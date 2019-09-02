«Флаг НГТУ будет поднят над Северным полюсом»

Как вузы конкурируют в борьбе за абитуриентов, чем вступительная кампания 2019 года отличается от предыдущих и как флаг Нижегородского государственного технического университета окажется на Северном полюсе, рассказывает ректор НГТУ Сергей Дмитриев.



— Сергей Михайлович, закончилась вступительная кампания 2019 года. Какой она была для НГТУ, какие специальности вызывают наибольший интерес у абитуриентов?

— Вступительная кампания оценивается по среднему баллу ЕГЭ, и если в 2018 году он составлял 67 пунктов, то в этом году уже 70. Для регионального технического университета это довольно высокий показатель. Особенность этой кампании — отсутствие целевого приема. Мы всегда были лидерами в этом направлении, но сейчас переходим на новую форму — целевое обучение. Раньше люди приходили к нам c предприятий, которые сами их отбирали и направляли на учебу. И средний балл был ниже. Сейчас же при целевом обучении студент, университет и предприятие подписывают трехстороннее соглашение с очень высокими требованиями. Если по окончании учебного заведения студент не приходит на предприятие, он компенсирует университету полную сумму затрат на его обучение; если предприятие его не взяло, то оно платит университету. А это более полумиллиона рублей за пять лет. Пока не очень много, но такие договоры у нас уже есть.

Если говорить о направлениях обучения, то лидером по-прежнему остаются специальности, связанные с атомной энергетикой и ядерными технологиями. Кроме того, в этом году у нас очень хорошо «выстрелили» специальности, относящиеся к информационным технологиям. Там очень высокий средний балл и один из самых высоких конкурсов.

— Появились ли в 2019 году новые программы обучения?

— Университет ведет серьезную работу по открытию направления «Информационная безопасность». Это не так просто, потому что у направления очень серьезные требования к материальной базе: должно быть самое совершенное оборудование, удовлетворяющее всем современным требованиям и критериям. Вот мы сейчас открыли кафедру, и оборудования для нее нужно покупать на 10 млн руб. Кроме того, необходимо получить соответствующие лицензии.

Вуз участвует и в национальном проекте по экспорту российского образования и по его условиям должен увеличивать количество иностранных студентов. Среди специальностей, которые предлагает наш университет, у молодых людей из Африки и арабских стран, например, популярностью пользуется нефтегазовое дело. Чтобы качественно организовать учебный процесс, мы специально открыли направление обучения полностью на английском языке. Лекции по всем дисциплинам читаются без переводчиков, что требует от преподавателей не только знания своего предмета, но еще и знания языка. Для нас это ново, но уже сейчас конкурс на этот факультет очень большой.

В целом в этом году мы зачислили 111 иностранных студентов, и конкурс продолжается. И из тех, кто уже зачислен, 50 поступили на нефтегазовое дело. За год мы на 20% увеличили численность иностранных студентов.

— Ощущаете ли вы конкуренцию со стороны других вузов в части привлечения абитуриентов?

— Ощущаем, особенно при борьбе за абитуриентов с высоким уровнем подготовки. У нас есть проект «Инженерный лифт», в рамках которого мы работаем со школьниками практически с первого класса, есть базовые лицеи, где наши преподаватели читают целые курсы. Школьники и лицеисты работают в наших научных центрах, принимают участие в олимпиадах, что тоже отражается на результатах ЕГЭ. Но бывает так, что мы потратили силы и средства на подготовку будущего студента, а он уезжает в Москву. Столичные вузы тоже борются за хорошо подготовленных абитуриентов, поскольку средний балл при поступлении сказывается на общем рейтинге вуза.

— Университет занял лидирующую позицию среди опорных вузов. В каком именно направлении и за что университет получил этот статус? Какие преференции или дополнительные меры государственной поддержки получит вуз?

— В свое время мы приняли участие в конкурсе на получение статуса опорного университета. В первую волну из 11 университетов не попали, потому что не стали объединяться с другим вузом, а это было обязательным условием. Зато во второй волне сразу заняли лидирующие позиции среди 22 университетов. В этом году вуз защищал статус опорного по итогам второго года участия в программе и возглавил первую группу, добившуюся самых заметных показателей. Вместе с нами в эту группу вошли университеты Белгорода, Новосибирска и Магнитогорска. Это дает нам возможность получить дополнительные средства из федерального бюджета, которые будут направлены на процесс внутренней трансформации. Как опорный университет мы работаем по трем направлениям: первое — региональная составляющая, включающая подготовку кадров и разработку НИОКР для высокотехнологичных предприятий региона, второе — глобальные рынки и национальные проекты, третье — национальные проекты. При развитии университета мы выделили пять центров превосходства — это пять сфер, в которых вуз имеет высокие рейтинги, опыт, значимость и авторитет.

— Что это за сферы работы?

— Первая — ядерные технологии. Мы сегодня занимаем первое место в России в этом направлении среди вузов, участвуем в создании цифровых двойников ядерных энергетических установок, разрабатываем реакторные установки «Ритм-200» и «Ритм-400» для новых атомных ледоколов. Второе направление — транспортные системы и транспортное машиностроение. В этой части университет активно сотрудничает с ГАЗом. Если раньше вуз был рядовым исполнителем, то сейчас 70% НИОКР для предприятия выполняем именно мы. Университет фактически стал опытно-конструкторским объединением для ГАЗа, разрабатывая системы помощи водителю и работая над проектом беспилотного транспорта. В продолжение программы по созданию беспилотной «ГАЗели» вуз начал работать над беспилотным электробусом.

Третьим нашим центром превосходства стали химические и нефтехимические технологии, четвертым — распределенная энергетика и возобновляемые источники энергии, пятым — высокоскоростная и цифровая обработка сигналов, радарная тематика. Совместно с партнерами мы выпустили серию приборов для концерна «Алмаз-Антей». Наши разработки в сфере просветной радиолокации делают бесполезным применение технологии Stealth и активно используются для обнаружения таких малых целей, как беспилотники различного вида.

— Университет ведет активную грантовую политику. Какие гранты чаще всего получает вуз?

— В большей степени это гранты Министерства науки и высшего образования РФ, федеральные целевые программы, гранты Фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда. По итогам 2014-2018 годов нами было получено 1,5 млрд руб. грантов. Проведенная недавно проверка казначейства показала высокую эффективность использования этих средств.

Кроме того, мы активно работаем с ведущими промышленными предприятиями региона на основании договоров хозяйственной деятельности. Только по этим договорам университет привлек более 1 млрд руб. на разработку НИОКР. Сейчас, в частности, мы участвуем в конкурсе «Роснефти» на 500 млн руб.

— Я знаю, что вы собираетесь на Северный полюс. Что это за поездка, почему именно туда?

— В 2019 году исполняется 60 лет атомному ледокольному флоту России. В честь этой даты ГК «Росатом» организовала тематический рейс к Северному полюсу на атомном ледоколе. Поскольку наш университет занимает лидирующие позиции в сфере атомных технологий, я получил приглашение принять участие в этом путешествии и прочитать лекцию воспитанникам образовательного центра «Сириус», которые также будут на борту. Кроме того, на ледоколе «50 лет Победы» во время рейса будет проходить апробация новых режимов эксплуатации судна. Отмечу, что все операторы и главный физик команды — выпускники нашего университета. Так что флаг НГТУ будет поднят над Северным полюсом.

Нужно добавить, что тема Арктики и Антарктики является отдельным направлением для университета. Мы уже накопили большой объем компетенций в создании транспортных систем высокой проходимости для северных районов. Проект с «Роснефтью», о котором я уже упомянул, также касается работы в условиях Арктики. Это будут спасательные средства для буровых платформ — вездеходы с новыми сочлененными шнековыми движителями. Сейчас уже проектируется специальное судно, которое будет обслуживать нефтяные платформы, и на этом судне отсеки под спасательную технику создаются специально под размеры разрабатываемой нами техники. Кроме того, недавно сотрудники вуза вернулись с севера страны, где проводили испытания новых колесных вездеходов. В условиях северной распутицы наша техника отлично зарекомендовала себя, пройдя десятки километров в районе Певека. Прицеп, купленный, чтобы везти груз, сломался, а наши вездеходы спокойно преодолели весь маршрут.