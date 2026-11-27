После выпуска из РАМ им. Гнесиных музыкант продолжил образование в лондонской Королевской академии музыки и Берлинском университете искусств, где получил специальность дирижера. С 2008 года занимал должность профессора в Высшей школе музыки в Люцерне. Выступал с Нью-Йоркским филармоническим и Чикагским симфоническим оркестрами, а среди его постоянных сценических партнеров были Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Максим Венгеров и Юрий Темирканов.