Минфин предложил банкам удерживать НДФЛ со вкладов по ставке 13% с 2027 года
Минфин России предложил изменить порядок уплаты налогов со вкладов. Согласно инициативе ведомства, с 1 января 2027 года банки будут удерживать НДФЛ по единой ставке в 13%. По прогрессивной шкале сумму налога будет доначислять Федеральная налоговая служба (ФНС). Поправку ко второму чтению рассматриваемого Госдумой законопроекта подготовят с учетом обращений банков, сообщила пресс-служба министерства.
До конца 2027 года банкам предстоит доработать системы для применения прогрессивной ставки. Конкретные сроки ведомство намерено определить после дополнительных обсуждений с заинтересованными сторонами.
Законопроект предусматривает, что банки с 1 января станут налоговыми агентами. Они должны будут каждый месяц рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам граждан, применяя прогрессивную шкалу при доходе свыше 2,4 млн руб. Сейчас кредитные организации лишь направляют сведения о выплаченных процентах налоговикам. Те рассчитывают налог за прошедший год и предъявляют его к уплате вместе с имущественными налогами.
НДФЛ начисляется не на сам вклад, а только на процентный доход сверх необлагаемого лимита. Чтобы определить этот порог, 1 млн руб. умножают на максимальную ключевую ставку Банка России за год. Если банки получат полномочия налоговых агентов, они смогут удерживать налог при выплате процентов, когда их сумма превысит лимит.