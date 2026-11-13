При покушении на экс-советника Азарова использовалась магнитная мина

Подрыв внедорожника Toyota Fortuner произошел сегодня утром на Кировоградской улице в Москве. В момент взрыва Сергей Заворотный находился за рулем автомобиля. Он получил осколочные ранения рук и спины, сильно повредил ноги. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.