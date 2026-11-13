«Сборная РФ умудрилась перевернуть, казалось, уже проигранный матч»
Владимир Осипов — о встрече Россия—Узбекистан
Сборная России по футболу одержала победу над Узбекистаном 3:2. В течение товарищеской встречи, которая проходила в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», команда Валерия Карпина уступала в счете, но смогла взять верх. Футбольная сборная РФ выигрывает, уступая по ходу матча 0:2, впервые в истории. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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То, как развивались события в Узбекистане, уверен, обескуражило болельщиков сборной России. Ведь в самом начале встречи команда Валерия Карпина получила первый гол, который забила себе сама, а сразу после перерыва счет стал для РФ совсем грустным (0:2). Комментатор Денис Казанский и экс-футболист Федор Смолов, который выступал экспертом, после этого даже позволили себе вольности в выражениях в прямом эфире «Первого канала». Наверняка болельщики использовали для описания того, что происходило на поле, выражения покрепче, а на главном тренере Валерии Карпине буквально лица не было.
И на 66-й минуте наставник провел сразу четыре замены, после чего игра команды преобразилась. За девять минут второго тайма сборная России умудрилась перевернуть, казалось, уже проигранный матч. Дубль оформил Николай Комличенко из «Локомотива», а победную точку поставил Алексей Миранчук из «Атланты». Но если болельщики после финального свистка ликовали, то Валерий Карпин по-прежнему был суров и оценил игру своих подопечных так:
«Лично у меня, наверное, все равно больше негатива. То, что мы увидели в первом тайме, совсем не то, чего бы хотелось. В перерыве мы поговорили, добавили интенсивности, энергии, и все встало на свои места».
Теперь сборной России предстоит сыграть еще один товарищеский матч с Венесуэлой. Но о планах и возможной ротации состава на следующие игру Карпин говорит неохотно и больше отшучивается, используя старый мем:
«План есть, и мы его будем придерживаться. У нас прошли три игры за неделю, поэтому было распределение нагрузки по минутам. Также у игроков есть мелкие повреждения, мелкие недомогания. Подробностей мы не раскрываем, вы про это не знаете, и слава богу».
Такую осторожность тренера можно понять, ведь Венесуэла может доставить российским футболистам больше проблем, чем Узбекистан, считает комментатор Александр Аксенов:
«Венесуэла — это та команда, которая сейчас вполне может на любой крупный турнир приехать. Так что вряд ли мы сейчас говорим о том, что будет какая-то мощнейшая доминанта со стороны нашей команды, тем паче, у нас не все игроки присутствуют».
Но, возможно, при тотальной поддержке болельщиков российские футболисты будут ошибаться чуть меньше. А поддержка в Краснодаре, где запланирован матч, обещает быть очень серьезной. Все билеты на игру на официальном сайте разошлись меньше чем за час. Матч Россия—Венесуэла состоится 17 ноября, начало в 19.00. Прямую трансляцию из Краснодара будет вести «Первый канал».