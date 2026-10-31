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Мир

В Польше созвали собрание судей после скандала вокруг Конституционного трибунала

Исполняющая обязанности председателя Конституционного трибунала (КТ) Польши Анна Корвин-Пиотровская созвала общее собрание судей. Оно пройдет 3 ноября.
И. о. председателя Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пиотровская

И. о. председателя Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пиотровская

PAWEL SUPERNAK / EPA / TACC

«На его (собрания.— “Ъ”) повестке будет утверждение планов доходов и расходов, что позволит принять бюджет КС на 2027 год»,— заявила госпожа Коровин-Пиотровская. Ее видеообращение опубликовали на сайте КТ, передает Onet. Анна Корвин-Пиотровская отметила, что орган практически не работал, из-за чего более тысячи дел ожидают решения. Некоторые из них ждут разбирательств уже 12 лет.
В Польше обостряется кризис вокруг Конституционного трибунала (КТ) — высшего судебного органа страны. Он возник из-за борьбы за контроль КТ между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС). В 2026 году коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей, в том числе Анну Корвин-Пиотровскую и бывшего министра Марчина Берека. Председатель трибунала Богдан Свенчковский, который был назначен при власти ПиС, отказался допускать их к работе и рассмотрению дел. По утверждению господина Свенчковского, их назначение и присяга прошли с нарушениями.

Судебный кризис в Польше. Главное

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В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение. Из-за произошедшего президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в страну. Он обвинил правительство в силовом захвате Конституционного трибунала.

Что происходило в столице Польши в ночь на 31 октября

Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве
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Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве

Kai Taller / Sipa / ТАСС

По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»
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По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста
3/133/13

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейский кордон
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Полицейский кордон

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов
5/135/13

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала
6/136/13

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала
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Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши
8/138/13

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию
9/139/13

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание
10/1310/13

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские у ограды трибунала
11/1311/13

Полицейские у ограды трибунала

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями
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Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями

Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski / Reuters

Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала
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Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала

Artur Widak / Anadolu / Getty Images

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