«Производственные специальности снова в тренде»

Инженерные и производственные рабочие специальности постепенно возвращают себе популярность. Какие специалисты наиболее востребованы, какова средняя зарплата в промышленности и почему при низком уровне конкуренции соискатели чувствуют себя неуверенно на рынке труда, рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter по Поволжью Анна Зубкова.



Guide: Анна, какая ситуация на рынке труда в промышленной отрасли Нижегородской области в первом полугодии 2019 года?

Анна Зубкова: Популярность вакансий в сфере производства и промышленности растет последние три года. Соискатели размещают больше резюме, а работодатели активно ищут кадры. На данный момент количество размещенных вакансий в сфере производства составляет 29% от всего рынка Нижегородской области — это второе место среди всех профессиональных отраслей после сферы «Продажи». С начала 2019 года по настоящее время количество размещенных на сайте вакансий увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Положительная динамика наблюдается и в количестве размещаемых резюме в сфере «Производство». С начала года по настоящее время количество анкет увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В топ—5 среди наиболее востребованных специализаций в последние два года входят «Машиностроение» (15,5% от общего количества вакансий в «Производстве»), «Инженерия» (9%), «Автомобильная промышленность» (5%) и «Металлургия» (4,5%).

G: Насколько высока конкуренция за рабочее место в производственной сфере?

А.З.: Конкуренция вдвое ниже, чем в среднем по рынку: на одну вакансию здесь приходится три активных резюме. Для соискателей это очень умеренный уровень конкуренции, а для работодателей — даже сигнал небольшого дефицита.

G: Кто в основном претендует на вакансии в производственной сфере?

А.З.: Типичный соискатель в производственной сфере — мужчина, женщин всего 25–28%. Четверть соискателей — с опытом более 15 лет, тогда как на кадровом рынке в целом преобладают работники с опытом 6–9 лет. По нашим наблюдениям, работников с опытом меньше года всего 5%, таким образом можно сделать вывод, что молодежь не идет на заводы и в инженеры производственной сферы и сотрудникам в возрасте некому передать свои знания и опыт. При этом соискатель из сферы производства, несмотря на довольно низкую конкуренцию, чувствует себя не очень уверенно. Кандидаты оценивают свое положение на рынке труда как умеренно негативное, эта тенденция сохраняется последние несколько лет. Причины этой парадоксальной ситуации в том, что по цифрам конкуренции нет, но на самом деле она есть: работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, тогда как соискатели в основном не соответствуют их ожиданиям. Представители старшего поколения не знакомы с новыми технологиями, но и программы вузов инженерной направленности не до конца адаптированы под сегодняшние требования, поэтому выпускники уже не соответствуют требованиям современных реалий.

G: Какова средняя зарплата в промышленности в Нижегородской области?

А.З.: Уровень зарплат, по данным hh.ru, в производственной сфере понемногу растет. Так, в 2015 году средний совокупный доход в регионе в этой отрасли составлял 37,7 тыс. руб., а на данный момент достиг 40,2 тыс. руб. В 2016 году наблюдался небольшой провал в уровне зарплат: это отголоски кризиса, с последствиями которого региональным компаниям было сложно справиться. Последние три года виден небольшой рост зарплат в сфере производства — эта тенденция сохраняется. Что касается средних зарплатных ожиданий 2019 года, то тут мы видим цифру, практически совпадающую со средней предлагаемой заработной платой, — 40 тыс. руб. Снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства согласны 44% работников производственной сферы. При этом более половины респондентов готовы рассматривать варианты подработки помимо основной работы.