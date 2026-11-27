Движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыли из-за ДТП
На Комсомольском проспекте в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение по проспекту перекрыто. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
Помимо Комсомольского проспекта, движение также перекрыто на Большом Каменном мосту, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на съезде с Пречистенской набережной на Боровицкую площадь. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Авария произошла в районе дома 48 на Комсомольском проспекте. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.