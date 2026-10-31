В Польше созвали собрание судей после скандала вокруг Конституционного трибунала

В Польше обостряется кризис вокруг Конституционного трибунала (КТ) — высшего судебного органа страны. Он возник из-за борьбы за контроль КТ между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (ПиС). В 2026 году коалиция господина Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей, в том числе Анну Корвин-Пиотровскую и бывшего министра Марчина Берека. Председатель трибунала Богдан Свенчковский, который был назначен при власти ПиС, отказался допускать их к работе и рассмотрению дел. По утверждению господина Свенчковского, их назначение и присяга прошли с нарушениями.