«Все реже нужно доказывать необходимость внедрения цифровых решений»

Генеральный директор компании Matller Владимир Матвеев о том, как искусственный интеллект помогает повышать производительность труда, и о том, зачем нужны видеокамеры на птицефабриках.



— Владимир Владимирович, тема искусственного интеллекта обсуждается все активней. Как ваша компания начала работать в этом направлении?

— В IT-направлении мы работаем с 2008 года. Сначала занимались стандартными для IT-сферы задачами: разрабатывали мобильные приложения, писали программное обеспечение для крупных компаний и госучреждений. В 2016 году мы получили запрос на разработку системы, позволяющей с помощью видеокамер и без участия человека определять, как соблюдаются правила безопасности при работе на нефтяных скважинах. Они «писаны кровью», и нефтяникам нужно, чтобы люди работали в касках, не пересекали опасные зоны, а бригады были укомплектованы точно по нормативам. С этого началась наша работа в сфере видеоаналитики. В дальнейшем эта система Morigan.Lean стала нашим главным, эксклюзивным продуктом. И Matller вышел на совершенно новый сверхперспективный этап — создание цифровых продуктов с использованием искусственного интеллекта.

— Предложений по созданию систем видеонаблюдения на рынке достаточно. В чем отличие вашего продукта?

— Систем видеонаблюдения много, но Morigan.Lean — это система видеоаналитики. Большинство простейших решений показывают, находится ли человек на рабочем месте, и не могут отследить его действия, маршрут передвижений, во что он одет. Мы два года потратили на разработку ядра системы, позволяющего внедрить наш продукт на любое производство. Год проводили опытно-промышленные испытания в различных отраслях. Была цель разработать продукт, имеющий экономический эффект с самоокупаемостью в самой короткой перспективе, и мы ее достигли!

В итоге было разработано три коробочных решения для нефтяной промышленности, строительной отрасли и для переработки мяса. Если в нефтянке и стройке наши проекты связаны с безопасностью производств, то в переработке мяса это контроль за работой операторов конвейера. Раньше предприятие не могло оценить работу каждого работника в отдельности. Внедрение системы Morigan.Lean на птицефабрике «Павловская» позволило определить эффективность каждого из работников конвейера, ввести систему мотивации и увеличить производительность труда на 50%, на «Ярославском бройлере» — на 18-30%.

— Сложно донести до предприятий необходимость внедрения новых технологий, доказать, что ваш продукт позволит вывести производство на новый уровень?

— В 2016 году немногие были в курсе и интересовались искусственным интеллектом и технологией компьютерного зрения. За прошедшие годы ситуация изменилась, и сейчас о возможностях современных IT-технологий многие руководители подразделений на предприятиях знают гораздо больше. На сегодня все меньше приходится доказывать необходимость применения цифровых решений, больше приходится демонстрировать, что же нового мы придумали. У нас есть большой опыт промиспытаний и исключительно положительные отзывы о системе. Создавая Morigan.Lean, мы хотели освоить рынок конвейеров с мясопереработкой, но система оказалась универсальна для всех производств с конвейерной лентой и ручной выкладкой.

— В каком направлении ваша компания планирует двигаться дальше?

— Уникальность нашей системы в том, что в ней заложена возможность расширять список действий или объектов слежения без дополнительного оснащения видеокамерами.

Если говорить о птицефабриках, то для них задача увеличения производительности труда не ограничивается только конвейером. У них есть необходимость следить за всем производственным циклом, начиная с появления яйца. Есть у них и запрос на создание систем, позволяющих определять качество конвейерной продукции.

В стройке и нефтянке также есть возможности для разработки новых решений. Сейчас уже в разработке более сложные объекты и комплексные задачи, позволяющие бороться с воровством на стройке, определять маршруты движения транспорта и так далее. Многие из этих продуктов находятся на стадии завершения опытно-промышленных испытаний.