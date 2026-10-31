FONBET и КХЛ запускают для болельщиков игру «Первые на линии»
31 октября, в день хоккейного вратаря, FONBET и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустили игру «Первые на линии» в рамках платформы «10 лет на одной линии». Участникам предстоит выбрать клуб КХЛ, ловить шайбы и зарабатывать очки для своей команды. Каждый успешный сейв будет учитываться в общем зачете выбранного клуба.
В рамках акции участники смогут побороться за ценные призы. Среди них — поездка на FONBET Неделю звезд хоккея-2027, встреча с любимым вратарем, билеты на матчи FONBET КХЛ, джерси с автографом голкипера, а также фрибеты на общую сумму более 1 млн руб.
Для участия необходимо выбрать любимый клуб, ловить шайбы, обменивать их на жетоны и использовать их для получения призов. Игра продлится до 5 декабря.