«Внутренний рынок становится тесен для наших производителей»

Насколько выросли объемы промышленного производства у региональных предприятий, как идет диверсификация оборонных заводов и внедрение производственной системы, рассказывает глава министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.



Беседовал Андрей Репин

Guide: Каковы итоги работы нижегородской промышленности за первое полугодие 2019 года? Какие-то предприятия и отрасли показали серьезный рост?

Максим Черкасов: У нас все традиционно: рост есть, и даже больше, чем мы прогнозировали. Индекс промышленного производства составил 105,2%, в отгрузке — 107,1%. Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь–июнь 2019 года достиг почти 722,3 млрд руб., что на 4,2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Лидером по итогам полугодия стала химическая отрасль за счет того, что «Тосол-Синтез» пересмотрел свою ценовую политику и начал экспортировать продукцию в страны СНГ, увеличив объем производства антифриза. На 22% выросло производство изделий из металла за счет региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, завод «Красный якорь» модернизировал производство и значительно увеличил экспорт цепей на азиатский рынок (Китай). Благодаря увеличению объемов собранных легковых автомобилей на Горьковском автозаводе, в основном за счет производства Volkswagen, рост производства транспортных средств в регионе увеличился на 12,7%.

Отсутствие конкурентоспособной продукции у наших предприятий зачастую связано именно с их неумением управлять затратами при организации производственного процесса

G: А что случилось с нижегородскими металлургическими заводами? По итогам первого полугодия 2018 года отрасль показывала рост на 17,7%, а в 2019 году — падение более чем на 30%.

М.Ч.: Это падение произошло из-за ситуации на Выксунском металлургическом заводе. В первом полугодии 2018 года предприятием были завершены поставки труб по крупным международным проектам NORD STREAM-2 и «Южный поток». Высокий рост производственный базы прошлого года не позволил предприятию достичь положительной динамики в производстве труб в 2019 году. Сейчас завод работает над увеличением выпуска железнодорожных колесных пар и готовится к реализации крупного инвестиционного проекта на 180 млрд руб. по созданию высокотехнологичного производства. Общая картина по промышленности позитивная, потому что она многоотраслевая и всегда есть направления, обеспечивающие постоянный рост индекса производства.

G: Перед региональными производителями поставлена задача увеличить выпуск продукции, ориентированной на экспорт. Как она решается?

М.Ч.: По данным за январь — апрель 2019 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области составил $790,19 млн. В регионе существует 100 предприятий, которые обеспечивают выпуск 70% продукции, идущей на экспорт. Для того чтобы мотивировать предприятия наращивать объемы экспортоориентированной продукции, Минпромторг РФ объявил конкурс по отбору предприятий, которые получат дополнительную господдержку. На этот конкурс подали заявки 27 нижегородских компаний, готовых увеличить объем экспорта продукции. Финансирование их проектов модернизации производства составит 40 млрд руб. Из них 30 млрд руб. — заявки АО «Завод ГАЗ» и ООО «ПАЗ». Все эти предприятия в случае победы на конкурсе смогут получать компенсацию 3–4,5% по процентным ставкам на кредиты, привлеченные для создания или модернизации производства.

G: Увеличение экспорта должно происходить только за счет увеличения общего объема производства или при этом рассматривается вариант с перераспределением усилий в пользу экспортной продукции?

М.Ч.: В основном за счет роста производства. Нам важно, чтобы предприятие работало и на внутреннем рынке, и на внешнем. Просто внутренний рынок становится тесен для производителей, поэтому развитие экспорта является для многих предприятий возможностью для роста. Некоторые компании останавливаются только на региональных рынках, боятся перешагнуть экспортный барьер. Им не хватает квалифицированных кадров и компетенций в этом вопросе. Поэтому сегодня Российский экспортный центр и Нижегородский центр экспорта готовы оказывать содействие, субсидируя расходы, возникающие при заключении первых экспортных сделок.

G: Нижегородская область подавала заявку на софинансирование создания новых промышленных парков на территории региона за счет средств федерального бюджета. Что это за проекты и когда начнется их реализация?

М.Ч.: В соответствии с условиями конкурса финансирование мероприятий по созданию промпарков запланировано на 2020–2021 годы. От нашего региона было подано три заявки. Первая — проект создания промышленного парка на территории Горьковского автозавода. На этой площадке планируется создать промпарк по производству электротранспорта и компонентов для него. Второй промышленный парк будет организован на базе ЗАО «Дробмаш». Здесь будет развиваться производство горно–шахтного оборудования. Третьей площадкой станет технопарк «Сатис» в Дивеевском районе, где будет реализован проект по модернизации энергетических сетей. В результате должна быть снижена стоимость электроэнергии, что позволит «Сатису» привлекать новых резидентов. Общая сумма заявки от Нижегородской области составила более 1,7 млрд руб. Из них около 1 млрд руб. — средства федерального бюджета, около 40 млн руб. — средства регионального бюджета, и не менее 647 млн руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. Наши проекты вошли в десятку лучших, Минфин РФ решает вопрос о выделении средств.

G: Насколько остро стоит сегодня вопрос с кадровым обеспечением промышленных предприятий, особенно по рабочим специальностям?

М.Ч.: Эта проблема всегда стоит очень остро. Для ее решения мы совместно с министерством образования создали несколько ресурсных центров по подготовке и переподготовке высококвалифицированных рабочих кадров с возможностью обучения практически по всем востребованным специальностям. Кроме того, ряд предприятий самостоятельно ведет образовательные программы. В частности, АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» готовит специалистов в собственном учебном центре.

При реализации государственной политики в сфере повышения производительности труда мы столкнулись с очень серьезной проблемой. На предприятиях нет людей, знающих, что такое производственная система, как правильно организовать производственные процессы от склада до выпуска готовой продукции, сведя издержки к минимуму. Поэтому Нижегородская область выступила с инициативой создать специальный центр, который будет готовить специалистов. Аналогичная проблема есть и в части цифровизации производств: почти полностью отсутствуют специалисты в этой сфере. В Минпроторге РФ создана специальная программа, которая должна решить проблему. При этом есть понимание, что нельзя оцифровывать предприятия, на которых не внедрена производственная система.

G: Насколько сложно вообще идет внедрение новых производственных систем и цифровых технологий?

М.Ч.: На самом деле нечто подобное современной производственной системе существовало во времена СССР и называлось системой научной организации труда. Смысл ее заключался в оптимизации производственных процессов. В постсоветское время этот процесс остановился. При этом отсутствие конкурентоспособной продукции у наших предприятий зачастую связано именно с их неумением управлять затратами при организации производственного процесса. Говорить о том, что им этого не надо, могут только руководители тех предприятий, у которых есть стабильный заказ на многие годы вперед, твердая цена и уверенность, что эта ситуация не изменится. Нас такие предприятия интересуют во вторую очередь. На первом месте те, кто работают на конкурентном рынке. Нам нужно подтолкнуть такие предприятия, потому что у многих из них очень большой ресурс на увеличение производства даже без серьезных вложений.

G: Предприятия, ранее работавшие исключительно в сфере гособоронзаказа, на сегодня должны начать выпуск гражданской продукции. Как они с этим справляются?

М.Ч.: Есть предприятия, которые реально занимаются диверсификацией, например Арзамасский приборостроительный завод. Сложная ситуация была на Правдинском радиозаводе после сокращения госзаказа, пришлось договариваться с холдингом «Алмаз-Антей» о выделении 1 млрд руб. на модернизацию производства. Сейчас радиозавод начал работу с Горьковским автозаводом, выбирают позиции, которые он сможет поставлять на него в рамках программы по импортозамещению. Аналогичным образом действуют многие оборонные предприятия, они ищут возможности для поставок продукции в крупные корпорации. Министерство со своей стороны регулярно проводит дни поставщика, на которых такие крупные компании, как ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Росатом», ГАЗ, открыто заявляют о своих планах на закупки. Это дает возможность нашим предприятиям оценить свои перспективы в качестве возможных поставщиков.