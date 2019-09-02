В Москве задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар

Журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар задержан на лестничной площадке своего дома в Москве. Господин Азар сообщил, что задержан по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга). О какой именно акции идет речь, неизвестно. Илья Азар находится в ОВД Красносельский и, по словам его адвокатов, останется там до утра. Ему грозит штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток. Рассмотрение дела назначено на вторник, 3 сентября, в Мещанском суде. К ОВД, где содержится господин Азар, подошли несколько десятков журналистов и его соратников.

«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист в своем Telegram-канале. Он добавил, что полицейские повели его в машину «прямо в домашней одежде и тапках».

«То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует»,— отметил господин Азар. Позже «Новая газета», где он работает, сообщила, что жена журналиста Екатерина приехала и находится дома вместе с ребенком. Адвокаты считают, что действия сотрудников полиции должны квалифицироваться по статье оставление несовершеннолетнего в опасности. Издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил “Ъ FM”, что в происходящее вмешался уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

К ОВД приехали адвокаты Михаил Бирюков и Татьяна Молоканова. Как передает корреспондент “Ъ”, в отделе полиции введен план «Крепость». По словам адвоката, план снимут, когда собравшиеся у ОВД разойдутся.

Ранее был задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин по той же статье административного кодекса 20.2. Также задержана незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. В субботу, 31 августа в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий». После акции МВД возбудило дело об административном правонарушении после акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».