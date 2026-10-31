В Польше созвали собрание судей после скандала вокруг Конституционного трибунала
Исполняющая обязанности председателя Конституционного трибунала (КТ) Польши Анна Корвин-Пиотровская созвала общее собрание судей. Оно пройдет 3 ноября.
«На его (собрания.— “Ъ”) повестке будет утверждение планов доходов и расходов, что позволит принять бюджет КС на 2027 год»,— заявила госпожа Коровин-Пиотровская. Ее видеообращение опубликовали на сайте КТ, передает Onet. Анна Корвин-Пиотровская отметила, что орган практически не работал, из-за чего более тысячи дел ожидают решения. Некоторые из них ждут разбирательств уже 12 лет.
В Польше обостряется кризис вокруг Конституционного трибунала (КТ) — высшего судебного органа страны. Он возник из-за борьбы за контроль КТ между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС). В 2026 году коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей, в том числе Анну Корвин-Пиотровскую и бывшего министра Марчина Берека. Председатель трибунала Богдан Свенчковский, который был назначен при власти ПиС, отказался допускать их к работе и рассмотрению дел. По утверждению господина Свенчковского, их назначение и присяга прошли с нарушениями.
В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение. Из-за произошедшего президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. Он обвинил правительство в силовом захвате Конституционного трибунала.