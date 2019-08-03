Суд выразил свой протест «беспорядкам»

2 августа Пресненский суд отправил под арест участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Демонстранты тогда собрались выразить протест против того, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в столичную думу ряду оппозиционных кандидатов. Тогда полиция задержала, по данным правозащитников, более 1,3 тыс. человек. Студент факультета политологии НИУ ВШЭ Егор Жуков, безработный Иван Подкопаев и основатель образовательного проекта Алексей Миняйло стали фигурантами дела о массовых беспорядках. Служивший во внутренних войсках Кирилл Жуков, рэпер Самариддин Раджабов и безработный Евгений Коваленко обвиняются также в применении насилия к представителям власти. В пятницу, несмотря на протесты защиты, суд арестовал их на два месяца.

На заседании суда выяснилось, что из предполагаемых участников массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) насилие в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), которые эти беспорядки пресекали, применяли трое фигурантов расследования. Безработный Евгений Коваленко бросил в сторону полицейских урну, которая до них не долетела. Еще один неработающий, Кирилл Жуков, попытался приподнять забрало шлема одного из росгвардейцев. Впрочем, даже сам потерпевший расценил это действие как провокацию, а не насилие. И только 21-летнему рэперу из Подмосковья Самариддину Раджабову, по материалам расследования, удалось причинить реальный вред здоровью одного из стражей порядка.

Господин Раджабов, полный розовощекий юноша ростом чуть более полутора метров, оказавшись в судебной клетке под охраной кинолога с огромным ротвейлером, в отличие от других подследственных, расстроенным не выглядел. Напротив, он просунул голову между прутьями решетки и с интересом рассматривал участников судебного процесса. Судье Екатерине Кириченко однажды даже пришлось урезонить развеселившегося в какой-то момент обвиняемого: «Ничего смешного я здесь не вижу».

Между тем, как пояснил суду следователь, причастность молодого человека к тяжкому преступлению подтверждается показаниями четырех свидетелей-росгвардейцев, которые были оглашены на процессе. Бойцы Максудов, Линник, Амбаров и Внуков, как говорится в материалах дела, 27 июля днем несли службу в районе Трубной площади, на которую в это время прибыла толпа митингующих.

Все эти люди, по словам стражей порядка, выкрикивали оскорбительные лозунги и призывали к беспорядкам, а росгвардейцы уговаривали их разойтись.

дного наиболее агрессивного мужчину стражи порядка, по их словам, все же повалили, завели руки ему за спину без применения наручников, затем снова подняли и повели в сторону Неглинной улицы, где был припаркован омоновский автобус. Конвою пришлось пробираться между клумбами, и в этот момент, как утверждает сержант Линник, он «испытал острую физическую боль» в области шеи. Что именно произошло, силовик выяснять не стал, поскольку нужно было конвоировать «буйного» мужчину, а вот его товарищи заметили, что в спину росгвардейцу кто-то из толпы бросил «пластиковую бутылку с жидкостью».

Тремя днями позже, изучив данные видеокамер и оперативной съемки, полицейские пришли к выводу, что бросок совершил Самариддин Раджабов, прятавшийся за тумбой вентиляции метрополитена. Молодой человек к этому времени уже был задержан. На заседании Пресненского райсуда он отрицал свою причастность к покушению на росгвардейца, да и на митинг, по его словам, попал случайно. Как утверждал рэпер, он просто отдыхал на лавочке на Трубной, а увидев скопление народа, пошел смотреть, что происходит. Судья Екатерина Кириченко однако поверила не ему, а росгвардейцам, и согласилась с представителем ГСУ СКР по Москве, просившим арестовать Самариддина Раджабова на 2 месяца.

Еще одному участнику массовых беспорядков, 25-летнему неработающему москвичу Ивану Подкопаеву, как выяснилось, статью о применении насилия к полицейским даже не инкриминировали. Тем не менее этот молодой человек, весьма экстравагантно смотревшийся в вытянутом до колен заштопанном свитере, грязных кроссовках без шнурков, с бородкой клинышком и заколотыми в хвост волосами, мог бы нанести стражам порядка, по их мнению, куда больший вред, чем его обвиняемый подельник. Господина Подкопаева росгвардейцы, как говорилось на заседании суда, просто своевременно вычислили и разоружили. В рюкзаке молодого протестанта удалось обнаружить весьма своеобразный набор предметов — баллончик с перцовым газом, нож длиной 16 см, отрезок шнура черного цвета, ремень с тяжелой литой бляхой, резиновые тапочки и противогаз.

Подследственный объяснил суду, что перцовую смесь планировал использовать только против бродячих собак, вместе с ножом специально носил сертификат производителя, свидетельствующий о том, что он не является холодным оружием, а все остальное носил с собой «просто для хозяйственных нужд».

Однако судья Сергей Артемов тоже не поверил обвиняемому и отправил его по ходатайству следствия под двухмесячный арест.

Ирина Жукова, мать Кирилла Жукова, рассказала, что ее сын служил во внутренних войсках: «Грамота у него есть за охрану Паралимпийских игр в Сочи — он там стоял в точно таком же оцеплении». Госпожа Жукова процитировала армейскую характеристику сына: «Глубоко осознает свой долг воина, образцово исполняет обязанности военной службы». После армии, говорит она, Кирилл Жуков выучился на машиниста, увлекся политикой: вел сообщество «Ориентир» в социальной сети «ВКонтакте», где записывал ролики, в которых рассуждал о социальной справедливости.

На митинге 27 июля Кирилл, по его словам, решил пошутить и отогнул пластиковое забрало росгвардейца в оцеплении. Адвокат Светлана Байтурина из правозащитной организации «Апология протеста» уверена, что действия ее подзащитного «не содержат состава преступления по тем статьям, в которых он обвиняется», а «материалы дела не содержат необходимых доказательств». «Основания для избрания меры пресечения по поводу заключения под стражу нет, поскольку Кирилл Жуков ранее к уголовной ответственности не привлекался, не судим, имеет постоянное место жительства и положительно характеризуется»,— резюмировала адвокат. Следователь настаивал, что участники и организаторы несогласованной акции еще не установлены, а на свободе Кирилл Жуков может передать им информацию о деталях следствия. Суд поместил обвиняемого под стражу до 27 сентября.

34-летний волонтер штаба Любови Соболь, основатель образовательного проекта Leaders of the Future Алексей Миняйло, также обвиняется в участии в массовых беспорядках. Один из свидетелей, который представился однокурсником господина Миняйло по истфаку МГУ, охарактеризовал его как «человека глубоко православного», заметив, что тот не приемлет насилия. Он добавил, что Алексей Миняйло не раз был наблюдателем на выборах и охотно делился этим опытом. А выступивший вслед за ним отец обвиняемого назвал сына «слишком честным». Он заверил суд, что Алексей не курит и не пьет. Назван в честь деда, который участвовал в строительстве одной из первых советских электростанций. Адвокат Алан Гамазов предложил отпустить подзащитного под залог, сообщив суду, что родители обвиняемого готовы предоставить деньги, которые они накопили. Впрочем, против этого выступили прокурор и следователь. Судья встал на сторону обвинения, выбрав в качестве меры пресечения арест.

Блогера и студента факультета политологии НИУ ВШЭ Егора Жукова, которому в воскресенье исполнился 21 год, пришли поддержать в суд более 50 студентов, а также его преподаватели. Адвокат Даниил Барман ходатайствовал о предоставлении задержанному стакана воды: «Иначе мой подзащитный не может участвовать в процессе, он спал один час сегодня, его допрашивали». Он представил поручительство от проректора ВШЭ, кандидата в депутаты Мосгордумы Валерии Касамары, которая характеризует его как способного студента, «который в том числе отличается порядочностью». Также было представлено коллективное поручительство студентов и преподавателей ВШЭ.

Следствие указало, что причастность Егора Жукова к участию в массовых беспорядках подтверждается следственными действиями. Впрочем, адвокат задержанного Даниил Барман заявил суду, что обвинение «написано на коленке»: «Из него непонятно, в чем моего подзащитного обвиняют». Заметив, что родители готовы внести залог в размере 1 млн руб., господин Барман предложил применить подписку о невыезде. Однако суд удовлетворил ходатайство обвинения, арестовав студента. Позже студенты «Вышки» на улице аплодисментами проводили Егора Жукова, когда того сажали в автозак.

«Я допускаю, что Егор находился в толпе, но обвинение строится на фотографии, где стоит похожий на Жукова человек,— пояснил “Ъ” адвокат задержанного Даниил Барман.— И из этого делается вывод, что он руководил действиями протестующих. Показания свидетелей, которые на него указывают, не представлены. Сам он себя виновным не признает».

Сергей Валерьев, Дмитрий Кальченко