Суд над фигурантами дела 27 июля начался с признаний Иван Подкопаев и Данил Беглец сознались в применении насилия к полицейским, а Евгений Коваленко — нет

Фигуранты дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, которым следствие вменило ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), Иван Подкопаев и Данил Беглец признали вину. Теперь их дела будут рассмотрены 3 сентября в особом порядке, им грозит до трех с половиной лет лишения свободы. Активист Евгений Коваленко, который проходит по той же статье, вину на предварительном заседании не признал. При этом ни один из подсудимых не признал вину по делу о массовых беспорядках, по которому каждому из них также грозит срок от трех до восьми лет (по ч. 2 ст. 212 УК РФ).

На предварительном заседании в Тверском районном суде признал вину Иван Подкопаев, которому следствие вменило ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, Иван Подкопаев на акции 27 июля «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии». «Этот эпизод — применение перцового аэрозоля, по версии следствия, доказан,— сообщила “Ъ” координатор правовой помощи проекта “ОВД-Инфо” Алла Фомина.— Следственный комитет опубликовал видео, которое это подтверждает. При полной доказательной базе данного эпизода глупо не признавать вину, потому что это шанс уменьшить срок».

На предварительном заседании в суде признал вину и 26-летний индивидуальный предприниматель из Мытищ Данил Беглец, которому обвинение также вменило ч. 1 ст. 318 УК РФ. По версии следствия, Данил Беглец толкнул рукой сотрудника полиции Никитина, «чем причинил ему физическую боль». Ранее подозреваемый отказывался признавать вину: по его словам, он оказался на акции случайно, когда «шел в метро». Его адвокат Ильнур Шарапов, у которого “Ъ” поинтересовался, с чем связана подобная перемена, заявил, что не может комментировать дело. Господин Шарапов пояснил, что вышел из дела, поскольку «разошелся в стратегии защиты со вторым адвокатом» Станиславом Рыбчинским. Господин Рыбчинский, в свою очередь, сказал журналистам, что не готов комментировать признание вины своим подзащитным.

Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля Данила Беглец Фото: Дима Швец / «Медиазона»

Теперь оба дела будут рассмотрены судом 3 сентября в особом порядке — без исследования доказательств. «Максимальный срок, который обвиняемые могут получить после признания вины,— это две трети от срока, по ч. 1 ст. 318 — три с половиной года в тюрьме»,— пояснил “Ъ” юрист правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов. Он также отметил, что по данной статье суд редко выносит приговор с реальным сроком лишения свободы.

«В основном назначают штрафы, в редких случаях — условный срок. В тюрьму отправляют только в случае, если ранее была судимость или если это политическое дело»,— рассказал “Ъ” господин Глухов.

Еще одно предварительное слушание прошло в Мещанском суде. По версии следствия, во время акции 27 июля охранник Евгений Коваленко бросил в сотрудника полиции мусорный бак. «Мой подзащитный не признает вину,— заявил “Ъ” адвокат Мансур Гильманов.— Он считает, что сотрудники полиции, которые по его делу проходят как потерпевшие, действовали вопреки интересам службы. Они избивали мирных людей, жестоко с ними обращались, что не является исполнением должностных обязанностей». По словам господина Мансурова, к делу Евгения Коваленко приобщено видео, в котором есть эпизод, где полицейские избивают человека. «Коваленко стал свидетелем этого избиения Бориса Конторовича, который от их ударов попал в Боткинскую больницу. Но суд никакой оценки действиям сотрудников полиции не дает»,— пояснил он.

По словам знакомой с делом координатора правовой помощи проекта «ОВД-Инфо» Аллы Фроловой, Евгений Коваленко бросил мусорный бачок, «но не попал в полицейского, поэтому там нечего доказывать». Заседание по делу пройдет 3 сентября в общем порядке. Госпожа Фролова также пояснила, что все фигуранты могут получить дополнительные сроки, «даже, когда суд вынесет приговоры по 318-й статье, потому что уголовное дело о «массовых беспорядках» в отношении этих ребят не закрывали и они не признавали себя виновными в них».

Напомним, 29 июля СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 212 УК РФ (участие массовых беспорядках) в отношении 13 фигурантов. Четверых — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Данила Беглеца и Ивана Подкопаева — обвинили также в применении насилия к представителям власти.

«Копаясь в фактуре, следствие находит конкретные эпизоды и выделяет по ним отдельные дела: сейчас у СКР есть большие технические возможности, чтобы отследить любого человека, который попал на камеры — они стоят почти через метр»,— говорит Алла Фролова.

По ее словам, сегодняшнее продление ареста Данилу Беглецу до 20 февраля 2020 года «подтверждает, что дело по 212-й статье не закрыто».

Елизавета Михальченко