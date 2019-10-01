Атом работает на Черноземье

28 сентября — День работника атомной промышленности, профессиональный праздник сотрудников предприятий атомной отрасли и научно-исследовательских институтов. В этот день 1942 года вышло распоряжение Государственного комитета обороны СССР «Об организации работ по урану», которое дало старт развитию атомной отрасли. В постановлении среди прочих ставилась задача о применении урана в качестве топлива. Освоенная в первую очередь для создания ядерного щита страны, атомная энергия практически сразу стала использоваться в мирных целях — в качестве источника электроэнергии.

Прошедшие годы, особенно последнее десятилетие, стали для атомной энергетики периодом роста, развития, совершенствования безопасности и технологий. Как отметил недавно генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, российские атомщики неоднократно доказывали, что любая трудность для них — это точка роста и драйвер развития, стимул к тому, чтобы работать еще лучше.

Наше все

Атомная энергия в условиях бестопливного Среднерусского Черноземья (здесь нет природных источников энергии промышленного значения) практически незаменима.

Самая мощная среди атомных станций региона — Курская АЭС. В Черноземье это крупнейший генерирующий источник электроэнергии.

Электроэнергия, выработанная Курской АЭС, поступает в энергосистему, в которую входят 19 областей Центрального федерального округа. Курская АЭС (в составе Росэнергоатома) по объему произведенной электроэнергии занимает среди АЭС страны второе место. Совокупная выработка КуАЭС с момента пуска в 1976 году приближается к 930 млрд кВтч электроэнергии. Этого хватило бы для энергообеспечения потребностей Курской области в течение 100 лет или для годового энергопотребления России.

К настоящему времени с начала текущего года энергоблоками атомной станции выработано более 16,5 млрд кВтч электроэнергии, что на 5% превышает государственный план.

На долю атомной генерации в энергобалансе Курской области приходится 96%. Здесь атомная станция обеспечивает потребности в электроэнергии 90% промышленных предприятий. Это означает, что порядка 90-100 тысяч человек, занятых в региональной промышленности, имеют работу и заработок благодаря наличию в области действующей Курской атомной станции. С учетом среднего состава семьи экономическое влияние АЭС распространено на 250-300 тысяч жителей Курской области — третью часть её населения. Эти расчеты не учитывают работающих на транспорте, в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, потребляющих электроэнергию. Кроме того, не стоит забывать, что электроэнергией пользуется каждое курское домохозяйство, от ее стабильного поступления зависит качество жизни каждого человека.

Другими словами, куряне вполне справедливо могут сказать: «Курская АЭС — это наше всё, атом работает для всех нас».

Незаменимость атомной генерации прослеживается и в отношении сбережения природы: она создает условия для развития экологически чистого сельского хозяйства. Ведь на поля и луга, леса и реки, сельхозугодья и места отдыха в течение более 40 лет не выпадают десятки тысячи тонн вредных веществ, которые могли бы ежегодно попадать в окружающую среду при сжигании угля на тепловых станциях.

При этом воздействие самой АЭС ничтожно по сравнению с общим объемом по Курской области: удельный вес выбросов химических веществ в атмосферу — 0,2%, по сбросам в водные объекты — 5,5%, удельный вес опасных отходов — 0,004%.

Что касается радиационного влияния, по инертным радиоактивным газам оно в 2008-2018 годах не превышало величин, в 6 раз меньших допустимого уровня. Мощность дозы гамма-излучения на местности не превышает естественных фоновых значений и не отличается по величине от значений предпускового периода в 1975 году (диапазон значений составлял от 0,08 мкЗв/час до 0,18 мкЗв/час).

Курская АЭС — драйвер развития экономики региона, один из лидеров по вкладу в решение социальных проблем территории присутствия и развитие человеческого капитала. КуАЭС — один из крупнейших налогоплательщиков в бюджет области. Ее налоговые платежи в бюджеты региона в прошлом году превысили 3,5 млрд руб., 1 млрд 777 млн руб. составили дополнительные налоговые отчисления в бюджет Курской области по условиям Соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и администрацией Курской области. Кроме того, атомная станция имела 358 договоров с 166 организациями Курской области на общую сумму 3,62 млрд руб.. Общая сумма вклада атомной станции в 2018 году по данным направлениям — около 9 млрд руб.

Будущее создается сегодня

В настоящее время на площадке действующей Курской АЭС сооружаются энергоблоки № 1 и 2 станции замещения — Курской АЭС-2.

КуАЭС-2 не является второй атомной станцией на территории Курской области. Двух атомных станций в области не будет, новые энергоблоки строятся на замену ныне действующим энергоблокам.

Они сооружаются по новейшему российскому проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это самые мощные энергоблоки в стране, срок их работы в два раза больше, чем у действующих энергоблоков Курской АЭС.

По безопасности проект ВВЭР-ТОИ признан соответствующим самым современным требованиям МАГАТЭ и требованиям европейских эксплуатирующих организаций (EUR). Проект прошел самую тщательную и глубокую экспертизу. Анализ предусматривал изучение ответов на 4332 основополагающих вопроса по безопасности требований EUR, тематика которых охватывала весь комплекс атомной станции.

Проект «ВВЭР-ТОИ» нацелен на последующее серийное сооружение АЭС с реакторами типа ВВЭР-ТОИ как в России, так и за рубежом. Благодаря энергоблокам Курской АЭС-2 город Курчатов и Курская область станут ключевым центром атомной энергетики нового поколения и в этом смысле — новой энергетической столицей России.

Станция замещения — крупнейший инвестиционный проект в регионе. С начала работ по ее сооружению общий объем инвестиций превысил 60 млрд руб..

Главный ориентир при сооружении Курской АЭС-2 — выполнение государственных заданий. В 2019 году в срок выполнены все два госзадания, намеченные на год. В марте осуществлен монтаж устройства локализации расплава (так называемая «ловушка» расплава) энергоблока №1. В июне завершено бетонирование фундаментной плиты здания реактора энергоблока №2.

Кроме того, в настоящее время на стройке выполнены 7 из 11 ключевых событий года. Работы по остальным — в графике.

В целом на стройплощадке сегодня ведутся работы одновременно на 19 объектах. Здесь заняты порядка 3,9 тысячи строителей и монтажников.

…По подсчетам ученых на планете запасов урана хватит, чтобы обеспечивать жителей планеты энергией еще 500 лет. Сейчас это делают работники атомных станций, связанные с самой мощной силой, известной человечеству. На курской земле эта сила более 40 лет в достатке обеспечивает людей электрической и тепловой энергией, создаёт необходимые условия для экономического и социального роста. Ныне действующие и строящиеся им на смену энергоблоки станции замещения продлят эти эффекты практически до конца XXI века.