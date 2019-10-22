Успех полного цикла

Двенадцатилетие для нас — значимая дата. Символ нашего предприятия — изображение Солнца, круг с двенадцатью прямыми белыми светящимися линиями. Это колесо транслирует миссию круглосуточного обслуживания полного цикла. В нашей повседневной работе мы уделяем много внимания деталям, стремясь к тому, чтобы каждый Гость чувствовал неподдельное внимание и заботу.

От лица коллектива, владельцев комплекса и от себя лично благодарю всех, для кого отель Benefit Plaza служит уютным домом и площадкой для проведения мероприятий в Воронеже. Мы искренне благодарим наших гостей за выбор отеля Benefit Plaza, за щедрые рекомендации и подробные честные отзывы, которые очень помогают нам в работе. Мы вас любим, ценим и работаем для вас!

Приятно видеть высокие оценки персоналу отеля Benefit Plaza. Треть сотрудников работает с самого открытия, а более половины — 7 лет. Отель работает по международным стандартам. Очень символично, что в этом году местом для проведения первого в Воронеже мероприятия для профессионалов индустрии гостеприимства Hospitality Business Day 2019 был выбран отель Benefit Plaza. В отельном и ресторанном бизнесах предъявляются высокие, особые требования к людям. Работая в нашем коллективе, сотрудники становятся настоящими профессионалами своего дела. Поздравляю и благодарю всех моих коллег за примерный труд и верность нашему предприятию.

Воронеж, ул. Владимира Невского, 29

+7 (473) 269-58-99 | benafiplaza.ru