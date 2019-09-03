Полицейские ответят за ребенка

Детский омбудсмен Евгений Бунимович попросил проверить действия полицейских при задержании Ильи Азара: поздно вечером в понедельник, 2 сентября, журналиста увезли в отделение прямо с лестничной площадки, где он курил. При этом в квартире находилась двухлетняя дочь Азара. Он сообщил об этом сотрудникам полиции, но те отказались ждать приезда родственников ребенка. В итоге до приезда матери — примерно полчаса — девочка находилась одна в незапертой квартире.

Прокуратура должна разобраться, почему полицейские позволили оставить девочку в такой ситуации, заявил “Ъ FM” уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович: «То, что рассказали Илья Азар и его супруга, конечно, вызывает огромные вопросы. Когда человек задержан на лестничной клетке жилого дома, куда он вышел покурить после того, как уложил спать свою малолетнюю дочь, и открыта дверь... Как он говорит, об этом полицейские были информированы. Здесь вообще не о чем было разговаривать, если мама — законный представитель — только едет домой.

Все это вместе вообще-то серьезный вопрос — это оставление ребенка в опасности, да еще со стороны правоохранительных органов.

Это, конечно, вызывает большие вопросы, и до сих пор, обратите внимание, полиция не представила своей версии событий. Я обратился к прокурору Москвы с тем, чтобы провели проверку законности действий полицейских при задержании Ильи Азара».

Теперь полицейским может грозить уголовное наказание, считает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев: «Действия полицейских могут подпадать под уголовную ответственность в соответствии со статьей 125 УК "Оставление в опасности". Это может грозить штрафом до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев, а также обязательными работами на срок до 360 часов либо исправительными работами на срок до одного года.

Исходя из смысла этой статьи, если полицейские были осведомлены, что ребенок находится дома один, а взрослых, которые могут оказать помощь, в квартире нет, то налицо совершенно четкий состав уголовно-наказуемого деяния.

Ведь девочка могла куда-то забраться, упасть».

Однако речи об оставлении в опасности в данном случае нет, полагает член Палаты адвокатов Москвы Антон Бакулин. По его мнению, полицейским, скорее всего, просто объявят выговор: «В момент задержания они действовали в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В нем, к сожалению, нет какой-то соответствующей инструкции, как действовать в подобных ситуациях. Между тем, Уголовно-процессуальным кодексом прямо предусмотрено, что следователем или дознавателем должны предприниматься меры по передаче близким родственникам несовершеннолетнего ребенка либо лиц, которые находятся на иждивении у задержанного. Если такой возможности нет, — то соответствующим социальным службам. Так что, максимум, который грозит полицейским — это выговор либо замечание. Когда речь ведется именно об оставлении в опасности, то должны быть признаки того, что гражданин остается именно в такой ситуации. В данном случае я бы не сказал, что это безусловно может быть интерпретировано как оставление в опасности».

Заседание по делу Ильи Азара должно было пройти во вторник, 3 сентября. Но протокол о нарушении правил проведения митинга, в котором обвиняется журналист, вернули из суда в отделение полиции, сообщил Илья Азар в своем Telegram-канале.