Прогулка по бульварам с риском для здоровья

Столичная прокуратура предостерегла как организаторов, так и участников планирующегося 3 августа несанкционированного шествия по Бульварному кольцу под лозунгом «Вернем себе право на выборы» об «установленной законодательством РФ ответственности». Более весомым предупреждением демонстрантам стал арест пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено по следам прошедшей в прошлую субботу в центре Москвы несогласованной акции, посвященной выборам в Мосгордуму. При этом столичная мэрия согласовала сразу три митинга на следующие выходные — все на проспекте Сахарова. Политологи увидели в этих действиях властей «намеренную тактику».

В пятницу префектура Центрального административного округа Москвы отказала в согласовании групповых пикетов 3 августа на Бульварном кольце. Заявку на их проведение в среду подали 12 столичных муниципальных депутатов. В префектуре ЦАО пояснили, что отказ связан «с нарушением предусмотренных сроков подачи» документов. «Я подал заявку 31 июля в 13:47, что формально соответствует трем дням, ведь пикеты должны были начаться 3 августа в 14:00, так что это все чушь,— заявил “Ъ” муниципальный депутат округа Якиманка Андрей Морев, основной организатор пикетов с призывом к честным выборам в Мосгордуму.— Но у нас уже нет времени это обжаловать». По его мнению, мэрия «отвергла возможность перевести завтрашние события в нормальное спокойное русло». Впрочем, говорит господин Морев, ряд муниципальных депутатов завтра все равно будут на Бульварном кольце, «чтобы обеспечить безопасность тех, кто завтра туда выйдет». «Люди все равно придут встречаться со своими депутатами, это абсолютно невозможно запретить»,— сообщила в Facebook незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова.

Напомним, протесты в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, продолжаются с середины июля. Самая многочисленная санкционированная акция прошла 20 июля на проспекте Сахарова (по подсчетам МВД, она собрала около 12 тыс. участников, а по словам организаторов — более 20 тыс.). Самая громкая несанкционированная — 27 июля. По данным «ОВД-Инфо», на митинге было задержано более 1,3 тыс. человек. Следственный комитет России задержал шесть фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) во время акции. Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября пятерых из них.

Накануне стало известно, что мэрия Москвы согласовала акцию 10 августа с лозунгами за допуск независимых кандидатов на проспекте академика Сахарова.

При этом на минувшей неделе в мэрию поступило четыре заявки на проведение акций. Один из заявителей, Елена Русакова, которая подавала заявку на шествие от Пушкинской площади до проспекта Сахарова с последующим митингом, в четверг отрицала факт договоренности со столичной мэрией. В пятницу госпожа Русакова подтвердила, что получила от чиновников официальный ответ на заявку. Андрей Морев, который подавал уведомление о шествии от метро «Октябрьская» до Лубянской площади, заявил “Ъ”, что не получал ответ от столичной мэрии. Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, которая подавала две заявки, рассказала “Ъ”, что получила документ о согласовании двух акций на проспекте Сахарова на 10 и 11 августа: «Мы запрашивали с 14:00 до 16:30 на внешней стороне проспекта и то же самое — на 11 августа. Но это не значит, что мы будем проводить несколько митингов. Мы рассчитываем, что состоится встреча с мэрией, а после нее мы (с другими организаторами.— “Ъ”) совместно соберемся и решим, какое число акций наиболее оптимально». Организаторы акций сообщили “Ъ”, что представители столичной мэрии предлагали «встретиться для проведения переговоров» в пятницу, однако они попросили перенести переговоры на понедельник.

Между тем 3 августа, планируется еще одна акция. Штаб оппозиционера Алексея Навального в Facebook пригласил в субботу москвичей на мероприятие под названием «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы». О своем возможном участии (или как минимум о заинтересованности) на странице мероприятия высказались более 19 тыс. человек. Прокуратура Москвы «вынесла предостережение» юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь как его организатору. В сообщении ведомства отмечено, что любые попытки провести несогласованное мероприятие в этот день — «прямое нарушение закона». «Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровью граждан»,— говорится на сайте столичной прокуратуры. Госпожа Соболь, а также замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник не ответили на звонки “Ъ”.

Московской мэрии надо продемонстрировать, что акции жестко регламентируются, но не запрещены, объясняет политолог Константин Калачев.

«Здесь есть и желание внести раскол в оппозицию и отделить законопослушных от незаконопослушных. Акция 10 августа может переключить внимание тех, кто собирался завтра на прогулку по бульварам»,— уточнил он.

По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, сдерживающим фактором для выхода на завтрашнюю акцию могут стать аресты. «Власть поднимает ставки и демонстрирует, что за это может быть и уголовное преследование»,— говорит он. Господин Макаркин считает согласование митинга на проспекте Сахарова «намеренной тактикой» столичной мэрии: «Задача показать, что здесь вы можете собираться, а за пределами — нет, локализовать протест».

Анна Васильева