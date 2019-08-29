Промышленность кредитуется с осторожностью

Общие объемы кредитования промышленных предприятий Нижегородской области с начала 2019 года выросли на 17,7%. Большинство банков фиксируют увеличение объемов выдачи кредитов промышленникам. В основном средства заимствуют действующие предприятия на пополнение оборотных средств и продолжение реализации начатых проектов. Банкиры говорят, что инвестиционная активность в регионе не высока. Областные власти, чтобы поддержать промышленников, предлагают воспользоваться другими инструментами привлечения средств и разрабатывают меры поддержки для популяризации корпоративных облигаций.



Александра Викулова

За пять месяцев 2019 года банки выдали промышленным предприятиям, зарегистрированным в Нижегородской области, 169,8 млрд руб. кредитов, подсчитали в Волго-Вятском управлении Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи увеличился на 17,7%. Размер просроченной задолженности вырос на 30,5% и достиг 3,1 млрд руб. «Существенный прирост объема выдачи кредитов свидетельствует о приемлемости текущих условий банковского кредитования для заемщиков», — говорят в Волго-Вятском управлении Центробанка. При этом регулятор отмечает, что промышленные предприятия Нижегородской области «характеризуются высокой платежной дисциплиной», поскольку доля просрочки по состоянию на 1 июня составила всего 1,5% от общего объема выданных кредитов.

Кредитные истории

В Сбербанке Guide подтвердили, что платежная дисциплина клиентов действительно улучшилась: «За последние пять лет объем необслуживаемой задолженности юридических лиц (NPL90+) в нижегородском отделении Сбербанка снизился более чем в 2,5 раза. Это произошло за счет стабилизации финансового состояния клиентов и улучшения качества экспертизы банка при отборе финансируемых проектов». Однако Сбербанк за первое полугодие 2019 года выдал крупным и средним промышленным предприятиям Нижегородской области меньше кредитов в натуральном и денежном выражении, чем в аналогичном периоде прошлого года: 63 займа на 4,7 млрд руб. Насколько сократился объем кредитования и по каким причинам, в банке не сообщили. Средний размер выданного кредита также снизился: в 2018 году он составлял 77,5 млн руб., в 2019-м — 75,5 млн руб. В Сбербанке рассказали, что в 2019 году заемщики в основном берут кредиты в Сбербанке на пополнение оборотных средств, объем инвестиционных займов по сравнению с первым полугодием 2018 года не изменился.

Сбербанк оказался не единственной кредитной организацией, у кого объемы выдачи займов промышленным предприятиям уменьшились. Другие участники рынка неохотно говорят о финансовых результатах работы и причинах сокращения кредитования.

Тем не менее большинство участников рынка говорят о позитивной динамике. Так, заместитель управляющего Приволжским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» по работе с корпоративными клиентами Алексей Гомжин рассказал, что в первом полугодии банк выдал в 2,5 раза больше кредитов крупным и средним предприятиям Нижегородской области, чем в 2018 году, на сумму более 45 млрд руб. Господин Гомжин связывает положительную динамику в первую очередь со снижением ключевой ставки, а также с тем, что банк начал работать с предприятиями военно-промышленного комплекса в рамках закона «О государственном оборонном заказе» (решением властей с начала 2018 года выбран опорным банком по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. — G). Кроме того, в банке отмечают заметное увеличение среднего размера выданных кредитных продуктов, что в основном связано с рефинансированием Промсвязьбанком займов, выданных другими банками. В первом полугодии банк в основном выдавал кредиты на пополнение оборотных средств, отметил Алексей Гомжин.

Когда предприятие ищет инструмент поддержки, оно также хочет минимизировать свои усилия, в этом плане облигационный заем не самый простой и не самый дешевый инструмент

В Альфа-банке также сообщили Guide, что в первые шесть месяцев года в основном выдавали кредиты промышленным предприятиям на ранее начатые проекты и пополнение оборотных средств. По мнению банка, такая ситуация во многом связана с редким появлением новых промышленных проектов в Нижегородской области. «Новых промышленных компаний в регионе открывается не так много, этот рынок сформировался и представлен в основном компаниями, существующими давно. Скорее здесь следует говорить о новых проектах промышленных предприятий региона, которые активно субсидируются программами поддержки малых и средних предприятий», — пояснили G в пресс-службе банка. Небольшое количество новых проектов в регионе не помешало Альфа-банку нарастить объем выдачи кредитов в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года, а количество заемщиков увеличить на 50% (абсолютные показатели в банке не раскрывают). Средний размер кредитов, выданных промышленным предприятиям, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года не изменился.

В «ФК Открытие» G сообщили, что сохраняется начавшаяся в 2018 году высокая инвестиционная активность у производственных компаний, которые относятся к малому и среднему бизнесу. «В 2018 году заметно увеличилось число входящих заявок на инвестпроекты, чего не было в 2017 году. На данный момент этот уровень не растет, но и не снижается, то есть наметившаяся в 2018 году тенденция на обновление и модернизацию основных фондов и расширение бизнеса у малых и средних предприятий сохраняется в 2019 году. Предприниматели готовы вкладывать в бизнес, развивать его и расширять, хотя по официальным данным налоговой службы число субъектов МСП в регионе сокращается», — сообщила руководитель центра малого и среднего бизнеса филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» Екатерина Григорьева. За шесть месяцев 2019 года филиал банка в Нижегородской области выдал промышленным малым и средним предприятиям 48 кредитов на 1,6 млрд руб., тогда как в первом полугодии 2018 года — 20 займов на 650 млн руб. По данным банка, общий кредитный портфель малого и среднего бизнеса на текущий момент на 65% состоит из производственных компаний, половина из них— новые. Положительную динамику в банке связывают с вхождением в программу Корпорации малого и среднего предпринимательства в 2018 году и Министерства экономического развития Российской Федерации в 2019 году, а также с внедрением новых продуктов.

Активность бизнеса в плане реализации новых инвестиционных проектов и модернизации, считают банкиры, во многом будет зависеть от поддержки государства.

В Альфа-банке считают необходимым продолжение программ субсидирования кредитных ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержки льготного кредитования сельхозпредприятий Минсельхозом. Алексей Гомжин из Промсвязьбанка указывает, что для инвестиционной активности бизнеса необходимо снижение ключевой ставки, доступность налоговых льгот, создание территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, поддержать бизнес позволит снижение темпов роста иностранных валют, упрощение схемы получения госсубсидий и создание госпрограммы поддержки инвестиционных проектов.

Облигационный недоем

В качестве еще одного из инструментов получения заемных средств предприятия могут использовать корпоративные облигации. В Банке России считают, что для эмитентов этот рынок привлекателен широкой базой инвесторов, которые, в свою очередь, могут диверсифицировать вложения. Еще в прошлом году вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин отмечал, что рынок корпоративных облигаций в регионе развит недостаточно, хотя мог бы стать хорошей альтернативой банковским кредитам, условия выдачи которых не всегда устраивают промышленные предприятия. «Этот рынок имеет ряд преимуществ перед банковским кредитом, например отсутствие залогового обеспечения и возможность самостоятельно выбрать параметры займа — объем эмиссии, процентную ставку, сроки погашения», — пояснял господин Люлин. Однако опрошенные Guide биржи сообщили, что в 2018–2019 годах предприятия Нижегородской области не размещали корпоративные облигации, хотя раньше некоторые местные компании использовали этот инструмент. В то же время ряд организаций из других регионов разместил коммерческие облигации на 88,4 млрд руб., рассказали в Национальном расчетном депозитарии (НКО АО НРД). «Преимущества коммерческих облигаций заключаются в упрощенной процедуре подготовке их выпуска: эмитенту не нужно проходить процедуру листинга и оформлять проспект ценных бумаг. Многие компании используют данный инструмент в целях получения публичной кредитной истории, как трамплин для дальнейшего развития и выхода на биржу. Эмитент осуществляет несколько выпусков по закрытой подписке, используя коммерческие облигации, а потом выходит на биржу, используя уже биржевые облигации как со своим пулом инвесторов, так и новыми участниками», — пояснили в НКО АО НРД.

Чтобы популяризовать коммерческие облигации как инструмент дополнительного привлечения средств, на базе Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) был создан Пул соорганизаторов выпуска корпоративных облигаций, в состав которого вошли представители участников финансового рынка региона. Его основная задача — проконсультировать предприятия по размещению облигаций. Кроме того, Единый информационный центр создан в Торгово-промышленной палате (ТПП) Нижегородской области при поддержке Приволжского филиала Московской Биржи. Также для усиления компетенций менеджмента предприятий и представителей региональных органов власти ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно с Волго-Вятским ГУ Банка России и Приволжским филиалом Московской Биржи разработал программу повышения квалификации «Эмиссия долговых ценных бумаг».

Стимулировать развитие корпоративных облигаций взялось и само правительство Нижегородской области. В 2018 году кабинет министров разработал законопроект о господдержке рынка корпоративных облигаций. Он предполагает возмещение части затрат на выплату купонного дохода при дебютном выпуске корпоративных облигаций для реализации приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области за счет средств областного бюджета. Проект закона на данный момент прошел процедуру оценки регулирующего воздействия и будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Нижегородской области. Кроме того, министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно с Волго-Вятским ГУ Банка России и ПАО «Московская биржа» в течение 2019 года провело рабочие встречи с нижегородскими компаниями, которые являются потенциальными эмитентами. В правительстве сообщают, что они заинтересовались привлечением финансирования через рынок облигационных заимствований.

Тем не менее опрошенные Guide руководители промышленных предприятий региона или не слышали ничего, или не знакомились с деятельностью консультационных центров в НАПП и ТПП. Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма законодательного собрания региона Олег Лавричев предположил, что отсутствие интереса к корпоративным облигациям со стороны производственных компаний может быть связано с их консерватизмом, а также с недостаточной финансовой грамотностью управленцев. «Не все организации в этом отношении продвинутые. Эмиссия требует определенных согласовательных процедур с различными ведомствами, которые не традиционны, не всегда понятны руководителям предприятий. Но в то же время размещение корпоративных облигаций, на мой взгляд, для нас является финансовым инструментом будущего, который давно популярен в более развитых странах и который необходимо популяризировать у нас. Думаю, этому могла бы способствовать деятельность финансовых институтов, проведение семинаров и обучающих программ», — рассуждает господин Лавричев. Он также предположил, что ряд компаний может отказаться от размещения корпоративных облигаций ввиду своей непубличности или неизвестности. «Необходимо, чтобы организации, которые планируют размещать облигации, подвергались рейтингованию специальными агентствами, чтобы потенциальный инвестор, даже будучи незнаком с предприятием, решил, может ли ему доверять, может ли вложит в него свои средства», — добавил Олег Лавричев.

Заместитель генерального директора по финансам ООО «УК «Русское поле» Михаил Плешанов, отвечая на вопрос о низкой популярности корпоративных займов, пояснил, что для этого существует несколько причин: «Как правило, на бирже размещают крупные вертикально интегрированные компании со штаб-квартирами в Москве. В Нижегородской области компаний, которые могут выйти на биржу, единицы, — это первое. Второе — это дополнительные затраты, которые нужно понести, чтобы разместить облигационный заем, например, подготовить отчетность по МСФО. Кроме того, предъявляются определенные требования к корпоративной прозрачности, на которую готовы пойти не все предприятия. Третье — корпоративные облигации не всегда самый выгодный финансовый инструмент. Например, ставка размещения может составлять 8% годовых, тогда как средняя ставка по банковским кредитам — 9–9,5% годовых, но нужно учитывать дополнительные затраты на размещение займа, которые приводят к тому, что эффективная ставка оказывается сопоставима с рыночной». Кроме того, по словам господин Плешанова, нужно учитывать, что часть предприятий имеет доступ к льготным кредитам по программам субсидирования ставок Минэкономразвития или Минсельхоза, которые позволяют привлекать займы по ставкам существенно ниже рыночных, и в этих условиях необходимости в корпоративных облигациях нет. «Когда предприятие ищет инструмент поддержки, оно также хочет минимизировать свои усилия, в этом плане облигационный заем не самый простой и не самый дешевый инструмент», — говорит Михаил Плешанов.