Соболь снова оштрафовали за повторное нарушение правил организации митинга

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил организации публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщает Telegram-канал «Апология протеста». О какой именно акции идет речь, не уточняется. Общая сумма штрафов госпожи Соболь за протестные акции уже превысила 1 млн 200 тыс. руб.

Госпожа Соболь, по мнению суда, организовала мероприятие через ролик на YouTube. Также к делу был приложен стрим с протестной акции. Отмечается, что Троицкий районный суд отказался удовлетворить все ходатайства защиты, которая просила вызвать прокурора и полицейских, а также вести протокол заседания.

По мнению Любви Соболь, это «очередная попытка административного давления» на нее как независимого кандидата. «Не боюсь, сдаваться не собираюсь. Буду обжаловать вплоть до ЕСПЧ»,— написала она в Twitter.

Напомним, Любовь Соболь задержали 2 сентября, через несколько часов ее отпустили из отделения полиции. Она назвала эти действия незаконными и заявила о намерении обжаловать решение правоохранительных органов.

31 августа в Москве прошла «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий», организатором выступил штаб оппозиционера Алексея Навального. После нее полиция возбудила административное дело по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

О субботней акции — публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».