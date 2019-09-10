«Наша идея — создать продукты, которых еще нет в мире»

Собственник Matller Дмитрий Быков — о прогрессивном мышлении в сфере промышленного производства, рисках, связанных с внедрением систем видеоаналитики, и планах компании по выходу на международные рынки.



— Дмитрий Анатольевич, ваша компания занимается разработкой решений в сфере видеоаналитики, основанных на применении искусственного интеллекта. Насколько велика конкуренция на этом рынке?

— Мы занимаемся оцифровкой окружающей нас действительности, и возможности в этой сфере на сегодня просто безграничны: очень много направлений, по которым можно вести работу. Сам рынок в этом направлении пока находится на стадии становления, поэтому говорить о высокой конкуренции прежде­временно. Каждая компания, которая начинает заниматься видеоаналитикой, может найти свой сегмент рынка: кто-то занимается оцифровкой ритейла, кто-то — программой по антитеррору. Мы выбрали для себя сферу производства и конкуренции не чувствуем. Бизнес, которым мы занимаемся, в настоящее время входит в первую десятку самых быстрорастущих, и эта тенденция продолжится еще 10 лет. Поскольку компания появилась на рынке раньше других и за несколько лет успела наработать определенный опыт, те, кто пытаются идти по нашим следам, все равно отстают.

— Основа успешной деятельности в IT?сфере — высококвалифицированные кадры. Как с ними обстоит дело в Нижнем Новгороде?

— Нижний Новгород по количеству специалистов и бизнеса, связанного с разработкой программного обеспечения, находится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Здесь находится единственное в России подразделение Intel, которое тоже считается кузницей кадров. Тем не менее, дефицит специалистов в машинном обучении чувствуется остро. Поэтому мы сами обучаем сотрудников, некоторых находим еще студентами, кто-то приходит к нам работать из других компаний, бывает, что и у нас переманивают работников.

— Разработать новый продукт — половина дела, вторая — вывести его на рынок. С какими сложностями приходится сталкиваться в этом плане?

— Это самая сложная задача. Мы идем с новым продуктом на формирующийся рынок, у руководителей предприятий есть понимание, что цифровизация необходима, но в то же время у многих из них есть убеждение, что цифровизация — это закупка какой-то новой железки, которая позволит повысить производительность на пару процентов, и они удивляются, когда эффект от внедрения нашего продукта в разы больше.

С другой стороны, есть очень прогрессивные руководители, которые готовы рисковать и экспериментировать. Так, например, собственник «УК “Русское поле”» и сети магазинов «Павловская курочка» Антон Романов вышел на нас после холодной рассылки. Был заключен договор на внедрение видеоаналитики, основанной на потребностях его предприятия. И это правильно, поскольку современный бизнес не клиентоориентированный, а клиентоведомый. В итоге производительность труда на конвейере увеличилась в 1,5 раза, а при многомиллионных оборотах это огромный эффект.

— А кого больше — консерваторов или прогрессивных руководителей?

— Пока — консерваторов, поэтому достаточно сложно доказать клиенту, что ему нужно поставить несколько камер, сервер и наше программное обеспечение и заплатить за это несколько миллионов рублей. Но в итоге эти несколько миллионов рублей окупаются максимум за год.

Кроме того, у российских предприятий очень долгий цикл принятия решения. Поэтому сейчас у нас много планов по поставкам нашего продукта на экспорт. Мы уже провели пробные сделки с Казахстаном, у нас есть запросы из Европы, Азербайджана и других стран СНГ. Кроме того, мы выяснили, что наш продукт, предназначенный для конвейерных производств, не имеет аналогов в мире. Поэтому сейчас нацелились на самые интересные для нас страны: Аргентину, Бразилию и Китай. Идея — создать продукты, которых еще нет, и тиражировать их на весь мир. И мы верим, в то, что делаем.