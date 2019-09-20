«Мы хотим сформировать условия для изменения всего технологического уклада в машиностроении»

В Нижегородской области запущен уникальный для России проект по развитию порошковой металлургии. О том, что значит запуск этого производства для отечественного машиностроения, на какие рынки планируется поставлять новую продукцию и чем она будет отличаться от зарубежных аналогов, рассказывает председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор КЛОЧАЙ.

— Виктор Владимирович, в чем уникальность нового проекта, запущенного на производственной площадке дочернего предприятия ПАО «Русполимет» — ООО «Гранком»?

— Уникальность проекта заключается в том, что на одной промышленной площадке созданы условия для производства различных марок сталей и сплавов, их распыления в порошки с целью дальнейшего получения уже порошковых сталей и изготовления из них изделий, в том числе и с использованием аддитивных технологий. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что аналогового производства в России на сегодня вообще нет.

— Каков объем инвестиций в проект и за счет каких средств велось его финансирование?

— Общий объем инвестиций в комплекс по производству порошков и гранул с учетом создания дополнительной инфраструктуры составил 1,3 млрд руб. Из них 750 млн руб. — заем федерального Фонда развития промышленности, предоставленный в весьма сжатые сроки. Мы и дальше рассчитываем на сотрудничество и с ФРП, и с министерством промышленности и торговли, потому что у нас уже готов бизнес-план по дальнейшему развитию порошкового производства. Конечно, можно было бы подождать три-четыре года, чтобы рассчитаться за уже полученные средства и только тогда начинать новые инвестиции. Но время не ждет, мы должны двигаться вперед, чтобы оставаться на самых передовых позициях.

— Немного о самом проекте — каковы будущие объемы производства и когда комплекс выйдет на проектную мощность?

— Это произойдет совсем скоро — в четвертом квартале 2019 года. Пока у нас идут опытно-промышленные испытания, в ходе которых мы планируем получить положительные результаты и начать серийное производство.

Если говорить о мощности производства, то на сегодня «Гранком» готов ежегодно производить на одной установке до 500 т. жаропрочных порошков, на второй — порядка 2,5 тыс. т. порошков для производства инструментальной и нержавеющей стали. При этом мы готовы двигаться дальше. Уже через 1,5 года на промышленной площадке «Гранкома» должна появиться третья установка по производству инструментального порошка и создана дополнительная инфраструктура для производства порошка жаропрочного. Кроме того, здесь же появятся две установки по распылению титана.

— Кого вы видите в качестве своих потенциальных покупателей на новые виды продукции?

— Продукция из порошковой стали может быть широко востребована в самых различных отраслях машиностроения, энергетики, авиастроения, в нефтяной и газовой промышленности. Мощность установленного оборудования «Гранкома» уже сопоставима с потребностями всего российского рынка. Более того, мы нацелены на то, чтобы сформировать условия для изменения технологического уклада в машиностроении. Считаем, что это глобальная задача, потому что при использовании технологий порошковой металлургии в разы снижается расход металла, трудоемкость, в разы повышается производительность труда.

— А планируется ли поставка этой продукции на зарубежные рынки?

— Повторюсь, мы прежде всего нацелены на отечественного потребителя. И на запуске нового комплекса уже присутствовали представители компаний, которые специально приехали убедиться в наших возможностях, чтобы в дальнейшем закупать изделия из порошкового металла именно у нас. Поэтому пока рано говорить о том, какой процент в евро или в тоннах будет отправляться на экспорт. Эти планы будут сформированы к началу 2020 года. Сначала нам надо завершить опытно-промышленные испытания и вывести оборудование на проектные мощности. Хотя уже сейчас наши специалисты по продажам и представительство компании в Дюссельдорфе занимаются поиском возможных иностранных покупателей.

— Как вы в целом оцениваете процесс модернизации ПАО «Русполимет»?

— За последние десять лет процесса модернизации в объемах производства предприятие выросло в 5 раз, производительность труда увеличилась в 5,2 раза. Инвестиции в собственный капитал увеличились на 20%. А ведь еще восемь лет назад на территории «Русполимета» дымила мартеновская печь, семь лет назад у нас не было своей электрометаллургии, пять лет назад у нас не было своей спецметаллургии и ковочного производства, два года назад не было радиально-ковочных мощностей. А реализация нового проекта по производству порошков, гранул и изделий из них показывает, что мы продолжаем двигаться курсом инновационного развития.