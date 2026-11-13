Минфин предложил банкам удерживать НДФЛ со вкладов по ставке 13% с 2027 года

Законопроект предусматривает, что банки с 1 января станут налоговыми агентами. Они должны будут каждый месяц рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам граждан, применяя прогрессивную шкалу при доходе свыше 2,4 млн руб. Сейчас кредитные организации лишь направляют сведения о выплаченных процентах налоговикам. Те рассчитывают налог за прошедший год и предъявляют его к уплате вместе с имущественными налогами.