Конец света вышел в прибыль

«В отличие, например, от американского рынка, где достаточно большое количество книг на тему выживания — там гораздо более развито это направление. Есть книги по выживанию и для конца света, и для зомби-апокалипсиса, и для нашествия инопланетян. У нас скорее популярны книги более конкретные и приземленные. То есть на выживание в лесу, как развести костер, как защитить себя. Выпускали различные книги, в том числе, например, как пережить зомби-апокалипсис, но у нас она не стала пользоваться такой популярностью, как на Западе».