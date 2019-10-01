Гидрогаз — курс на повышение конкурентоспособности

На сегодняшний день воронежская компания АО «Гидрогаз» представляет собой мощный инновационно-технологический комплекс, который устойчиво занимает лидирующее положение в отрасли.

Успешно реализованные в последние годы инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства, разработка и освоение новой продукции, в том числе с поддержкой Минпромторга РФ, позволили в непростые для экономики годы сохранить и преумножить все технологические компетенции предприятия и успешно вести завоевание новых рынков в наиболее высокотехнологичных отраслях промышленности страны. Во многом благодаря выбранному курсу компании сегодня по плечу решать в своей области деятельности задачи любой сложности, что подтверждается наращиванием объемов поставок предприятиям нефтегазопереработки, атомной промышленности, Роскосмосу, энергогенерации и т.п.

За последние годы на АО «Гидрогаз» созданы уникальные образцы инновационной продукции и начаты поставки инновационного не производящегося в России оборудования. В прошлом году специалисты компании построили завод водоподготовки для проекта «Ямал СПГ». Этот крупнейший в российской истории проект создавался международным консорциумом под эгидой ПАО «Новатек» и побил все рекорды по уровню труднодоступности, а также по количеству и сложности использованных здесь современных технологий и инженерных решений. Участие в этом проекте стало для «Гидрогаза» важным этапом, некоей вехой в истории развития. Предприятие в последние годы освоило несколько новых для промышленности страны видов насосного оборудования, встав в один ряд с ведущими насосостроительными компаниями. Если раньше для предприятий нефтегазопереработки здесь изготавливали насосы малой мощности до 100 кВт, то теперь создают насосы до 1 Мвт. Увеличиваются поставки для атомных станций и предприятий топливного цикла. Теперь в числе партнеров АО «Гидрогаз» исследовательские ядерные центры.

Инновационный подход

Портфель заказов компании на сегодня состоит из высокотехнологичного оборудования, как правило, уникального по техническим и эксплуатационным характеристикам. В стоимость такой продукции включаются затраты на большой объем инженерного труда, подготовки производства, испытаний, вопросы лицензирования и сертификации продукции. Особо стоит отметить тот факт, что в АО «Гидрогаз» за последние годы прошла серия серьезных технических модернизаций, включающих приобретение новейшего технологического оборудования, освоение новых технологий, в том числе освоение 3D-моделирования и прототипирования. В 2017 году силами своих специалистов разработан, изготовлен и введен в эксплуатацию один из лучших в Европе и, безусловно, самый современный в стране испытательный комплекс. Все эти новшества позволили компании выполнять весьма сложные в техническом плане задачи, производить оснастку для изготовления сложных отливок, которые на предприятии изготавливаются и для собственных нужд, и для нужд заказчиков. В том числе в компании «Гидрогаз» сейчас набирают высокий темп работы по реинжинирингу импортного оборудования, изготовлению несерийного оборудования и запасных частей. Этим направлением дан старт введением технологических мощностей по 3D-моделированию изделий и технологической оснастке, 3D-печати и изготовлению по полученным формам отливок в собственном производстве.

По словам генерального директора компании Дмитрия Маркова, инновационность, высокое качество продукции и сервисных услуг обеспечивают экономическую и финансовую стабильность предприятия. За все почти 23 года существования здесь ни разу не задерживалась зарплата, идет постоянный набор рабочих и ИТР разных специальностей. За последние месяцы численность работников предприятия выросла на 4%, а средняя заработная плата увеличилась на 9,2%, достигнув 42 тыс. руб.

Для качественного рывка

Как полагает руководство АО «Гидрогаз», развитие любой компании предусматривает постоянный поиск новых идей и решений. И это, разумеется, в эпоху рыночной экономики в первую очередь, помимо техники, касается новых подходов к ведению бизнеса в целом. Именно на сегодняшнем, сложном для экономики и промышленности страны этапе необходимы изменения, обеспечивающие непрерывность процессов повышения конкурентоспособности. И тут не нужны какие-то открытия, все уже придумано. Существуют, описаны в литературе и доступны системы лучших бизнес-практик, адаптированных для промышленности программных продуктов. Имеются, в том числе и в Воронеже, ведущие специалисты страны в области создания архитектуры промышленных систем CRM и ERP. Конечно, это затратно, и небольшим компаниям внедрять такие системы сложно. АО «Гидрогаз» сегодня ставит перед собой такую задачу. Этот большой и сложный проект сегодня стал приоритетным, и его реализация в ближайшие годы позволит обеспечить решения тех амбициозных задач, которые ставит перед коллективом предприятия руководство.

Разработке этого проекта предшествовала большая работа по выработке дальнейшей стратегии развития предприятия, обозначению приоритетных направлений и среднесрочных планов. Разработка этих планов исходит как из анализа угроз и возможностей, так и необходимости модернизации сложившихся неэффективных принципов организации работ и в целом хозяйственной деятельности. В этой связи современные бизнес-практики и программные продукты открывают широкие возможности. Но эта работа не для ветеранов, тут нужна команда, что называется, «молодых и рьяных», да к тому же компетентных руководителей, способных переломить тенденции застоя и вывести предприятие на новый уровень.

Справка: аббревиатура CRM происходит от английского выражения Client Relationship Management, что дословно означает «система управления взаимоотношениями с клиентами». При помощи этой системы качество работы с клиентами выводится совершенно на другой уровень. Это достигается более полным ведением справочной информации о партнерах и их контактных лицах, отслеживанием всего пути взаимодействия с клиентом от звонка до отгрузки заказа и его, как сейчас принято говорить, всего жизненного цикла. Система имеет удобный интерфейс с оповещениями о статусах исполнения заказов и других связанных с клиентом процессов.

Справка: аббревиатура ERP происходит от английского выражения Enterprise Resource Planning, что дословно означает «планирование ресурсов предприятия». Система представляет собой объединенную платформу, обеспечивающую широкие возможности по управлению предприятием, которая учитывает следующие направления: управление производственными процессами, управление финансовыми ресурсами, управление трудовыми ресурсами, управление активами, взаимодействие с партнерами и учет истории операций клиентов и поставщиков. За счет актуальности и связанности информации становится возможным получение отчетов для принятия управленческих решений буквально в «один клик мышью». Безусловно, внедрение подобных систем повышает производительность труда управляющего персонала, что приводит к повышению конкурентоспособности предприятия.

К слову, такой подход стал сегодня нормой в западных компаниях. И если компания «Гидрогаз» планирует участвовать в крупных российских и международных инфраструктурных и промышленных проектах, внедрение полноценной системы ERP, элементы которой на предприятии существуют, неизбежно.

Инвестиции в будущее

Как считают в компании, еще одним важным драйвером развития предприятия должно стать кадровое омоложение. Да, безусловно, опыт и знания нынешнего поколения — это большая часть успеха АО «Гидрогаз» сегодня. Но для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо делать ставку на привлечение и обучение уже на предприятии талантливой и креативной молодежи.

В АО «Гидрогаз» принято решение активно готовить для себя инженерные кадры. На сегодня подписан с ВГТУ договор о создании на предприятии базовой кафедры «Энергетическое оборудование топливно-энергетического комплекса», и со следующего года кафедра будет принимать студентов, в том числе на бюджетные места. Существенно, что компания и вуз совместно будут готовить инженерно-технических специалистов по тем специальностям, в которых сегодня компания АО «Гидрогаз» испытывает потребность. Прежде всего, это конструкторы, технологи, специалисты по оснастке, металлурги и др. Также компания заявляет о своем намерении активно участвовать в подготовке специалистов рабочих профессий по системе WorldSkills. Это позволит в ближайшей перспективе сформировать кадровый резерв и целенаправленно обучать молодежь для работы в АО «Гидрогаз» по разработанным его специалистами программам как по рабочим, так и по инженерным профессиям. Молодые кадры смогут на практике адаптироваться к специфике производственной деятельности предприятия, четко представлять требования о необходимом объеме компетенций на своем рабочем месте, в том числе получая опыт работы во время производственных практик и выполняя производственные планы. При этом предприятие гарантирует предоставление рабочего места по окончании обучения.

Александр Десятириков, руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области:

«Предприятие “Гидрогаз” всегда было лидером машиностроительного комплекса региона. По уровню конструкторской мысли, модернизации производственного комплекса, внедрения инноваций, выпуску высокотехнологичных изделий компания опережает многие машиностроительные предприятия России. И мы понимаем, какая это ценность для воронежской промышленности. Сегодня здесь для молодых инженеров и конструкторов созданы прекрасные условия для реализации их знаний и развития творческого потенциала. Ну а департамент будет всячески поддерживать и приветствовать обновление и развитие этой жемчужины воронежского машиностроения».