каких-то спад спроса, а в среднем это дает положительный результат. Как изучение поля по одному небольшому куску земли».

Теоретики, напротив, склонны доверять индексу. Известный воронежский ученый, заведующий кафедрой экономики и управления персоналом Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский ранее отмечал, что ИПП «достаточно объективно» характеризует состояние промышленности регионов, поэтому можно говорить о ее реальном росте. «Этот индекс не очень показателен на долгосрочный период, но хорошо иллюстрирует динамику год к году. Так как он включает и дефляционный коэффициент, можно считать его объективным. Статистика, конечно, может ошибаться, но даже при желании как-то “накрутить”, улучшить показатели сильно увеличить индекс нельзя, максимум на один процентный пункт», — пояснял господин Трещевский.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский тоже согласен с тем, что индекс «объективный», особенно в сравнении регионов друг с другом и со страной в целом. «Одна из основных причин роста там, где он проявляется, все же не рыночная. Это государственные субсидии и особенности регулирования отраслей», — полагает господин Жарский .