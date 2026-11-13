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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Экономики

Минфин предложил банкам удерживать НДФЛ со вкладов по ставке 13% с 2027 года

Минфин России предложил изменить порядок уплаты налогов со вкладов. Согласно инициативе ведомства, с 1 января 2027 года банки будут удерживать НДФЛ по единой ставке в 13%. По прогрессивной шкале сумму налога будет доначислять Федеральная налоговая служба (ФНС). Поправку ко второму чтению рассматриваемого Госдумой законопроекта подготовят с учетом обращений банков, сообщила пресс-служба министерства.
До конца 2027 года банкам предстоит доработать системы для применения прогрессивной ставки. Конкретные сроки ведомство намерено определить после дополнительных обсуждений с заинтересованными сторонами.
Законопроект предусматривает, что банки с 1 января станут налоговыми агентами. Они должны будут каждый месяц рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам граждан, применяя прогрессивную шкалу при доходе свыше 2,4 млн руб. Сейчас кредитные организации лишь направляют сведения о выплаченных процентах налоговикам. Те рассчитывают налог за прошедший год и предъявляют его к уплате вместе с имущественными налогами.
НДФЛ начисляется не на сам вклад, а только на процентный доход сверх необлагаемого лимита. Чтобы определить этот порог, 1 млн руб. умножают на максимальную ключевую ставку Банка России за год. Если банки получат полномочия налоговых агентов, они смогут удерживать налог при выплате процентов, когда их сумма превысит лимит.
Банковские вклады
Госдума
Минфин
Банки