Подробно Тема (обновлено: 03.10.2019)

В 2017 году в Аргентине была обнаружена крупная партия кокаина, предназначенная для пересылки в Россию. Более 362 кг наркотиков в 12 чемоданах находились в подсобке школы, которая работает при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Кокаин должен был отправить в Москву дипломатической почтой завхоз посольства Али Алябов. Предполагаемый организатор контрабанды наркотиков Андрей Ковальчук был экстрадирован из Германии в Россию. Последние новости и все самое важное о «кокаиновом скандале» — в теме «Ъ».