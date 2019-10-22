Успех полного цикла

Двенадцатилетие для нас — значимая дата. Символ нашего предприятия — изображение Солнца, круг с двенадцатью прямыми белыми светящимися линиями. Это колесо транслирует миссию круглосуточного обслуживания полного цикла. В нашей повседневной работе мы уделяем много внимания деталям, стремясь к тому, чтобы каждый Гость чувствовал неподдельное внимание и заботу.
От лица коллектива, владельцев комплекса и от себя лично благодарю всех, для кого отель Benefit Plaza служит уютным домом и площадкой для проведения мероприятий в Воронеже. Мы искренне благодарим наших гостей за выбор отеля Benefit Plaza, за щедрые рекомендации и подробные честные отзывы, которые очень помогают нам в работе. Мы вас любим, ценим и работаем для вас!
Воронеж, ул. Владимира Невского, 29
+7 (473) 269-58-99 | benafiplaza.ru