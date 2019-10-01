«Грибная радуга» укрепляет лидерство

26 сентября ООО «Грибная радуга» Александра Удодова и Олега Логвинова в присутствии курского губернатора Романа Старовойта и финансового партнера, представителей Альфа-Банка, открыло третью очередь производства шампиньонов в Курском районе. Компания вложила в третью очередь 2,6 млрд рублей и планирует занять более 20% российского рынка грибов, а в перспективе рассчитывает дополнительно увеличить мощности и стать одним из лидеров европейского рынка.

В ходе торжественной церемонии открытия третьей очереди совладелец «Грибной радуги» Олег Логвинов рассказал, что до 2014 года собственное производство шампиньонов в России удовлетворяло лишь 8% потребности рынка. Теперь же одна только «Грибная радуга» с учетом запуска третьей очереди производства стоимостью 2 млрд руб. и мощностью 8,5 тыс. тонн в год может занять более 20% российского рынка.

Олег Логвинов, совладелец ООО «ГРИБНАЯ РАДУГА»:

«У нас было производство 750 тонн в месяц. Сегодня мы вышли на 1,5 тысячи тонн в месяц, что составит более 17 тысяч тонн в год»

В ходе торжественной церемонии открытия третьей очереди совладелец «Грибной радуги» Олег Логвинов рассказал, что до 2014 года собственное производство шампиньонов в России удовлетворяло лишь 8% потребности рынка. Теперь же одна только «Грибная радуга» с учетом запуска третьей очереди производства стоимостью 2 млрд руб. и мощностью 8,5 тыс. тонн в год может занять более 20% российского рынка.

Общая сумма инвестиций в проекты «Грибной радуги», c учетом запуска третьей очереди, составила 5,1 млрд руб. Сейчас на предприятии трудится более тысячи человек, а средняя зарплата составляет 40 тыс. руб. При этом, по словам Олега Логвинова, зарплата может доходить и до 60 тыс. руб. — это зависит от опыта и желания сотрудника: зарплата у сборщиков сдельная и выплачивается за общий объем собранной продукции. При среднем показателе сбора в 3 тонны на человека в месяц опытные сотрудники собирают по 7 тонн в месяц и более.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас «Грибная радуга» является ведущим производителем свежих шампиньонов в России. Помимо выращивания грибов курская компания занимается производством грибного субстракта и покровной почвы, а также доставкой продукции в торговые сети. Все сырьевые составляющие технологического процесса производятся в России, за исключением мицелия — натуральных грибных спор, выращенных на зерне. Их приходится закупать за границей. Роман Старовойт уже предложил руководству «Грибной радуги» запустить собственное производство мицелия в Курской области, пообещав поддержку со стороны областной администрации.

«Грибная радуга» уже заключила соглашение о строительстве четвертой очереди производства шампиньонов с Альфа-банком. Ее планируется запустить в эксплуатацию в течение 2020 года. Стоимость проекта составит 3,5 млрд руб.

Александр Удодов, основной акционер ООО «ГРИБНАЯ РАДУГА»:

«Импульс для развития нашего грибного проекта был дан государственной политикой на импортозамещение. Использование передовых технологий, работа команды профессионалов и собственное производство компоста обеспечили “Грибной радуге” уверенный рост. Мы будем продолжать движение в этом направлении»

По прогнозам представителей «Грибной радуги», будет расти и российский рынок шампиньонов: уже в 2020 году он может увеличиться на 50% по сравнению с 2018-м годом и достигнуть показателя в 100 тыс. т.

«Грибная радуга» была основана в 2016 году. По итогам 2018 года стала крупнейшим производителем свежих шампиньонов по объему выручки и ведущим поставщиком свежих шампиньонов на российском рынке, подчеркивают в компании. По собственным данным, является единственным вертикально интегрированным производителем в грибной отрасли России, который осуществляет полный цикл производства — от производства компоста и покровной почвы до выращивания шампиньонов и реализации продукции. География поставок продукции «Грибная радуга» — практически вся Россия (от Санкт-Петербурга до Иркутска). Благодаря высокому качеству шампиньонов максимальное плечо доставки составляет более 5 тыс. км.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ожидаемый объем выручки «Грибной радуги» по итогам 2019 года — 2,2 млрд руб. (рост в 2,3 раза к 2018 году), объем производства — 14,4 тыс. тонн грибов (рост в 2,1 раза). В 2018 году выручка «Грибной радуги» составила 1,07 млрд руб., объем производства — 6,74 тыс. т. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Курской области: по итогам 2019 года ее платежи в бюджеты всех уровней могут составить 162,4 млн руб.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Со стороны администрации Курской области мы оказывали и будем оказывать всестороннюю поддержку развитию производства “Грибной радуги”. Это один из крупнейших налогоплательщиков и крупных работодателей на территории Курской области, находящийся в непосредственной близости от областного центра. Это то, чего ждет наша экономика и экономика Российской Федерации в целом»