«Мы должны быть надежнее, чем любой государственный банк»

Куда движется банковский сектор в Нижегородской области, как ситуация в национальной экономике отражается на поведении регионального бизнеса и для чего банку нужны соглашения о сотрудничестве с региональными властями, рассказывает председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.



— Александр Георгиевич, с какими результатами НБД-Банк закончил первое полугодие 2019 года и как ситуация выглядит в сравнении с предыдущим годом?

— Полугодие прошло насыщенно и достаточно позитивно. Капитал банка за этот период увеличился примерно на 6,5% и составил более 4,66 млрд руб. Эти цифры свидетельствуют о растущем потенциале банка для наращивания объема активных операций. Одним из важнейших показателей надежности банка считается достаточность его капитала. У нас она составила 20,4% при минимальном требовании ЦБ РФ в 8%.

Финансовый результат банка в первом полугодии составил 351 млн руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21 млн руб. Доходность капитала составила 13%, активов — 3%. Кредитный портфель вырос с 11 до 12,5 млрд руб. Средства вкладчиков — физических лиц — увеличились на 33,6 млн руб. и составили почти 11,36 млрд руб. Доля вкладов в иностранной валюте составила 6%. Размер ликвидных активов банка превысил 7,12 млрд руб., что более чем в два раза превышает обязательства перед юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, в первом полугодии международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной валюте на уровне Ba3 и долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Агентство отметило положительную динамику качества кредитного портфеля, высокий уровень ликвидности и запас прочности по достаточности капитала.

— Как выстраивается взаимодействие банка с гарантийными фондами и какие проекты реализуются совместно с ними?

— С начала года НБД-Банком подписаны соглашения о сотрудничестве с гарантийным фондом Ханты-Мансийского автономного округа, Фондом развития промышленности Пензенской области, Фондом содействия развитию малого и среднего бизнеса Владимирской области, с Государственным фондом развития промышленности Кировской области. Во всех этих регионах работают наши клиенты, и заключение соглашений позволяет снизить для них стоимость кредитных ресурсов. Как правило, подобные фонды на 100% являются «дочками» региональных правительств. Выдавая поручительство под проект, они дают возможность банку снизить кредитные риски, а значит и процентную ставку. ХМАО стал для нас немного экзотическим регионом. У нас нет там представительства, но там работают нижегородские компании, выигравшие конкурсы в рамках госзаказа. Это наши клиенты, и мы идем вслед за их потребностями.

— В первом полугодии НБД-Банк заключил соглашение с Фондом развития моногородов. В чем суть этого проекта?

— В существующий федеральный перечень моногородов вошли несколько населенных пунктов, находящихся на тех территориях, где работает НБД-Банк. Изначальная проблема моногородов заключается в том, что они зависят от одного крупного налогоплательщика. И сейчас стоит задача диверсифицировать экономику этих населенных пунктов. В рамках проекта с Фондом развития моногородов мы планируем предоставлять банковскую гарантию. В свою очередь фонд под эту гарантию будет выдавать бизнесу кредит практически под 0%. В итоге полная стоимость кредита будет стоить клиенту только тех денег, которые он заплатит за предоставление банковской гарантии. Это гораздо дешевле, чем платить проценты по кредиту, особенно при реализации долгосрочных проектов. При этом реализация проекта ограничена с точки зрения территории. Сам проект будет очень внимательно проанализирован на предмет создания новых рабочих мест, экономической целесообразности и многого другого.

НБД-Банк и ВТБ стали первыми банками, с которыми подобные соглашения были подписаны. По сути, это пока пилотный проект, поэтому наполнение фонда деньгами пока не очень велико. Возможно, в 2020 году объем финансирования через этот фонд будет увеличен. Тем не менее у нас уже есть первый клиент, организующий новое производство на территории Решетихи в Нижегородской области.

— ЦБ РФ заявил о том, что в банковском секторе впервые отмечено неувеличение объемов розничного кредитования. Отражается ли этот факт на работе НБД-Банка?

— Мы никогда не занимались розничным кредитованием, потому что это очень «токсичный» рынок. Он опасен тем, что, когда что-то происходит в экономике страны, этот сектор сразу сильно теряет в качестве кредитного портфеля. Существенная часть портфеля уходит под резервирование и далее под списание. Поэтому мы не работаем с обычной розницей, делая все аккуратнее и кредитуя сотрудников предприятий, являющихся нашими клиентами. Просто в своей работе мы нашу надежность ставим впереди прибыли. Да, сектор розничного кредитования очень прибылен, но до тех пор, пока мы будем считать его опасным, мы туда не пойдем.

Если говорить о «токсичности» сектора, в котором мы традиционно работаем — малое и среднее предпринимательство, — то здесь мы как раз отмечаем улучшение в качестве кредитного портфеля. И это объяснимо. Какой бы непростой ни была ситуация в экономике сегодня, но она стабильна уже несколько лет. Уровень этой стабильности не очень радует, но она есть. А когда экономика стабильна, тот, кто хочет работать, приспосабливается к существующим условиям, развивается и растет. Это касается и сектора МСП.

— Как вы оцениваете перспективы развития банковского сектора в регионе в сложившейся сейчас ситуации?

— ЦБ РФ уже неоднократно озвучивал свое видение того, какой он хотел бы видеть банковскую структуру России. По его мнению, у нас должно быть несколько крупных системообразующих банков, определенное количество банков федеральных и по одному-два региональных банка в каждом субъекте России. У НБД-Банка есть все шансы для того, чтобы стать тем самым опорным региональным банком.

— Как, по Вашему мнению, действия ЦБ РФ по отзыву лицензий влияют на настроения клиентов региональных банков?

— Они подкрепляют и без того существующую атмосферу неуверенности бизнеса в том, что именно сегодня происходит в российской экономике, в ее перспективах. Непонятно, почему в стране бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в 4 млрд руб., а экономика уже шестой год не растет. И на этом фоне еще поднимают НДС, являющийся оборотным налогом. Во многих странах в подобных ситуациях поступают с точностью до наоборот, снижая налоговое давление на экономику и получая в итоге ее рост. Не очень понятна и ситуация с национальными проектами. С одной стороны мы планируем инвестиции в национальную экономику на уровне 8–10 млрд руб., а с другой — прогноз увеличения ВВП на много лет вперед у нас обозначен на уровне 1,3%. Непонятно, как это сочетается друг с другом. Мне кажется, что в стране не хватает разъяснительной политики для понимания того, что мы делаем и куда идем, где те драйверы роста, что должны разогнать экономику. И все это, вместе взятое, создает нервную обстановку. Нам же, как банку, приходится учитывать все эти факторы в работе, потому что мы должны быть надежнее, чем любой государственный банк.