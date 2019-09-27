Липецкие станки поворачивают на экспорт

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На Липецком станкостроительном предприятии провели тематическую конференцию по актуальным проблемам станкостроения, на которую приехали представители из разных уголков России. Мероприятие прошло накануне Дня машиностроителя и ознаменовалось интересными докладами и полезным общением.

Устроители пригласили гостей на конференцию, чтобы рассказать о своем производстве, презентовать новые изделия, поделиться своими техническими разработками и перспективными планами. Еще одним поводом для праздника руководство компании считает свой юбилей, который отмечается в этом году. Прошло ровно 15 лет со дня возрождения станкостроительного производства в Липецке. Сегодня Липецкое станкостроительное предприятие занимает третье место по объему производства в стране. По результатам прошлого года году там произвели товаров на 839 миллионов рублей.

В настоящий момент Липецкое станкостроительное предприятие выпускает более 50 видов станков. Здесь производят многоцелевые высокотехнологичные изделия для металлообработки. Особой гордостью заводчан считаются новейшие аналоги современных станков, которые раньше выпускались на предприятиях бывших союзных республик. Но главным приоритетом компании, безусловно, являются собственные разработки. Об этом и о многом другом и состоялась дискуссия на конференции.

Вице-президент Ассоциации «Станкоинструмент» Виктор Ивахов:«Сегодня российская станкостроительная отрасль, несмотря на множество трудностей, уверенными шагами идет вперед. По прогнозам агентства Bisness Star, продажи металлообрабатывающих станков в перспективе до 2022 года в России продолжат возрастать со средним темпом в пределах 2.1–3.8% ежегодно. Негативными факторами , препятствующими более существенному росту продаж, выступают нестабильность курса рубля и сохраняющиеся ограничения на импорт высокотехнологичных станков из России. Однако политика государства, направленная на импортозамещение, реализуемая в целях независимого развития российской промышленности, создает предпосылки для дальнейшего улучшения ситуации.

Липецкое станкостроительное предприятие является членом Ассоциации «Росстанкоинструмент», объединяющей более 200 производителей станкоинструментальной продукции России. Это современное высокотехнологичное производство, которое сегодня занимает 3 место среди станкостроительных заводов нашей страны по объему производства и официально признано одним из системообразующих предприятий России. Специализация компании – выпуск шлифовальных станков. Нас очень вдохновляет тот факт, что липецкие станкостроители взяли курс не только на импортозамещение, но и активно осваивают продукцию, которая конкурентноспособна на внешнем рынке. Следующий этап – поставки липецкого оборудования на экспорт. И, надеюсь, что это намерение будет реализовано уже к следующему году.»

Основатель ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимир Петров (старший): «В этом году исполняется 15 лет с момента создания новой компании по производству шлифовальных станков в России – Липецкого Станкостроительного предприятия. Для завода – это совсем небольшой срок. Однако, думаю, что за этот период мы достигли весьма существенных показателей. В настоящий момент компания ООО «ЛСП» восстановила производство всех моделей металлообрабатывающего оборудования бывшего Липецкого станкостроительного завода. Сегодня на предприятии ведется усовершенствование технологий и внедрение инновационных разработок на новых моделях оборудования. Липецкое станкостроительное предприятие – это современное высокотехнологичное производство, изготавливающее оборудование, которое пользуется спросом машиностроителей во многих регионах России. Сегодня мы взяли курс на экспортные поставки наших станков.

В юбилей компании не могу не вспомнить о том, как мы начинали. В 2004 году на арендованных производственных площадях со мной было 8 моих соратников. И уже весной 2005 годы мы отгрузили первые плоскошлифовальные станки под новой маркой Липецкого станкостроительного предприятия. А сегодня наше оборудование насчитывает более 50 видов. Общая площадь предприятия составляет 20000 кв.м. Компания имеет 2 сборочных цеха, 1 механический, который обеспечивает подготовку производства и оснащен станками нашего же производства. Наши конструкторы и инженеры непрерывно работают над новым оборудованием. Наши станки имеют Акт экспертизы о соответствии товаров требованиям к промышленной продукции согласно 719 Постановлению Правительства, выданный нам Минпромторгом РФ и Декларацию Таможенного Союза. Следующий шаг - это поставки наших изделий на экспорт. Пользуясь случаем, я поздравляю всех нас, моих коллег и партнеров с нашим отраслевым Праздником Днем машиностроения, с 15-летием компании, и надеюсь что и дальше наше предприятие будет работать и динамично развиваться на благо нашей Отчизны»

Доцент ЛГТУ Александр Суслов: «Должен, в первую очередь, поблагодарить устроителей конференции за инициативу проведения такого мероприятия. Такая конференция проводится в Липецке на производственной площадке впервые с советских времен. Для нас ученых очень важен диалог с промышленниками, и в части вопросов практического применения наших научных изысканий, и в части совместной работы при подготовке наших студентов. Убежден, что в настоящий момент есть насущная необходимость в активном сотрудничестве между конструкторами Липецкого станкостроительного предприятия и учеными –металлургами обмен мнениями, опытом и знаниями обогащает , и нас, и наших партнеров промышленников.»

Директор по развитию ООО «Корстел» Екатерина Морозова: «Цель компании ООО «ПК «Корстэл» - изготовление фасонного литья из износостойких и высокопрочных чугунов с заданной геометрической формой, конструкцией, габаритами и другими характеристиками при изготовлении частей механизмов и корпусов для агрегатов и оборудования, используемого в станкостроении и других машиностроительных отраслях промышленности Липецкой области.

Проект ООО «ПК «Корстэл» по организации чугунолитейного производства реализуется на площадке ООО «ЛТК «Свободный сокол», общая сумма инвестиций составляет 60 млн. рублей. Идея создания в г. Липецке чугунолитейного производства небольших отливок весом до 1 тн возникла в 2017 году по объективной необходимости изготовления комплектующих к металлообрабатывающему оборудованию и станкам, производимым в рамках кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности Липецкой области «ЛИПЕЦКМАШ». Чугунное литье позволяет получить изделия сложных геометрических форм и потому часто является единственным методом производства металлических изделий сложной конфигурации для нужд машиностроения. Собственное модельное производство и высокое качество подготовленных форм для литья позволит производить отливки с минимальными припусками под последующую механическую обработку.

Технические и экономические характеристики: производство изделий из чугуна следующих марок - высокопрочный чугун (ВЧ-40); серый чугун (СЧ-20, СЧ-25).

Используемая технология: технология фасонного литья с использованием специальных форм: ХТС (холоднотвердеющие смеси).

Запуск производства запланирован на ноябрь 2019г., к 2022 году в рамках развития производства планируется создать 24 высокопроизводительных рабочих места. Годовой объем производства составит 1200 тн.

К концу этого года, мы рассчитываем наладить плотное сотрудничество с Липецким станкостроительным предприятием по поставке ему наших станин, что, по нашему мнению, должно расширить возможности наших станкостроителей»

Генеральный директор ООО «ЛСП» Михаил Кукарцев: «Липецкое станкостроительное предприятие вот уже 15 лет производит станки для промышленности России. В основе работы компании заложена высокая культура производства. И поэтому оборудование с маркой ЛСП пользуется большим спросом, как в России, так и в странах СНГ, так как они просты в управлении, надежны и, в тоже время, отвечают последним тенденциям отрасли. Достаточно сказать, что 15 % всех шлифовальных станков, работающих на российских предприятиях, произведены в нашей компании.

Сегодня мы в своей практике используем зачастую комплектацию своих изделий станинами из оборотного литья. Оборотное литье в современном станкостроении – общемировая практика. В связи с существенным падением производства в станкостроении в последние 20–25 лет на заводах нашей страны при изготовлении станков стали широко применять чугунные корпусные детали станков, бывшие в эксплуатации.

Корпусные детали станков должны быть массивными, выдерживать значительные нагрузки и сохранять пространственное расположение, геометрические параметры базовых поверхностей в течение всего срока эксплуатации станка. Для точных высокоточных и особо высокоточных станков расположение ответственных поверхностей имеет особое значение, так как этим определяется точность станков. Чугунные детали станков, изготовленные 5–10 лет назад, прошли все эти виды старения, за время эксплуатации в них произошли дополнительные процессы естественного старения, уравновешивания внутренних напряжений. Чугунные отливки деталей станков, прошедшие за это время такие виды старения имеют наиболее оптимальную структуру металла и являются отличным материалом для изготовления из них современных станков. Использование чугунолитых элементов от бывших в эксплуатации аналогов не ухудшает качество нового оборудования, позволяя при этом предложить заказчику минимальную цену.

Применение в производстве чугунолитых элементов бывших в эксплуатации изделий является общепринятой мировой практикой, так как позволяет значительно экономить финансовые и материальные ресурсы, снижать трудозатраты и сохранять окружающую среду».