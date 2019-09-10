«РусВинил» выходит на безотходное производство

Крупнейший в России производитель поливинилхлорида (ПВХ) ООО «РусВинил» (Кстовский район, совместное производство СИБУРа и бельгийской Solvay) в 2018 году увеличил объем выпускаемой продукции. Предприятие сработало на максимальной загрузке производственных мощностей и рассчитывает в 2019 году показать себя не менее эффективно. В планах — не только развитие сфер применения продукции, но и переработка минеральных отходов предприятия для возможного запуска производства строительных материалов совместно с партнерами.



Объемы производства «РусВинила» продолжают расти: по итогам 2018 года предприятие выпустило 306 тыс. т суспензионного ПВХ и 29 тыс. т эмульсионного ПВХ. Показатели по сравнению с результатами за 2017 год увеличились на 6,5%. Поливинилхлорид применяется в различных отраслях: от изготовления пластиковых окон, линолеума, пластиковых карточек до выпуска различных медицинских изделий. Напомним, компания является единственным в России производителем эмульсионного поливинилхлорида. Кроме того, «РусВинил» за прошедший год выпустил 218 тыс. т каустической соды, которая используется в промышленности и строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве.

Повышению производительности «РусВинила» способствовала в том числе программа по увеличению эффективности производства, действующая на предприятии с 2017 года. Такой результат работы положительно отразился на общем объеме отгрузки предприятий обрабатывающей промышленности Нижегородской области: производство химических веществ в регионе выросло на 35,5% в январе-июне текущего года. Стоит отметить, что всего за последние 10 лет — с 2009 по 2018 год — за счет запуска производств СИБУРа, в том числе и комплекса «РусВинил», мощность которого составляет 330 тыс. т продукции в год, России удалось снизить долю импорта в потреблении ПВХ в 1,9 раза — до 16%.

Производственный комплекс «РусВинила» построен в соответствии с современными европейскими технологиями Best Available Techniques (наилучшие существующие технологии) — предприятие использует новейшие достижения науки и техники и работает над снижением негативного воздействия на окружающую среду.

«В 2019 году мы также планируем работать максимально эффективно с использованием возможностей, которые открывает программа цифровизации, продвинутой аналитики и роботизации производственных процессов, реализуемая на нашем предприятии», — рассказал генеральный директор «РусВинила» Гюнтер Надольны.

В связи с тем, что на российском рынке поливинилхлорида в ближайшие годы не ожидается резкого роста, часть поставок продукции «РусВинил» планирует переориентировать на экспорт. Сейчас предприятие поставляет за границу около четверти всего объема суспензионного ПВХ. Основными потребителями являются страны СНГ, Индия и Турция. В текущем году «РусВинил» начал регулярные поставки в страны Восточной Европы, в том числе в Польшу. Кроме расширения географии поставок, компания рассчитывает охватить новые сферы применения полимера, в планах — развивать трубный сектор строительной отрасли.

«РусВинил» заботится не только о высоком качестве продукции, но и о безопасности окружающей среды и производства. Сейчас компания является единственной в России, которая наряду с поставками упакованного товара осуществляет поставки насыпью — без упаковки. Такой способ позволяет полностью исключить вероятность загрязнения продукции. Также очевидными плюсами таких поставок являются значительное сокращение количества отходов от упаковки и растарки, ощутимое снижение стоимости и времени погрузо-разгрузочных работ.

Цель «РусВинила» — обеспечить полностью безотходное производство ПВХ, и следующим шагом на этом пути может стать разработка технологии по переработке минерального отхода — шлама — в строительные материалы. Шлам — это нерастворимый осадок, который образуется в результате очистки каменной соли — основного сырья для производства ПВХ. Он состоит из сульфатов, кальция, магния и карбонатов, похож по составу на гипс и является основным отходом предприятия. В день предприятие вырабатывает менее 30 т шлама, и сейчас его как малоопасный отход IV класса вывозят на мусорный полигон. Но на предприятии планируют вовсе избавиться от отходов, ведь образующиеся минеральные шламы можно использовать для производства легких газосиликатных блоков, стеновых камней, керамических плиток и добавок, которые применяются в приготовлении различных строительных смесей. Возможности переработки этих минеральных отходов подтвердили проведенные в Нижегородском государственным архитектурно-строительном университете (ННГАСУ) исследования. В прошлом году подрядная организация сконструировала пилотную установку по производству газосиликатных блоков и на ней смоделировала технологический процесс получения этих стройматериалов. В настоящий момент ведется отработка технологической схемы производства, специалисты подбирают рецептуру, которая обеспечит достижение необходимых качеств стройматериалов. Затем необходимо будет провести испытания, чтобы определить соответствие готовой продукции на прочность, влагостойкость и другие параметры. Когда все разрешительные документы будут получены, «РусВинил» планирует приступить к поиску партнеров, которые взялись бы за реализацию производства в промышленном масштабе.

«Необходимо понимать, что этот процесс действительно небыстрый: требуется время для создания наилучшей безопасной технологии. Когда мы будем уверены в технологии, мы займемся поиском партнера. Данная инициатива полностью отвечает политике “ноль отходов”, которой мы руководствуемся на “РусВиниле”», — сообщил господин Надольны.

В связи с инициативой «РусВинила» по переработке минерального отхода его посетили депутаты законодательного собрания Нижегородской области в рамках выездного заседания комитета по экологии и природопользованию. Парламентариям продемонстрировали фрагмент стены и уличные стойки для цветов, выполненные из легких кирпичей, которые изготовили из опытных материалов с использованием минеральных шламов на установке ННГАСУ. «Тема обращения с отходами является крайне актуальной. Нам важно, чтобы существовала возможность вторичной переработки, что сегодня мы и увидели на предприятии. Компания стремится к безотходному производству. Похвально, что руководство компании привлекает к своей работе и научное сообщество. Уверен, синергия науки и бизнеса даст положительные результаты», — рассказал по итогам визита на завод председатель комитета по экологии регионального парламента Владислав Атмахов.

«РусВинил» проводит экскурсии по заводу не только для парламентариев. Весной предприятие посетили представители общественной палаты Кстовского района. Гости отметили, что «РусВинил» соответствует высоким стандартам инжиниринга и организации производства. «Это современное, эффективное и безопасное производство, такие предприятия нам, жителям Кстовского района, нужны», — заключил по итогам экскурсии председатель палаты Владимир Павлов.

«Мы открыты, мы проводим экскурсии, готовы демонстрировать наш завод всем желающим. Не надо доверять мифам и слухам, лучше приехать и все увидеть своими глазами. Тогда вы сами сможете убедиться: чистая химия возможна», — говорит Гюнтер Надольны.