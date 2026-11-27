Сейчас решение об ограничении экспорта гречихи направлено на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке, говорится в материалах правительства. Вероятно, в первую очередь речь о сдерживании потребительских цен. Согласно Росстату, на 23 ноября гречка в рознице в России стоила в среднем 94,5 руб. за 1 кг. За месяц значение выросло на 2,5%, за год — на 19,2%. Но, например, в конце ноября 2022 года средняя розничная стоимость гречки достигала 114,2 тыс. за 1 кг, а весной того же года — 144,6 руб. за 1 кг.