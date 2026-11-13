Конец света вышел в прибыль
Как предприниматели превращают страх перед апокалипсисом в выручку
Конец света наступает уже сегодня. По крайней мере, именно такой сценарий предсказала группа ученых в 60-х годах прошлого века. К тому же «судный день» совпал еще и с пятницей 13-го — днем, который издавна окружен мистикой и суевериями.
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Автором мрачного прогноза стал австрийский физик Хайнц фон Ферстер — основоположник кибернетики и один из отцов искусственного интеллекта. Вместе с коллегами-физиками он предположил, что стремительный рост населения приведет человечество к гибели. Их расчеты были настолько убедительными, что статья о «судном дне» стала сенсацией. Правда, к концу 90-х реальность начала расходиться с прогнозом, а рождаемость в последующие десятилетия сократилась вдвое. Поэтому апокалипсис, по всей видимости, вновь придется отложить. Но даже если конец света не наступает, на его ожидании можно неплохо заработать, считает владелец агентства «Сокур и партнеры — Pr + Digital» Дмитрий Сокур:
«Если мы говорим про развитые страны, англосаксонские страны Европы — там тема постоянно подогревается. Скорее всего, это не маркетинговый инструмент, а способ манипуляции общественным сознанием через страх. Да и о нем вспомнили, наверное, для того, чтобы отвлечь внимание от какой-то другой большой проблемы, хотя для производителей батареек, тех, кто продает подземные помещения, подвалы — это действительно один из вариантов попытаться продать».
И предпринимателям это удается. Например, в 2012 году, накануне очередного предсказанного конца света, россияне потратили на подготовку к нему около 30 млрд руб., подсчитала аудиторско-консалтинговая компания «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Покупали продукты, запасались медикаментами и даже арендовали места в бункерах. А вот сегодняшний апокалипсис интерес россиян к подземным убежищам не привлек, говорит основатель компании «Академик Строй» Никита Миронов:
«Нет, всякие фантазеры нам звонят, но так, что там конец света, такого не было.
На интерес к этой теме влияет военно-политическая ситуация в стране и в мире. Концы света — нет.
2022 год был началом, люди стали интересоваться. Так, чтобы на всю семью с комфортом и удовольствием, в районе 35-40 млн выйдет. Люди себе на своих частных участках делают такие убежища. Раньше этим озадачивалось государство, сейчас люди как-то больше доверяют себе».
Впрочем, на «судном дне» можно заработать и без бункеров. В ход идут «тревожные чемоданчики», тематический мерч и даже эзотерическая литература. Хотя при выборе такого рода книг россияне тоже весьма практичны, отмечает директор департамента нон-фикшн в издательстве АСТ Евгения Ларина:
«В отличие, например, от американского рынка, где достаточно большое количество книг на тему выживания — там гораздо более развито это направление. Есть книги по выживанию и для конца света, и для зомби-апокалипсиса, и для нашествия инопланетян. У нас скорее популярны книги более конкретные и приземленные. То есть на выживание в лесу, как развести костер, как защитить себя. Выпускали различные книги, в том числе, например, как пережить зомби-апокалипсис, но у нас она не стала пользоваться такой популярностью, как на Западе».
Дата следующего судного дня уже известна — 19 мая 2027 года. Так что если сегодняшний судный день прошел мимо, самое время начать подготовку к следующему.