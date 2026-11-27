Умер пианист и дирижер Константин Лифшиц
В возрасте 49 лет умер российский пианист и дирижер Константин Лифшиц. О его смерти сообщил музыкальный критик и журналист Алексей Мунипов. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
Константин Лифшиц родился 10 декабря 1976 года в Харькове. На выпускном экзамене в МССМШ имени Гнесиных в 1994 году исполнил «Гольдберг-вариации» Иоганна Баха. Эта запись была номинирована на Grammy в 1996 году. Критик The New York Times назвал исполнение самой сильной фортепианной интерпретацией произведения со времен Гленна Гульда.
После выпуска из РАМ им. Гнесиных музыкант продолжил образование в лондонской Королевской академии музыки и Берлинском университете искусств, где получил специальность дирижера. С 2008 года занимал должность профессора в Высшей школе музыки в Люцерне. Выступал с Нью-Йоркским филармоническим и Чикагским симфоническим оркестрами, а среди его постоянных сценических партнеров были Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Максим Венгеров и Юрий Темирканов.
Всего в репертуаре пианиста более 800 произведений, а также около 30 дисков. В 2006 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Константина Лифшица орденом Сергия Радонежского III степени. В 2007 году стал лауреатом премии «Ровенна» за выдающийся вклад в исполнительское искусство.