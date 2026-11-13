«Сборная РФ умудрилась перевернуть, казалось, уже проигранный матч»

То, как развивались события в Узбекистане, уверен, обескуражило болельщиков сборной России. Ведь в самом начале встречи команда Валерия Карпина получила первый гол, который забила себе сама, а сразу после перерыва счет стал для РФ совсем грустным (0:2). Комментатор Денис Казанский и экс-футболист Федор Смолов, который выступал экспертом, после этого даже позволили себе вольности в выражениях в прямом эфире «Первого канала». Наверняка болельщики использовали для описания того, что происходило на поле, выражения покрепче, а на главном тренере Валерии Карпине буквально лица не было.