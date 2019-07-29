Москвичи и гости полиции

«Нужно пересматривать закон о митингах и демонстрациях» — так глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подвел итоги несанкционированной акции в Москве, прошедшей в субботу. Совет готовит президенту России доклад о массовых задержаниях участников несогласованной акции «За честные выборы». Напомним, днем 27 июля и ночью 28 июля в Москве, по разным оценкам, задержано более 1300 человек. По данным МВД, 600 из них оказались приезжими. Эксперты отмечают, что быть приезжим в Москве вовсе не преступление, а границы между согласованными и несогласованными акциями отныне не существует.

В несогласованной субботней акции «За честные выборы», по данным МВД, приняли участие 3,5 тыс. человек. При этом полиция поздно вечером 27 июля сообщала, что задержано 1074 участника мероприятия в центре Москвы. “Ъ” оценивает численность демонстрантов в 6 тыс. человек. Практически никто из них не смог даже приблизиться к зданию московской мэрии, куда избирателей призывали прийти незарегистрированные кандидаты в Московскую городскую думу (МГД). За час до указанного в соцсетях старта акции начались задержания прохожих: полиция выставила несколько рядов оцепления, автобусы и автозаки вдоль Тверской улицы.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» говорит о 1373 задержанных. Политологи квалифицируют это как абсолютный антирекорд последних лет. Вечером в воскресенье в московских ОВД оставалось более 150 человек.

Глава комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский уверен, что после субботних событий в Москве для многих людей «несогласованные митинги станут нормой». «Я наблюдал, что толпа на акции вела себя мирно, единственным способом ее воздействия на полицейских в шеренгах было скандирование и перемещение от локации к локации,— рассказал “Ъ” господин Шаблинский.— Я также видел, что люди в черном — были это сотрудники Росгвардии или ОМОН, не знаю — выхватывали из толпы десятки мирно стоявших людей, нередко девушек, и волокли в автозаки». «Демонстративная жестокость, желание напугать и наказать — вот как я бы назвал то, что происходило 27 июля в Москве,— подчеркнул он.— Это никак не было связано с обеспечением безопасности ни граждан, ни органов власти». Господин Шаблинский сообщил, что в докладе главе государства, который готовится по итогам акции, он отразит свои «опасения, связанные с полной безнаказанностью полицейских»: «Правомерно ли было выставлять ограждения и оцепление? Да, правомерно, но толпа не вела себя агрессивно». «Власти должны пересмотреть свое отношение к согласованию массовых мероприятий, так как для многих несогласованные митинги теперь станут нормой. Просто потому, что власть не оставляет им выбора»,— считает эксперт.

«Нужно пересматривать закон о митингах и демонстрациях и пересматривать соответствующие нормы Кодекса об административных правонарушениях»,— цитирует «РИА Новости» главу СПЧ Михаила Федотова.

Действия московской полиции квалифицирует как «законные» политолог Дмитрий Гусев, а среди участников акции «За честные выборы» он нашел немало провокаторов, которые вместе с организаторами акции «вели людей под отбойные молотки»: «Власть в таких условиях должна поступать исключительно в соответствии с законом». «Из фактуры, которая мне известна, на акции в субботу было очень много приезжих — ехали специально из Прибалтики, из Смоленска. Конечно, были и наивные участники, которые думали, что пройдут по городу и выскажут свое мнение,— говорит господин Гусев.— Нет, ребята, так дела не делаются. Власти у нас в России поступают еще мягко по сравнению с властями в Европе, где в ход идут дубинки, брандспойты и пластиковые пули».

Причину беспорядков политолог видит в том, что «организаторы (акции "За честные выборы".— “Ъ”) не смогли нормально собрать подписи и решили идти ва-банк».

Напомним, к участию в субботней акции первыми призвали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Многих из них задержали еще до начала протестов 27 июля. Так, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов находились с утра в разных ОВД Москвы. Всем им были предъявлены обвинения в нарушении ст. 20.2 КОАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Однако в 18 часов незарегистрированных кандидатов отпустили. К этому моменту в Столешниковом переулке, куда правоохранители оттеснили часть протестующих, был задержан еще один организатор акции Константин Янкаускас. В разговоре с “Ъ” он подчеркнул, что изначально у мэрии планировалась мирная встреча с избирателями. Часом позднее освободившиеся из ОВД незарегистрированные кандидаты собрались на Трубной площади и призвали приходить туда своих сторонников. Полиция снова задержала всех оппозиционеров, отпустив ночью 28 июля только Любовь Соболь.

«Протесты сейчас пытаются обезглавить, поэтому все популярные независимые кандидаты оказались под административным арестом на 48 часов,— прокомментировала задержания госпожа Соболь.— Впоследствии их ждет суд, где им могут дать от 15 до 30 суток ареста, что исключит их присутствие на апелляциях (процедуры обжалования решений окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации на выборах в МГД.— “Ъ”). Меня хотели арестовать на сутки, но по федеральному закону я не могу получить арест, потому что у меня дома ребенок в возрасте до 14 лет». Любовь Соболь также отметила, после 27 июля «грань между согласованными и несогласованными акциями стерлась»:

«Люди готовы выходить на улицу и отстаивать свои права. Москвичи не боятся задержаний и запугиваний. Об этом говорит и акция в субботу, и готовность выйти на новую акцию 3 августа. В новом ивенте (анонсирована в Facebook.— “Ъ”) уже отметилось 5 тыс. человек».

Отметим, юридическую помощь задержанным оказывали 32 адвоката-волонтера из проектов «Апология протеста» и «ОВД-Инфо». Один из них, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в воскресенье, подводя «итоги 27 июля», сообщил, что задержано 1388 человек, которые были доставлены в 70 отделов полиции. «Очень много времени адвокаты тратили на допуск к задержанным»,— подчеркнул в своем сообщении господин Чиков.

«Я работал с задержанными в ОВД "Чертаново Северное", и мне пришлось пойти на обман: сказать, что я обычный гражданин, который пришел писать заявление о потере телефона,— подтвердил слова коллеги в разговоре с “Ъ” адвокат Дмитрий Джулай.— Моих коллег в других отделах тоже не сразу пускали к задержанным. Из 16 человек, которым я помогал, двое намерены подавать жалобу на необоснованную жестокость со стороны представителей полиции — журналист Илья Азар и муниципальный депутат Алиса Голуенко». Информацию о массовом присутствии иногородних протестантов на акции в субботу господин Джулай подтвердить не смог. «Мне известно о задержании одного гражданина Польши, которого сразу отпустили, и об одном приезжем, кажется, из Республики Коми. Последний был в числе тех, с кем я работал,— он приехал в гости в Москву и гулял по центру, когда его задержали»,— уточнил адвокат.

Быть приезжим в Москве скорее норма и точно не правонарушение, считает политолог и регионовед, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он не исключает, что информация об иногородних протестующих распространяется теми же источниками, что и информация об уклонистах от армии, которых должны были проверять сотрудники военкоматов.

«Куда уместнее говорить об обилии приезжих полицейских и, возможно, росгвардейцев,— прокомментировал господин Виноградов.— Кроме того, тезис (о специально приехавших в Москву участниках протеста.— “Ъ”) невольно подтверждает тезис о том, что быть приезжим в Москве — это как минимум правонарушение, а как максимум преступление. Полагаю, что это все результат актуализации каких-то припрятанных на случай часа икс методичек — вроде сообщений о проверке задержанных военкоматами. Это, по сути, опровергает тезис о том, что служба в армии стала в последние годы популярной».

При этом Михаил Виноградов отметил, что массовые акции протестов действенным инструментом политической борьбы в России все еще не являются: «Максимум, чего протесты позволяют добиться,— создание в некоторых случаях ощущения утраты властью инициативы и контроля над ситуацией»,— подчеркнул эксперт.

Мария Старикова

«Сравнимые с военным положением меры безопасности» Задержания протестующих на несанкционированной акции в Москве вызвали критику на Западе. Так, например, во внешнеполитической службе Евросоюза отметили, что демонстранты были мирно настроены и среди них были «видные деятели оппозиции и журналисты». «Эти задержания и неадекватное применение силы к мирным протестующим, последовавшие за серией арестов и рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. Эти фундаментальные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены»,— отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Коциянчич. Осудили действия полицейских и в посольстве США в Москве. «Задержание более 1 тыс. мирных протестующих и несоразмерное применение силы полицией подрывают права граждан на участие в демократическом процессе. Конституция РФ и Всеобщая декларация прав человека гарантируют право на свободные выборы и мирные собрания»,— напомнили в дипмиссии. А депутат Бундестага, координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Дирк Визе на своей странице в Facebook подчеркнул, что москвичи призывают к свободным и демократическим выборам в Мосгордуму и государство должно защищать их право на свободу слова. Глубокую обеспокоенность массовыми задержаниями демонстрантов и «несоразмерной реакцией полиции, когда они пытались разогнать их», выразила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. «Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах—членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мнения, в том числе критические, по отношению к властям должны свободно выражаться»,— напомнила она. «Введя перед митингом протеста сравнимые с военным положением меры безопасности», российские власти «пробили новое дно», считают представители Amnesty International. «Усилия по подавлению оппозиции достигли абсурдного уровня, когда лидеры протеста были превентивно задержаны полицией, когда они только собирались отправиться на митинг»,— заявила директор Amnesty International в России Наталья Звягина. Правозащитники требуют освобождения задержанных и «расследования случаев полицейского насилия». Реакция на задержания демонстрантов в Москве последовала не только от официальных лиц. Журналисты многих иностранных изданий подметили, что во время протестов президент России Владимир Путин спустился в батискафе к затонувшей на Балтике подводной лодке, а на следующий день отправился на военно-морской парад в Санкт-Петербург. Марина Кузнецова

