«Внутренний рынок остается для АО «Волга» одним из главных приоритетов»

Почему производители газетной бумаги с оптимизмом смотрят в будущее в эпоху развития электронных СМИ, как они ищут новые рынки сбыта и в каких странах растет число читающих граждан, рассказывает генеральный директор акционерного общества (АО) «Волга» Сергей Пондарь.



— Сергей Иосифович, прежде чем говорить о перспективах развития АО «Волга», хотелось бы узнать, как вы оцениваете текущую ситуацию на комбинате.

— АО «Волга» — стабильное, динамично развивающееся предприятие, деятельность которого оптимизирована с точки зрения использования мощностей и рыночной ситуации. «Волга» входит в рейтинг «Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России», в «Топ-200 крупнейших российских компаний-экспортеров» и «Топ-100 крупнейших компаний Нижегородской области».

Сегодня на комбинате реализуется стратегическая программа мероприятий, направленных на рост производительности и повышение энергоэффективности предприятия.

Наша стратегия развития базируется на результатах внедрения уникальной технологии производства бумаги из термомеханической массы — продукции высокого качества, которая хорошо зарекомендовала себя уже более чем в пятидесяти странах мира.

Однако бумажная отрасль всегда отличалась высокой конкуренцией, рынки сбыта и каналы распространения различных производителей постоянно пересекаются. Сейчас большое влияние на эту ситуацию оказывает развитие логистики. Новые мощности по производству бумаги вводятся вдали от традиционных рынков сбыта, таких как Европа, Америка и Китай. В итоге предприятия по производству бумаги, находящиеся, к примеру, в Европе, начинают чувствовать конкуренцию со стороны производителей из Южной Америки.

— Но ведь транспортная составляющая в таких поставках напрямую влияет на стоимость продукции.

— Да, но вместе с вводом новых мощностей параллельно меняются и рынки сбыта, в том числе и географически. Все больше нашей продукции начинают потреблять страны Азии. Для нас это увеличивает транспортную составляющую в стоимости продукции, а для наших конкурентов, которые везут бумагу из Латинской Америки, транспортное плечо сокращается. В итоге для конечного потребителя наши цены становятся сопоставимыми.

— Насколько широка география поставок АО «Волга»?

— Внутренний рынок остается для нас одним из приоритетных с точки зрения логистики и традиций. Но и экспорт, безусловно, является очень интересным направлением работы. Более 50% выпускаемой «Волгой» продукции идет на экспорт. Особый интерес представляют государства, где потребление растет и находится в прямой зависимости от роста населения. Это, к примеру, страны Африки, Индия и Китай. Ну и, конечно же, в приоритете Европа, она интересна нам с точки зрения транспортной доступности и поставок премиальных сегментов газетной бумаги, которую потребляет в больших объемах.

— Популярно мнение, что с развитием электронных СМИ газеты уходят в прошлое. Это не может не сказываться на деятельности бумкомбината. Какие новые ниши планирует осваивать предприятие?

— «Волга» будет поддерживать и развивать производство за счет работы с теми странами, где потребление бумаги растет благодаря увеличению читающего населения, а электронные СМИ пока развиты не так хорошо, как в Западной Европе. Возможность увеличить объемы продаж в этих странах для нас очень высока.

Кроме того, мы будем производить новые виды продукции. Мощности предприятия позволяют выпускать не только газетную бумагу, но и бумагу для печати книг, упаковочную бумагу и ее производные. В ближайшее время начнем активно продвигать эту продукцию на рынке.

— Министр промышленности и торговли РФ включил инвестиционный проект АО «Волга» по строительству новой линии производства термомеханической массы в перечень приоритетных. В чем особенности этого проекта, какой объем инвестиций планируется направить на его реализацию и что в итоге это даст комбинату?

— Объем инвестиций в этот проект превысит 1 млрд руб. Это будет вторая линия по производству термомеханической массы (ТММ), ввод в эксплуатацию которой состоится в 2020 году. Это позволит нам увеличить поставки на экспорт газетной бумаги с улучшенным качеством.

Одновременно со строительством новой линии по производству ТММ бумкомбинат начал большой комплекс работ по модернизации поддерживающих производств, в том числе в энергокомплексе (Нижегородская ГРЭС), чтобы увеличить выработку электроэнергии и обеспечить мощностями растущее производство.

Также «Волга» создает собственные источники сырья, поскольку этого требуют планы по увеличению объемов готовой продукции. При реализации таких крупных проектов нельзя планировать долгосрочные инвестиции, не имея гарантированного объема сырья.

Так как речь идет о серьезных финансовых вложениях, здесь возникает интерес в области кредитных возможностей, которые государство может предоставить, а также возможностей в области налогового регулирования. В нашем регионе есть серьезная программа поддержки, и мы, безусловно, заинтересованы ее получать.

В настоящее время ведутся переговоры с правительством Нижегородской области о получении в управление участков лесного фонда. Пока мы покупаем сырье у сторонних производителей, в основном из Нижегородской области, но в регионе леса не хватает, поэтому поставки идут также из других субъектов. Мы полагаем, что лесные ресурсы в регионе можно использовать более эффективно, поэтому готовы взять определенное количество участков в управление. Это практика, позволяющая не только обеспечивать комбинат качественным сырьем, но и профессионально заниматься лесовосстановлением.

— Что для вас как для директора крупного промышленного предприятия означает термин «социальная ответственность бизнеса»?

— В первую очередь это социальные гарантии и заработная плата, которая выплачивается более чем полуторатысячному коллективу без задержек и в полном объеме.

Во-вторых, это поддержка, которую мы постоянно оказываем администрации Балахнинского района в проведении различных городских мероприятий.

Согласитесь, что структуры власти, бизнес и общество существовать отдельно друг от друга не могут. Важно сформировать устойчивую среду для бизнеса, активное взаимодействие с обществом и представителями государственной власти, которое содействует стабилизации экономики. Ведь если развивается город, в котором живут наши работники, то развивается и предприятие.

Ну и, конечно, к социальной ответственности бизнеса можно отнести вопрос выплаты налогов. АО «Волга» как налогоплательщик вносит серьезный вклад в экономику не только Нижегородской области, но и России. Налоговые отчисления растут с каждым годом, и, поскольку комбинат планирует развиваться и дальше, налогооблагаемая база будет увеличиваться.