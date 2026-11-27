Дмитриев заявил о постоянном диалоге России и США по украинскому конфликту
Россия и США постоянно обсуждают урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Господин Дмитриев отметил, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, как и вся администрация президента США, «настроены на мир». «И поэтому и Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер являются миротворцами, людьми, которые пытаются решить и найти это мирное решение»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
«Очень важно, что диалог в США продолжается. Он основан на успехах, которые у нас есть, о которых Джаред Кушнер говорил»,— добавил Кирилл Дмитриев. По словам Джареда Кушнера, Вашингтону удалось разработать такой подход к урегулированию российско-украинского конфликта, который позволит сторонам «попробовать» добиться мира. В чем он заключается, спецпредставитель американского президента не уточнял.
После переговоров по конфликту России и Украины в Абу-Даби стороны обсуждают гарантии послевоенной безопасности. Они, как считают в США, должны распространяться в том числе на Евросоюз. Джаред Кушнер при этом указывал, что Россия и НАТО должны быть уверены в мирных намерениях друг друга.