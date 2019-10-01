Единоголосные

В середине сентября в должность вступили избранные губернаторы Липецкой и Курской областей. Игорь Артамонов и Роман Старовойт в ближайшие пять лет будут определять в том числе экономическую и инвестиционную политику этих регионов. Оба губернатора шли на выборы без классической программы, но за почти год работы в статусе врио дали понять, чего от них стоит ожидать бизнесу.

Оба кандидата шли на выборы от «Единой России», хотя Игорь Артамонов был беспартийным и даже ранее выступал с критикой партии. В итоге господин Артамонов получил 67,3%, а Роман Старовойт — 81,1%. Явка на участки оказалась примерно такой же, как во время выборов в 2014 году, но изменилась структурно: перетекла из сельских районов в города. В Липецке проголосовать за нового губернатора дополнительно пришло более 50 тыс. горожан. В Курске мобилизация горожан оказалась меньше, но четверо из пяти отдавали свой голос за врио губернатора.

В Липецкой области второе место на выборах занял депутат облсовета Сергей Токарев (КПРФ), который набрал 20,03%. За Ларису Ксенофонтову от «Справедливой России» проголосовало 4,6% избирателей, за Андрея Плотникова («Коммунисты России») и Андрея Григорьева («Патриоты России») — 3,19 и 2,87% соответственно.

В Липецкой области итоговая явка составила 47,1%. Этот результат почти идентичен итогам 2014 года (47,5%). Тогда на выборы пришло 452 тыс. жителей, сейчас — 438 тыс. Сильнее всего явка выросла в Липецке (сразу в полтора раза — с 23,7 до 37,6%) и Ельце (с 31,2 до 40,7%).

В Курской области ближайшие преследователи Романа Старовойта — омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ) и депутат Владимир Федоров (ЛДПР) — едва преодолели пятипроцентный барьер — 5,65 и 5,45% соответственно. За Татьяну Черникову от Партии зеленых отдали голоса 3,3% избирателей, за Николая Карцева от «Справедливой России» — 3,01%.

Итоговая явка на выборах курского губернатора составила 41,5%. Пять лет назад она остановилась на 39%. На участки пришло 383 тыс. человек, что на 14 тыс. избирателей больше явки образца 2014-го. В Курске активность избирателей выросла не так заметно, как в Липецке, — с 27,4 до 32,5%. Тем не менее в выборах губернатора поучаствовало на 17 тыс. человек больше (всего в облцентре зарегистрированы 351 тыс. избирателей).

Игорь Артамонов и Роман Старовойт шли на выборы без документально зафиксированной предвыборной программы, говоря, что у них «нет времени на политику» из-за необходимости «решать проблемы регионов». Поэтому основные идеи их повестки по отношению к бизнесу считываются из форматов взаимодействия с ним за почти год работы в статусах врио

Липецкая область перекредитовывается

Вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов был назначен врио губернатора Липецкой области 2 октября 2018 года сразу после того, как президент Владимир Путин принял досрочную отставку Олега Королева. Во время представления местным чиновникам и топ-менеджерам господин Артамонов подчеркнул, что не имеет «никаких бизнес-интересов» в регионе, «достаточно неплохо разбирается» в главных отраслях местной экономики — АПК и промышленности, а также пообещал, что сохранит в обладминистрации команду предшественника. За последующий год, впрочем, состав вице-губернаторов и руководителей структур обладминистрации заметно изменился, в том числе и в экономическом блоке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также в самом начале работы в регионе господин Артамонов сообщил о планах внедрить KPI в районных администрациях области, воспользовавшись наработками Сбербанка. Одним из первых решений врио губернатора, связанным с деятельностью местных бизнесменов, стала передача проблемных строительных объектов местного АО «Липецкая ипотечная корпорация» более крупному застройщику из соседнего региона — ПАО «Орелстрой». Компания заключила соответствующее соглашение с обладминистрацией. Эту же тенденцию передачи проблемных местных активов более эффективным собственникам из других регионов или федеральным компаниям продолжило предложение Игоря Артамонова продать ПАО «МРСК Центра» электросети ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания», подчиненной властям региона управляющей компании домов в Липецке и Грязях. Впрочем, гендиректор МРСК Игорь Маковский вскоре после этого призвал «не скидывать нам неликвид», тогда как сетевая компания заинтересована в приобретении сетей в областном центре.

Господин Артамонов также выступил с критикой работы особой экономзоны промышленно-производственного типа «Липецк», считающейся одной из самых эффективных в России. Он сказал, что зарегистрировано резидентов много, но не все из них работают, «некоторые участки откровенно простаивают». «Елецкая площадка ОЭЗ не заполняется. Нужно решать проблему. Очищать зоны от неработающих резидентов. Переводить предприятия из Липецка в Елец», — заявил господин Артамонов на совещании о «мерах повышения инвестпривлекательности» в обладминистрации в июне.

Он отметил, что в Липецкой области «неравномерно распределены предприятия», сообщает пресс-служба. По мнению господина Артамонова, «большая часть заводов сконцентрирована в ОЭЗ. При этом есть районы, где производство практически не развивается». «У нас целый ряд районов, откуда люди уезжают в поисках работы. Мы будем менять ситуацию. Воловский, Становлянский, Лев-Толстовский районы в приоритете», — сказал врио губернатора.

Критиковать механизм привлечения инвесторов в ОЭЗ господин Артамонов начал сразу после назначения. «В ОЭЗ не выстроен процесс привлечения инвесторов, притом что сейчас конкуренция между субъектами в борьбе за инвестора очень высока, — рассказывал он в интервью ТАСС. Это привело к тому, что в апреле с поста генерального директора экономзоны ушел Иван Кошелев, возглавлявший ОЭЗ в течение семи лет. Его сменил топ-менеджер Центрально-Черноземного банка Сбербанка Дмитрий Дударев.

Господин Кошелев на некоторое время остался в ОЭЗ в статусе советника гендиректора, но в августе окончательно покинул это место работы вместе со всей старой командой управленцев. Знакомый с деятельностью экономзоны источник газеты «Коммерсантъ» в Черноземье тогда отметил, что с октября 2018 года, когда на должность врио губернатора был назначен Игорь Артамонов, на площадку не было привлечено ни одного нового инвестора, а завершалась работа с теми компаниями, которые пришли еще при прошлом руководстве области и ОЭЗ.

Игорь Артамонов отметился жесткой риторикой в общении с бизнесом в тех случаях, когда интересы компаний пересекаются с интересами избирателей. Врио губернатора, в частности, в августе пригрозил остановкой АО «Чаплыгинский крахмальный завод», на вонь от которого постоянно жалуются местные жители. «Если план затягивать либо не решать проблему и налогов они не платят, то мы будем думать, куда нам 230 человек девать. Может, им проще пособия в центре занятости платить, чем нюхать это все. Либо они предложат пошаговый план, сколько, в каком году и чего они делают», — заявил господин Артамонов.

А в ситуации с протестом жителей Липецка против возведения двух 25-этажных домов жилкомплекса «Авангард» господин Артамонов пообещал помочь активистам с оспариванием строительства в суде: «Я поручу помочь с подготовкой документов и юридическим сопровождением». Вскоре после этого застройщик объявил о готовности скорректировать проект.

Руководствуясь «многочисленными жалобами жителей» в сентябре Игорь Артамонов сообщил, что власти Липецкой области рассматривают возможность «введения полного запрета на продажу алкоголя в розлив для магазинов, расположенных в многоэтажках». Исключение может быть сделано для организаций, которые предоставляют услуги общественного питания. «Необходимо вносить изменения в региональное и федеральное законодательство, чтобы навести порядок, и держать ситуацию под контролем. Речь идет о здоровье людей, и здесь необходим комплексный подход, включающий не только ужесточение правил торговли, но и формирование у общества культуры потребления алкогольных напитков», — заявил господин Артамонов.

Игорь Георгиевич Артамонов / личное дело Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Артамонов родился 14 марта 1967 года в Буденновске Ставропольского края. В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова (ныне — Российский экономический университет). Проходил обучение по программе «MBA-финансы» в Высшей школе экономики. С 1992 года работал в Сбербанке России. Начал карьеру на позиции начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения Сбербанка. С 1994 года — заместитель управляющего, с 1996 года — управляющий отделением. В 2000 году назначен директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, а затем Северо-Кавказского банка Сбербанка. В 2001 году возглавил управление кредитования. С 2003 года работал во временной администрации по управлению Дальневосточным банком Сбербанка. С 2004 года — заместитель председателя правления Северо-Кавказского банка Сбербанка. В 2007 году возглавил Западно-Сибирский банк Сбербанка. В 2011 году стал заместителем председателя правления Сбербанка России. В июне 2013 года назначен на должность вице-президента Сбербанка России — председателя Среднерусского банка (обслуживает Московскую, Тверскую, Калужскую, Брянскую, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Рязанскую области). 2 октября 2018 года назначен врио губернатора Липецкой области. На выборах 8 сентября 2019 года получил 67% голосов и 13 сентября вступил в должность. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как Игорь Артамонов строил экономическую политику за год работы врио

Заявлял, что лично он «не имеет никаких бизнес-интересов» в регионе

Передавал проблемные проекты местных собственников более эффективным компаниям из других регионов

Критиковал ОЭЗ «Липецк» за недостаточно активное привлечение инвесторов, а механизм расположения производств только в экономзонах — за неравномерное развитие разных муниципалитетов

В конфликтах между бизнесом и жителями вставал на сторону последних

Курская область пробует лоббизм

Бывший руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) при Минтрансе, а с 1 октября 2018 года — замглава министерства Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области указом Владимира Путина 11 октября, после того как Александр Михайлов написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти сразу после назначения он выступил с критикой организации работы администрации региона. «В области много чего устарело, очень многое не реализовано. Например, в администрации нет электронного документооборота — все на бумаге, — сказал господин Старовойт. — Мне до сих пор непонятно, как можно так работать, только на бумаге. Это мелочи, но какие показательные!» А отвечая на вопрос о трудоустройстве от одной из учащихся вуза, врио губернатора также сообщил, что готов принимать на работу в обладминистрацию курских студентов.

В регионе господин Старовойт был намерен внедрять «проектный подход»: «Сегодня в области много проблем, которые требуют комплексного и слаженного решения. Это и ЖКХ, и инвестиционная активность, и неблагоустроенность областного центра, поселков, неудовлетворенность властью и усталость от ее представителей. Слабая поддержка аграриев и работников бюджетной сферы, отсутствие работы и закрытие промышленных предприятий. На фоне наших соседей — Белгородской области, Воронежской области, — будем говорить честно, мы выглядим не очень приглядно».

Одним из первых крупных проектов по работе с бизнесом, которыми занялся Роман Старовойт на посту врио губернатора, стал вывод из кризиса корпорации «Гринн» — зарегистрированного в Орле крупного собственника торговой и коммерческой недвижимости в ЦФО со штаб-квартирой в Курске. В начале января господин Старовойт заявил, что помог корпорации «Гринн» избежать банкротства. «Мы стояли на пороге банкротства крупнейшего девелопера региона — корпорации “Гринн”», — пояснил господин Старовойт. — Работу могли потерять порядка 4 тыс. человек. Нам пришлось включаться». По словам господина Старовойта, удалось достигнуть договоренности с тремя кредиторами корпорации — Сбербанком и Россельхозбанком, а также с банком «Россия», которые «приняли решение снизить процентную ставку».

По данным газеты «Коммерсантъ» в Черноземье, в сумме удалось реструктурировать более 20 млрд руб. задолженности. Ставка по кредитам могла быть снижена в среднем с 11,5 до 8% годовых. Это позволит экономить порядка 60 млн руб. на ежемесячных платежах банкам. В результате владелец компании Николай Грешилов пообещал обратно перерегистрировать бизнес в Курск, откуда он ранее ушел из-за проблем с властями и силовиками. По состоянию на сентябрь 2019-го компания не перерегистрировалась, зато контрольный пакет в финансово оздоровленном бизнесе удалось продать санкт-петербургскому холдингу «Адамант».

Стоит отметить, что лоббирование господином Старовойтом интересов корпорации «Гринн» вызвало критику у других представителей местного бизнеса. «“Не все, что позволено Юпитеру, позволено быку”, говорит латинская мудрость. Но непонятно, в чем тут заслуга “Юпитера”, кроме количества рабочих мест. Получается, те компании, которые работают эффективно, должны полностью платить по долгам, а те, кто оказался в кризисе из-за управленческих просчетов или конъюнктуры рынка, могут не платить. Где же здесь рыночная экономика? — сказал газете “Коммерсантъ” в Черноземье крупный курский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным. — Теперь любая более-менее известная компания с просрочкой по кредиту сможет прийти к губернатору и попросить такого же заступничества. А отказать после прецедента с “Гринном” будет намного сложнее».

Другой стороной экономической политики господина Старовойта стало более активное, чем ранее, привлечение в Курскую область инвесторов из других российских регионов. Акцент был сделан на инфраструктурных проектах. Речь, в частности, о проекте перестройки в четырехзвездочный отель Marriott курской гостиницы «Центральная» — части исторического ансамбля Красной площади с офисами областной администрации, мэрии и городского собрания. По ожиданиям местных властей, до 1 млрд руб. в проект могут вложить через ООО «Поволжская концессионная компания» структуры депутата Госдумы от Самарской области Евгения Серпера, занимающиеся строительным бизнесом по госконтрактам в Поволжье. Власти готовы на 30 лет отдать памятник сталинской архитектуры в аренду компании, которая купит франшизу Marriott и реконструирует здание внутри, сохранив фасад.

В начале сентября 2019 года во время закладки «первого камня» нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Курска стала известна компания, которой местные власти отдали предприятие в концессию и предоставили землю под строительство без торгов. Это местное ООО «Браво», которое было зарегистрировано меньше года назад как «рекламное агентство» с одним сотрудником. Роман Старовойт рассчитывает, что эта компания к 2021 году построит терминал за 350 млн руб. Впрочем, «Браво» может быть близко к холдингу «Адамант» из Санкт-Петербурга, который приобретает активы курской корпорации «Гринн».

С конца 2018 года команда администрации Курской области начала работать над созданием в регионе первой технико-внедренческой ОЭЗ в Черноземье. Но впоследствии Роман Старовойт отказался от этой идеи. Обладминистрация первоначально собиралась с конца 2019 года подать документы в Минэкономразвития и к концу года в случае успеха ожидала их одобрения. Площадкой для проекта и его якорным резидентом мог бы стать завод электроники ООО «Совтест АТЕ». Предполагаемые резиденты ОЭЗ должны были заниматься лазерными технологиями, системами видеонаблюдения и IT.

На этапе работы над заявкой господин Старовойт уже попытался инициировать реформу тарифов на электроэнергию для бизнеса, снизив их до уровня Северного Кавказа. В нынешнем виде они, по мнению главы региона, являются одной из помех при создании местной особой экономической зоны. Также господин Старовойт в марте призвал к изменению федерального законодательства, которое должно позволить поставщикам электроэнергии напрямую покупать ее у Курской АЭС, минуя оптовый рынок.

Впрочем, уже в апреле Роман Старовойт на пресс-конференции сообщил, что создание в регионе особой экономической зоны пока неактуально. «По поводу ОЭЗ… пока мы не видим, чтобы проект полетел. Нет причин его реализовывать. Не видим резидентов, кто бы согласился, кого бы это заинтересовало. Вот ни одного! — сказал господин Старовойт.— Из 35 проектов (инвесторов, планирующих вкладываться в регион. — Прим. изд.), о которых я говорил, никто не просит о создании ОЭЗ. Делать зону ради зоны — это не наш выход. Мы не за шашечки, а за то, чтобы ехать. Пока не стоит на повестке дня этот вопрос».

Роман Владимирович Старовойт / личное дело Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины» и Северо-Западную академию госслужбы при президенте по специальности «государственное и муниципальное управление». Управленческую карьеру начал в 1995 году с должности исполнительного директора ОАО «Региональное инвестиционное агентство». С 1995 по 2001 год был гендиректором компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда «Промышленный». С 2002 по 2005 год работал директором «ООО «Стройинвест». С 2005 по 2010 год занимал различные должности в комитете по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. С 2010 по 2012 год был замом директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ. В ноябре 2012-го был назначен руководителем Федерального дорожного агентства. С 1 октября 2018 года стал замминистра транспорта РФ. 11 октября назначен врио губернатора Курской области. На выборах 8 сентября 2019 года получил 81% голосов, вступил в должность 16 сентября. Женат, воспитывает двух дочерей.

Как строил экономическую политику Роман Старовойт за год работы врио