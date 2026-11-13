Россияне отказались участвовать в первенстве Европы по боксу без флага и гимна

«Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте»,— приводит слова господина Беспутина пресс-служба ФБР. Он также поблагодарил руководство World Boxing и European Boxing «за конструктивную позицию».