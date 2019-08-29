«Региональные фонды зачастую „ведут“ местные предприятия в федеральный ФРП»

Насколько активно кредитуются в федеральном Фонде развития промышленности предприятия Приволжского федерального округа, какая доля приходится на займы, выданные заводам Нижегородской области, рассказывает директор ФРП Роман Петруца.



Беседовала Александра Викулова

Guide: Роман Васильевич, какова динамика по объемам кредитования Фондом развития промышленности (ФРП) предприятий Приволжского федерального округа (ПФО)?

Роман Петруца: Объемы кредитования ФРП предприятий в ПФО в первом полугодии 2018 года составили 2 млрд руб., а в первом полугодии 2019 года профинансировано проектов на 4,7 млрд руб., и это без учёта вклада региональных фондов. На Приволжский федеральный округ приходится четверть заемщиков от всех займов ФРП в денежном и количественном выражении — 110 проектов на 24 млрд руб. займов. Уже модернизировали производства и наладили выпуск продукции 35 предприятий.

G: Какие предприятия сейчас чаще обращаются за займами в ФРП — крупные или малые и средние?

Р.П.: Текущий портфель займов ФРП включает в себя 440 проектов по всей стране, и, по нашей статистике, каждый второй заем ФРП выделяется предприятию малого или среднего бизнеса.

Отмечу, что федеральный ФРП несколько раз за свою историю оптимизировал программы под потребности МСП. Этим же целям служило и развертывание региональной сети фондов развития промышленности. Регфонды решают аналогичные федеральному задачи и действуют похожими инструментами, но ориентируются на проекты меньшего масштаба. Такой институт действует и в Нижегородской области. Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области устойчиво входит в пятерку лучших фондов страны в рейтинге ФРП, в котором регфонды оцениваются по качеству и эффективности их работы.

G: Для чего был создан рейтинг региональных фондов?

Р.П.: Он появился в ответ на запрос властей субъектов, которые хотели иметь четкое представление о том, насколько продуктивно работают местные фонды, как справляются с поставленными задачами, эффективно ли выделяют займы. На место в рейтинге влияет не капитализация фонда, а показатели, относящиеся к качеству работы региональных команд.

Динамика за последние два года показывает, что количество проектов из Нижегородской области выросло в два раза, а общий объем привлеченных для региональных предприятий из федерального ФРП займов увеличился с 894 млн руб. в июле 2017 — июне 2018 года до 2,2 млрд руб. в июле 2018 года — июне 2019 года. Эти результаты — во многом заслуга местной команды, поскольку региональные фонды зачастую «ведут» местные предприятия в федеральный ФРП.

У федерального и регионального институтов развития предусмотрена возможность действовать и вместе. Программы совместных займов позволяют привлекать финансирование в регион в соотношении 30% на 70%: меньшую часть суммы вкладывает регфонд, большую — федеральный ФРП. Нижегородские власти активно используют эту возможность.

G: Есть ли примеры такого сотрудничества с РФРП Нижегородской области?

Р.П.: Результат такой работы — запущенное в текущем году производство завода «РосАЛит» (входит в группу компаний SOLLERS). Предприятие из Заволжья модернизировало технологию плавки и разливки металла. До модернизации в Заволжье использовались электропечи производства конца шестидесятых годов прошлого века. Новое оборудование улучшит качество алюминиевых деталей для отечественных и международных автомобильных компаний. Инвестиции в проект составили более 84 млн руб., из которых часть — льготный заем федерального и регионального фондов: 29 млн руб. предоставил федеральный ФРП, 12 млн руб.— Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области. Всего по программам совместных займов поддержано пять нижегородских проектов.