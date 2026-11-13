Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время
Россия рассчитывает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится достаточно скоро. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками, и поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжение»,— сказал господин Песков на брифинге.
Пресс-секретарь добавил, что состав российской переговорной группы на следующих встречах меняться не будет, однако при необходимости может быть расширен. Где именно пройдут переговоры, Дмитрий Песков не уточнил. При этом, отметил он, в Абу-Даби были созданы приятные и комфортные условия для трехсторонней встречи.
10-11 ноября в столице ОАЭ состоялись переговоры делегаций России, США и Украины. Российскую группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляли спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. 12 ноября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками. Затем господа Кушнер и Уиткофф отправились в Дублин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.