Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время

Пресс-секретарь добавил, что состав российской переговорной группы на следующих встречах меняться не будет, однако при необходимости может быть расширен. Где именно пройдут переговоры, Дмитрий Песков не уточнил. При этом, отметил он, в Абу-Даби были созданы приятные и комфортные условия для трехсторонней встречи.