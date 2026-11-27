С гречкой пополам
Россия запретила экспорт гречихи на полгода
С конца ноября 2026 года до конца мая 2027 года в России будет действовать запрет на экспорт гречихи. Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка: за год гречка в рознице подорожала на 19,2% из-за сокращения посевных площадей под культуру и ее валового сбора. За рубеж в последние годы отправлялась половина отечественного урожая, основным его покупателем был Китай.
С 28 ноября 2026 года в России вводится шестимесячный запрет на экспорт гречихи. Соответствующее постановление правительство опубликовало 27 ноября. Ограничение будет распространяться на все поставки, кроме экспорта в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, гуманитарной помощи, транзита, продукции, которая вывозится в рамках межправительственных формирований, личного пользования гражданами или обеспечения нужд некоторых российских структур за рубежом.
Гречиха используется для производства гречки — одной из наиболее востребованных в России круп. На ее долю, согласно аналитической компании NTech, в январе—сентябре 2026 года пришлись 24% денежных и 30% весовых продаж в категории. В натуральном выражении реализация гречки за этот период выросла на 4% год к году, в деньгах — на 10%. Последний раз ограничения на экспорт гречихи в России принимались в 2021 году. Но запрет был короче и действовал с 5 июня по 31 августа.
Сейчас решение об ограничении экспорта гречихи направлено на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке, говорится в материалах правительства. Вероятно, в первую очередь речь о сдерживании потребительских цен. Согласно Росстату, на 23 ноября гречка в рознице в России стоила в среднем 94,5 руб. за 1 кг. За месяц значение выросло на 2,5%, за год — на 19,2%. Но, например, в конце ноября 2022 года средняя розничная стоимость гречки достигала 114,2 тыс. за 1 кг, а весной того же года — 144,6 руб. за 1 кг.
Цены на гречку сильно зависят от урожая. Текущий цикл их роста начался в июле—августе 2026 года и стал ожидаемым. Посевные площади под гречиху в хозяйствах всех категорий, согласно Росстату, в этом году составили 708 тыс. га, сократившись год к году на 5,7%. За два года снижение составило 35,8%. Значение 2026 года — наиболее низкий показатель как минимум с 2020 года. Валовой сбор гречки в России в 2026 году в «Рексофт Консалтинге» прогнозировали на уровне 800 тыс. тонн. Снижение год к году в этом случае составит 13,6%. В 2025 году спад оценивался в 23,5%. Помимо ограниченного сева, на показатель повлияла засуха в Алтайском крае (см. “Ъ” от 21 августа).
Ограниченный сев гречихи гендиректор «Агро-Альянса» (производитель круп) Леонид Васильев ранее связывал со снижением привлекательности культуры: на рынке долго было перепроизводство гречихи, снижавшее маржинальность. Но сейчас конъюнктура, по его мнению, меняется.
Эксперт говорит, что производители гречки ориентируются преимущественно на внутренний рынок. Хотя за рубежом крупа продвигается и может позиционироваться ка «русский суперфуд».
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что Россия в условиях переходящих запасов последних сезонов могла экспортировать до 50% урожая гречихи. Это колоссальные объемы для культуры, замечает он. Значительная доля, по его словам, отправлялась в Китай, где гречиха используется преимущественно на фуражные цели (как корм для сельскохозяйственных животных). В северных районах страны гречку употребляют в пищу в качестве крупы, говорит господи Рылько.
«Интерфакс» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» сообщал, что в январе—октябре 2026 года в Китай отправили 157 тыс. тонн гречки на $56 млн. Это эквивалентно 19,6% ожидаемого урожая гречихи в этом сезоне. Помимо Китая, в числе покупателей гречихи в «Агроэкспорте» выделяли Казахстан, Японию и Турцию.
Вместе с решением об ограничении экспорта гречихи правительство опубликовало постановление об обнулении до 31 марта 2027 года таможенных пошлин на вывоз гороха, нута и чечевицы, которые отправляются за пределы ЕАЭС. До сих пор размер ставок составлял 5%. Решение принято в контексте снижения экспортных цен на культуры и направлено на повышение их конкурентоспособности на внешнем рынке.
Дмитрий Рылько поясняет, что бобовые культуры в этом году столкнулись со снижением закупочной стоимости у аграриев в свете логистических ограничений в портах Азово-Черноморского бассейна. Основными их покупателями он называет Турцию, Китай, Индию и Пакистан. Поставки в них в прошлом году осуществлялись в том числе через порты Кавказ и Новороссийск.