При покушении на экс-советника Азарова использовалась магнитная мина
При обследовании места взрыва автомобиля Сергея Заворотного, бывшего советника премьер-министра Украины Николая Азарова, были обнаружены материалы, указывающие на то, что под днище автомобиля, по данным «Ъ», была заложена магнитная мина. Мощность бомбы оценивается в 300 г в тротиловом эквиваленте.
Подрыв внедорожника Toyota Fortuner произошел сегодня утром на Кировоградской улице в Москве. В момент взрыва Сергей Заворотный находился за рулем автомобиля. Он получил осколочные ранения рук и спины, сильно повредил ноги. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пунктам «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК — покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц. В дальнейшем, по данным «Ъ», дело могут переквалифицировать на теракт — ст. 205 УК.