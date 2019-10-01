Ученые построились по росту

Опубликованные летом и в начале осени международные и российские университетские рейтинги показали положительную тенденцию — в них стало больше представителей Черноземья. Однако экспертов настораживает возникающий риск разделения местных вузов на «касты» из нескольких «ведущих» и десятков остальных.

Качество работы и известность университета в академическом сообществе традиционно измеряется его местом в различных рейтингах. 19 сентября был опубликован московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» за 2019 год. Это ранжирование представляется как «первый национальный университетский рейтинг», в котором анализируются показатели ведущих вузов всего мира. В него всего вошли 1200 университетов из 79 стран.

«В рейтинге представлены все сильнейшие вузы планеты. В процессе подготовки собрана объективная информация о более чем 1700 университетах мира, — отметил курирующий проект ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. — Кардинальное увеличение количества университетов, оцениваемых при составлении рейтинга, позволяет ему стать эффективным инструментом для выработки управленческих решений в научно-образовательной сфере».

В этот перечень в 2019 году вошли 74 российских вуза. Как отмечают авторы исследования, «лидеры российской высшей школы прочно обосновались в топ-100». Это МГУ (22-е место), СПбГУ (41-е место) и МФТИ (51-е место).

Среди этих семи десятков — четыре представителя Черноземья. Первым из них идет самый финансово обеспеченный в макрорегионе Белгородский национальный исследовательский госуниверситет (БелГУ), он вошел в группу 901-1000. Считающийся крупнейшим в Черноземье Воронежский госуниверситет (ВГУ) расположился в группе 1001-1000. Еще два местных вуза — Воронежский государственный медуниверситет имени Бурденко (ВГМУ) и Тамбовский технический госуниверситет (ТГТУ) — попали в группу 1101-1200. Они не соревнуются друг с другом — внутри интервальных групп участники рейтинга располагаются просто в алфавитном порядке.

Международное отношение

Кроме того, особенно ценятся в академическом сообществе зарубежные форматы ранжирования, в которые очень редко попадают вузы из российских регионов, однако это поощряется федеральными властями.

Университеты вместе вошли в опубликованный в начале сентября рейтинг лучших вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) на 2020 год. Этот рейтинг считается одним из самых авторитетных. Оба вуза в нем расположены в группе 1000+.

ВГУ попадает в ранжирование начиная с рейтинга-2017, БелГУ — второй раз. Всего в рейтинге-2020 39 российских вузов — на четыре больше, чем в предыдущем году. Первым среди российских вузов, как и год назад, стал МГУ имени Ломоносова.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий отметил, что присутствие вуза в рейтинге позволило ему по итогам приемной кампании 2019 года «в разы увеличить набор иностранных студентов»: «Ряд государств устанавливают ограничение на обучение своих граждан в России, если наши вузы не находятся, например, в рейтинге Times или QS». «Именно не политически полученные статусы “федеральный”, “национальный исследовательский” и “опорный” университеты, а оценка международными рейтингами, рейтинговые места вуза определяют его реальный статус», — заявил также господин Ендовицкий, которого цитирует пресс-служба вуза.

«БелГУ сохранил свое присутствие в рейтинге, хотя переместился из категории 801-1000 в категорию 1001+. Во многом такое положение дел возникло в связи с падением показателя индекса цитируемости с 28,5 до 20,4, который дает треть общего показателя вуза в рейтинге», — отметили в его пресс-службе.

Напомним, весной 2018 года ректор БелГУ, бывший вице-губернатор Олег Полухин в своей программе на выборах главы вуза анонсировал его включение в мировые университетские рейтинги, в том числе THE.

Классовая теория

Рейтинги выявляют одну из главных проблем высшей школы — а в итоге и инновационных центров Черноземья. Это серьезный разброс в качестве образования и уровне научной деятельности между несколькими «ведущими» вузами и остальными образовательными учреждениями, которых в макрорегионе (вместе с частными учреждениями и филиалами) насчитывается до сотни.

Перед началом приемной кампании-2019 практически одновременно были опубликованы два наиболее авторитетных рейтинга отечественных высших учебных заведений за 2019 год — 100 лучших вузов России агентства RAEX и Национальный рейтинг университетов «Интерфакса».

В рейтинг RAEX за 2019-й вошли, как и несколькими годами ранее, семь вузов из Черноземья. Почти всем им удалось улучшить показатели. ВГУ занял 42-е место и традиционно стал первым представителем макрорегиона в ранжировании. Он немного поднялся в рейтинге — с 43-й строчки в 2018-м. Следом, на 47-м месте, — БелГУ. Он показал более динамичный рост — белгородский вуз в прошлом году был на 51-й позиции. 52-ю строчку занимает опорный Белгородский технологический госуниверситет имени Шухова (БГТУ, 55-е место в 2018-м).

На 59-м месте в рейтинге RAEX расположился ВГМУ (61-е место годом ранее). На 69-м месте — Курский медицинский госуниверситет (КГМУ, 71-е место в 2018-м). 86-ю позицию в рейтинге занял курский Юго-Западный госуниверситет (ЮЗГУ, 95-я позиция год назад). 91-е место против 100-го в 2018 году — у опорного Воронежского технического госуниверситета (ВГТУ, ранее к нему был присоединен местный архитектурно-строительный университет). Вузы из Липецкой, Тамбовской и Орловской областей (в том числе опорный Орловский госуниверситет) в первую сотню, по оценке RAEX, не входят.

42-е место занимает Воронежский госуниверситет в рейтинге 100 лучших вузов России по версии RAEX. На 47-м месте — Белгородский национальный исследовательский госуниверситет. Национальный рейтинг университетов меняет лучшие вузы Черноземья местами. БелГУ занимает в нем 21-ю строчку, ВГУ — 24-ю.

В Национальном рейтинге университетов за 2019 год представлены практически все вузы макрорегиона. Первая сотня схожа с подборкой от RAEX, разве что в ранжирование «Интерфакса» вообще не включен ВГМУ. Многие представители первой сотни смогли улучшить показатели, но остальные университеты, напротив, опустились ниже.

По оценке составителей Национального рейтинга университетов, лучшим из вузов Черноземья стал БелГУ. Он занял 21-ю строчку. Годом ранее его показатель был выше (20-е место). ВГУ поднялся до 24-й позиции с 26-й. 68-е место у КГМУ (75-77-я строчка в 2018-м). На 75-й строчке — БГТУ (75-77-я строчка в 2018-м). На 85-й — ЮЗГУ (ранее 82-83-я). ВГТУ занял 87-е место (89-е годом ранее). На 88-й строчке — Тамбовский технический госуниверситет (подрос с 95-го места).

Остальные вузы макрорегиона, по оценке рейтинга «Интерфакса», во второй и первой сотне, поэтому не имеют собственной позиции. Тамбовский госуниверситет имени Державина опустился на 137-138-е место с 130-131-го. Имеющий статус опорного Орловский госуниверситет имени Тургенева, напротив, дорос до 153-154-го с 172-173-го годом ранее. На 176-179-м месте — Воронежский лесотехнический госуниверситет имени Морозова (171-е место в 2018-м). Снизился до 172-175-го места расположенный в Тамбовской области Мичуринский аграрный госуниверситет (150-153-я строчка в 2018 году). На 188-190-м — Воронежский госуниверситет инженерных технологий (186-е год назад). На 193-196-м — Орловский аграрный госуниверситет имени Парахина (ране 184-185-е место).

Курский госуниверситет расположился на 242-244-м месте (ранее 224-246-е). 245-249-е — у Воронежского аграрного госуниверситета имени Петра I (252-253-е год назад). Впервые попавший в рейтинг Белгородский аграрный госуниверситет имени Горина занял 251-255-е место.

Снизился до 272-273-го места с 263-264-го Липецкий технический госуниверситет. Елецкий госуниверситет имени Бунина в Липецкой области опустился на 279-281-е место с 192-196-го в 2018 году. 282-285-ю строчку Воронежский педагогический госуниверситет (в 2018-м был 236-м) делит с Липецким педуниверситетом имени Семенова-Тян-Шанского (ранее 269-270-я строчка).

Данные экспертов подтверждают тенденцию: те университеты, которые и ранее были в числе лучших, смогли улучшить показатели, в то время как остальные, наоборот, опускаются в рейтингах все ниже