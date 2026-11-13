Россияне отказались участвовать в первенстве Европы по боксу без флага и гимна
Сборная России не выступит на первенстве Европы среди спортсменов от 19 до 22 лет в хорватском Порече. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин.
Решение принято в связи с позицией министерства туризма и спорта Хорватии по вопросу использования национальной символики РФ. Также местные власти отказались выдавать визы членам российской делегации.
«Очень жаль, что для хорватских чиновников политика оказалась вновь важнее спорта. Вдвойне жаль, что от этого недальновидного решения пострадали юниоры, которые только начинают свой путь в спорте»,— приводит слова господина Беспутина пресс-служба ФБР. Он также поблагодарил руководство World Boxing и European Boxing «за конструктивную позицию».
В марте World Boxing одобрил заявку ФБР на вступление в организацию, в апреле россиянам разрешили соревноваться в нейтральном статусе. Летом организация допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном.