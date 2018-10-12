Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
18 июня, вторник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
17 июня, понедельник
Слушать радио
Коротко
Новости
21:11
Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности
20:15
Макрон и Зеленский обсудили встречу в «нормандском формате»
18:29
Цыгане выехали из двух сел Пензенской области
18:11
В МВД опровергли массовое увольнение сотрудников на фоне дела Голунова
17:15
Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД
23:42
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
23:06
Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы
22:54
Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены
22:35
Boeing повысил прогноз по спросу на коммерческие самолеты
22:17
Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы
22:01
График лидеров G20 на саммите в Осаке пока не утвержден
21:47
Российские авиакомпании получили рекордный убыток за первый квартал 2019 года
21:28
Российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики США
21:15
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Gmail
20:55
Pfizer купил производителя лекарств от рака Array за $10,6 млрд
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 21.02.2019)
Раскол православной церкви на Украине
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Грузинский католикос принял посланцев УПЦ Московского патриархата
ГПЦ определяется по вопросу автокефалии Украины
38
Украинская православная церковь просит помощи ООН
Представители УПЦ заявляют о массовых гонениях
154
Государственный кремлевский творец
Как Владимир Путин объявил крестовый поход за права человека
Между патриархатами
Елена Кудрявцева — о заботах и тревогах насельников Почаевской лавры
3
Принадлежность украинских церквей решится на сходе
Верховная рада приняла закон о религиозных организациях
25
Автокефалия с ограниченной ответственностью
В России откликнулись на события украинской духовной жизни
26
Принцип разделения церквей
Как на Украине углубили православный раскол
35
Украинская православная церковь обратилась в Конституционный суд
УПЦ оспаривает закон, обязывающий ее упомянуть Россию в своем названии
22
«Великую державу обыграл ''малыш''»
Зарубежные СМИ — о создании на Украине новой церкви
Конфликт церквей: действующие лица
Разные взгляды на автокефалию православной церкви на Украине
42
У Украины появилась новая церковь
Президент Порошенко считает, что это поможет вступлению в ЕС и в НАТО
74
Украина ушла в раскол
В Киеве объявили о создании новой церковной структуры
43
Патриарх просит защиты в ООН, ОБСЕ и у папы римского
Глава РПЦ обратился к мировой общественности в связи с ситуацией на Украине
13
Церковь стала объектом обысков
СБУ Украины ищет «подрывную литературу» в Житомирской и Овручской епархиях
42
Раскол перешел в стадию обысков
СБУ занялась имуществом настоятеля Киево-Печерской лавры
Минкульт Украины зашел в дальние пещеры
Начата инвентаризация Киево-Печерской лавры
4
Раскол как распил
Какие трудности ожидают Украину на пути к церковной реформе? Юрий Ткачев — из Одессы
Архив
наглядно
Фотогалерея
Фото дня: 17 июня
Офицерский бал в Крыму, выборы в Гватемале, производство крекеров в Индонезии и другие яркие кадры
Фотогалерея
Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
Фотогалерея
Закрытие «Кинотавра—2019»
Гости церемонии и награждение победителей
Фотогалерея
Светская хроника
Скачки на приз президента России на ипподроме в Москве, кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи
Фотогалерея
«Флоренция никогда тебя не забудет»
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет
Фотогалерея
Лучшие фото недели
Полиция у здания правительства Молдавии, марш в поддержу Ивана Голунова, концерт группы Kiss и другие яркие кадры
Фотогалерея
Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
Лучшие работы фотографов из России, Франции, Индии и других стран
Видео
С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
Фотогалерея
Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
Кадры с мероприятия
Фотогалерея
Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Личная жизнь и взгляды премьера Канады Джастина Трюдо в 10 его цитатах
Тест “Ъ”: разбираетесь ли вы в дресс-коде для российских чиновников
Тест “Ъ”: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
17–21 июня
Самое читаемое
просмотров:
143196
Вашингтону и Тбилиси прочертили «красную линию»
Москва предупредила о неприемлемости ускоренного вступления Грузии в НАТО
просмотров:
84079
«Даже генералов ради такого дела не жалко»
Дмитрий Дризе — о реакции властей на действия полицейских
просмотров:
65704
«Я, вероятно, смог бы победить Владимира Путина»
Личная жизнь и взгляды премьера Канады Джастина Трюдо в 10 его цитатах
просмотров:
60397
Украинские избиратели слышат Азов
Владимир Зеленский и украинские националисты померялись патриотизмом
просмотров:
41292
Чемодановка вышла на трассу
После убийства местного жителя в полицию доставили 174 человека
Первые лица |
все
Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
Глава Enel Франческо Стараче о продаже активов и пользе консерватизма
Тенденции |
все
Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
3 тупика и 4 перспективы в отношениях России и Китая
Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия