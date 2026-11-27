Помимо Комсомольского проспекта, движение также перекрыто на Большом Каменном мосту, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на съезде с Пречистенской набережной на Боровицкую площадь. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.